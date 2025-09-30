عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تدمر مستودع ذخيرة لنظام كييف في جمهورية دونيتسك الشعبية - وزارة الدفاع
07:39 GMT 30.09.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية دمرت مستودع ذخيرة تابع لنظام كييف، بالإضافة إلى عربة نقل في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن مشغلي الطائرات دون طيار، إلى جانب أطقم مدافع "هاوتزر" من طراز "مستا-بي" من فرقة البنادق الآلية السادسة التابعة لوحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، دمروا مستودع ذخيرة وعربة نقل تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراماتورسك-دروجكيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضافت الوزارة في بيان لها: "خلال عمليات قتالية نشطة في اتجاه كراماتورسك-دروجكيفكا ضمن العملية العسكرية الخاصة، دمرت أطقم مدافع هاوتزر من طراز "مستا-بي" عيار 152 ملم من فرقة البنادق الآلية السادسة التابعة لوحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، مستودع ذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية".
لحظة تدمير القوات الروسية لمركز انتشار أوكراني في خاركوف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحقق اختراقا في دفاعات قوات كييف بمقاطعة خاركوف
05:42 GMT
وتابع البيان: "رصدت وحدة الاستطلاع مستودع العدو وأرسلت إحداثياته ​​إلى طاقم المدفعية. أدت الضربة الأولى إلى تدمير المستودع، وتفجير الذخيرة المخزنة فيه".
وأشارت الوزارة إلى أن مشغلي الطائرات دون طيار من فرقة البنادق الآلية السادسة دمروا أيضًا عربة كان العدو يستخدمها للنقل، مما حرمه من وسائل نقله.
جندي من القوات المسلحة الروسية يطلق النار من قاذف لهب - شميل أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وسائط الدفاع الجوي تسقط 81 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل - الدفاع الروسية
04:25 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
"إسكندر" الروسي يدمر بضربة مباشرة منظومة "إس -300" أوكرانية في مقاطعة تشيرنيغوف... فيديو
بعد تحرير مورافكا.. القوات الروسية تواصل هجومها على محور كراسنوارميسك- وزارة الدفاع
