https://sarabic.ae/20250930/القوات-الروسية-تدمر-مستودع-ذخيرة-لنظام-كييف-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية---وزارة-الدفاع--1105444781.html

القوات الروسية تدمر مستودع ذخيرة لنظام كييف في جمهورية دونيتسك الشعبية - وزارة الدفاع

القوات الروسية تدمر مستودع ذخيرة لنظام كييف في جمهورية دونيتسك الشعبية - وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية دمرت مستودع ذخيرة تابع لنظام كييف، بالإضافة إلى عربة نقل في جمهورية دونيتسك الشعبية. 30.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-30T07:39+0000

2025-09-30T07:39+0000

2025-09-30T07:39+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

الجيش الروسي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118094_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_14f84850be21b6f39d630e30be3efe0b.jpg

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن مشغلي الطائرات دون طيار، إلى جانب أطقم مدافع "هاوتزر" من طراز "مستا-بي" من فرقة البنادق الآلية السادسة التابعة لوحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، دمروا مستودع ذخيرة وعربة نقل تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراماتورسك-دروجكيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضافت الوزارة في بيان لها: "خلال عمليات قتالية نشطة في اتجاه كراماتورسك-دروجكيفكا ضمن العملية العسكرية الخاصة، دمرت أطقم مدافع هاوتزر من طراز "مستا-بي" عيار 152 ملم من فرقة البنادق الآلية السادسة التابعة لوحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، مستودع ذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية".وأشارت الوزارة إلى أن مشغلي الطائرات دون طيار من فرقة البنادق الآلية السادسة دمروا أيضًا عربة كان العدو يستخدمها للنقل، مما حرمه من وسائل نقله.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."إسكندر" الروسي يدمر بضربة مباشرة منظومة "إس -300" أوكرانية في مقاطعة تشيرنيغوف... فيديوبعد تحرير مورافكا.. القوات الروسية تواصل هجومها على محور كراسنوارميسك- وزارة الدفاع

https://sarabic.ae/20250930/الجيش-الروسي-يحقق-اختراقا-في-دفاعات-قوات-كييف-بمقاطعة-خاركوف-1105442994.html

https://sarabic.ae/20250930/وسائط-الدفاع-الجوي-تسقط-81-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل---الدفاع-الروسية-1105442413.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي