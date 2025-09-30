https://sarabic.ae/20250930/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-سيفيرسك-مالي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--وزارة-الدفاع-1105451696.html

القوات الروسية تحرر بلدتي "كيروفسك" و"سيفيرسك مالي" في جمهورية دونيتسك الشعبية – وزارة الدفاع

القوات الروسية تحرر بلدتي "كيروفسك" و"سيفيرسك مالي" في جمهورية دونيتسك الشعبية – وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تحرير القوات التابعة لها، لبلدتي كيروفسك، وسيفيرسك مالي، التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة للتقدم على... 30.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-30T09:25+0000

2025-09-30T09:25+0000

2025-09-30T10:11+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

رصد عسكري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1a/1095190561_0:3:1280:723_1920x0_80_0_0_734b0ffd474396b41bc8231969cd9ef6.jpg

وقالت الوزارة في بيان: "قامت وحدات من مجموعة "الجنوب" بتحرير بلدة سيفيرسك مالي بشكل كامل، في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "بلغت خسائر العدو على هذا المحور، ما يصل إلى 245 عسكريا وثلاث مركبات قتالية مدرعة و13 سيارة، وثمانية مدافع، وخمسة مستودعات ذخيرة وعتاد".وأردف البيان: "نتيجة للعمليات الحاسمة، قامت وحدات من مجموعة "الغرب"، بتحرير بلدة كيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".كما استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال"، تشكيلات عسكرية أوكرانية في مناطق بافلوفكا، فاراتشينو، نوفايا سيش، كوندراتوفكا وأندريفكا في مقاطعة سومي. وعلى محورخاركوف، تم استهداف وحدات لواء المشاة الآلي للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الجوي في مناطق فولشانسك وبوشكوفو في مقاطعة خاركوف.كما سيطرت قوات مجموعة " المركز" على مواقع مهمة، حيث دحرت القوى العاملة والآليات العسكرية الأوكرانية، في مناطق بيليتسكوي وأنوفكا وروبيجنوي وغريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما واصلت وحدات مجموعة "الشرق" التوغل إلى عمق دفاعات العدو، ودحرت تشكيلات من القوات المسلحة لأوكرانيا ولواء الحرس الوطني في مناطق أليكسيفكا وفيليكوميخايلوفكا وبوكروفسكوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وغوركوي في مقاطعة زابوروجيه.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 320 من الأفراد العسكريين، ومركبة قتالية مدرعة، و 12 سيارة، وثلاثة مدافع ميدان ومحطة حرب إلكترونية.واستهدف الطيران الحربي والمسير وسلاح الصواريخ والمدفعية الروسية، مرافق البنية التحتية للنقل بالسكك الحديدية المستخدمة لنقل الأسلحة والوقود ومواد التشحيم للقوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع تخزين وإطلاق الطائرات المسيرة بعيدة المدى، فضلا عن المواقع المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، في 154 منطقة.ويعتبر تحرير الجيش الروسي للبلدتين الاستراتيجيتين، خطوة مهمة في سبيل دحر قوات نظام كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، وفتح طرق مهمة لإمداد القوات المرابطة في اتجاهات أخرى. نظام كييف يجهز استفزازا جديدا خطيرا - الاستخبارات الخارجية الروسيةالقوات الروسية تحرر شاندريغولوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية - الدفاع الروسية

https://sarabic.ae/20250930/الجيش-الروسي-يحقق-اختراقا-في-دفاعات-قوات-كييف-بمقاطعة-خاركوف-1105442994.html

https://sarabic.ae/20250930/وسائط-الدفاع-الجوي-تسقط-81-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل---الدفاع-الروسية-1105442413.html

https://sarabic.ae/20250929/القوات-الروسية-تدمر-دبابة-أوكرانية-قرب-سيفيرسك--الدفاع-الروسية--1105388086.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري