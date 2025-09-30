عربي
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا في الاجتماع السنوي الثاني والعشرين لنادي "فالداي" للحوار في سوتشي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250930/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-سيفيرسك-مالي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--وزارة-الدفاع-1105451696.html
القوات الروسية تحرر بلدتي "كيروفسك" و"سيفيرسك مالي" في جمهورية دونيتسك الشعبية – وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر بلدتي "كيروفسك" و"سيفيرسك مالي" في جمهورية دونيتسك الشعبية – وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تحرير القوات التابعة لها، لبلدتي كيروفسك، وسيفيرسك مالي، التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة للتقدم على... 30.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-30T09:25+0000
2025-09-30T10:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1a/1095190561_0:3:1280:723_1920x0_80_0_0_734b0ffd474396b41bc8231969cd9ef6.jpg
وقالت الوزارة في بيان: "قامت وحدات من مجموعة "الجنوب" بتحرير بلدة سيفيرسك مالي بشكل كامل، في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "بلغت خسائر العدو على هذا المحور، ما يصل إلى 245 عسكريا وثلاث مركبات قتالية مدرعة و13 سيارة، وثمانية مدافع، وخمسة مستودعات ذخيرة وعتاد".وأردف البيان: "نتيجة للعمليات الحاسمة، قامت وحدات من مجموعة "الغرب"، بتحرير بلدة كيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".كما استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال"، تشكيلات عسكرية أوكرانية في مناطق بافلوفكا، فاراتشينو، نوفايا سيش، كوندراتوفكا وأندريفكا في مقاطعة سومي. وعلى محورخاركوف، تم استهداف وحدات لواء المشاة الآلي للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الجوي في مناطق فولشانسك وبوشكوفو في مقاطعة خاركوف.كما سيطرت قوات مجموعة " المركز" على مواقع مهمة، حيث دحرت القوى العاملة والآليات العسكرية الأوكرانية، في مناطق بيليتسكوي وأنوفكا وروبيجنوي وغريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما واصلت وحدات مجموعة "الشرق" التوغل إلى عمق دفاعات العدو، ودحرت تشكيلات من القوات المسلحة لأوكرانيا ولواء الحرس الوطني في مناطق أليكسيفكا وفيليكوميخايلوفكا وبوكروفسكوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وغوركوي في مقاطعة زابوروجيه.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 320 من الأفراد العسكريين، ومركبة قتالية مدرعة، و 12 سيارة، وثلاثة مدافع ميدان ومحطة حرب إلكترونية.واستهدف الطيران الحربي والمسير وسلاح الصواريخ والمدفعية الروسية، مرافق البنية التحتية للنقل بالسكك الحديدية المستخدمة لنقل الأسلحة والوقود ومواد التشحيم للقوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع تخزين وإطلاق الطائرات المسيرة بعيدة المدى، فضلا عن المواقع المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، في 154 منطقة.ويعتبر تحرير الجيش الروسي للبلدتين الاستراتيجيتين، خطوة مهمة في سبيل دحر قوات نظام كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، وفتح طرق مهمة لإمداد القوات المرابطة في اتجاهات أخرى. نظام كييف يجهز استفزازا جديدا خطيرا - الاستخبارات الخارجية الروسيةالقوات الروسية تحرر شاندريغولوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية - الدفاع الروسية
https://sarabic.ae/20250930/الجيش-الروسي-يحقق-اختراقا-في-دفاعات-قوات-كييف-بمقاطعة-خاركوف-1105442994.html
https://sarabic.ae/20250930/وسائط-الدفاع-الجوي-تسقط-81-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل---الدفاع-الروسية-1105442413.html
https://sarabic.ae/20250929/القوات-الروسية-تدمر-دبابة-أوكرانية-قرب-سيفيرسك--الدفاع-الروسية--1105388086.html
القوات الروسية تحرر بلدتي "كيروفسك" و"سيفيرسك مالي" في جمهورية دونيتسك الشعبية – وزارة الدفاع

09:25 GMT 30.09.2025 (تم التحديث: 10:11 GMT 30.09.2025)
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationدبابة "تي-80" خلال تقدم القوات الروسية على محور جنوب دونيتسك
دبابة تي-80 خلال تقدم القوات الروسية على محور جنوب دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تحرير القوات التابعة لها، لبلدتي كيروفسك، وسيفيرسك مالي، التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة للتقدم على عدة محاور في منطقة العملية العسكرية الخاصة، مع تكبيد القوات الأوكرانية المسلحة خسائر فادحة بالأرواح والعتاد.
وقالت الوزارة في بيان: "قامت وحدات من مجموعة "الجنوب" بتحرير بلدة سيفيرسك مالي بشكل كامل، في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف البيان: "بلغت خسائر العدو على هذا المحور، ما يصل إلى 245 عسكريا وثلاث مركبات قتالية مدرعة و13 سيارة، وثمانية مدافع، وخمسة مستودعات ذخيرة وعتاد".
وأردف البيان: "نتيجة للعمليات الحاسمة، قامت وحدات من مجموعة "الغرب"، بتحرير بلدة كيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وبلغت خسائر العدو في منطقة نفوذ قوات مجموعة "الغرب" أكثر من 250 عسكريا ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين و23 سيارة، ومدفعيتين ميدانيتين، بالإضافة لتدمير أربع محطات حرب إلكترونية وتسعة مستودعات ذخيرة.

لحظة تدمير القوات الروسية لمركز انتشار أوكراني في خاركوف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحقق اختراقا في دفاعات قوات كييف بمقاطعة خاركوف
05:42 GMT
كما استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال"، تشكيلات عسكرية أوكرانية في مناطق بافلوفكا، فاراتشينو، نوفايا سيش، كوندراتوفكا وأندريفكا في مقاطعة سومي.
وعلى محورخاركوف، تم استهداف وحدات لواء المشاة الآلي للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الجوي في مناطق فولشانسك وبوشكوفو في مقاطعة خاركوف.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 180 عسكريا، ومركبة قتالية مدرعة و 10 سيارات ومدفعا وأربعة مستودعات ذخيرة.
كما سيطرت قوات مجموعة " المركز" على مواقع مهمة، حيث دحرت القوى العاملة والآليات العسكرية الأوكرانية، في مناطق بيليتسكوي وأنوفكا وروبيجنوي وغريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
جندي من القوات المسلحة الروسية يطلق النار من قاذف لهب - شميل أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وسائط الدفاع الجوي تسقط 81 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل - الدفاع الروسية
04:25 GMT
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 540 عسكريا وأربع مركبات قتالية مدرعة وثماني سيارات ومدفعا.
كما واصلت وحدات مجموعة "الشرق" التوغل إلى عمق دفاعات العدو، ودحرت تشكيلات من القوات المسلحة لأوكرانيا ولواء الحرس الوطني في مناطق أليكسيفكا وفيليكوميخايلوفكا وبوكروفسكوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وغوركوي في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 320 من الأفراد العسكريين، ومركبة قتالية مدرعة، و 12 سيارة، وثلاثة مدافع ميدان ومحطة حرب إلكترونية.

وحيّدت قوات مجموعة "دنيبر" ما يصل إلى 65 جنديا أوكرانيا ومركبة قتالية مدرعة وست سيارات وسبع محطات حرب إلكترونية، ومستودع ذخيرة.

لحظة تدمير القوات الروسية لمركز انتشار أوكراني في خاركوف - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر دبابة أوكرانية قرب سيفيرسك – الدفاع الروسية
أمس, 06:20 GMT
واستهدف الطيران الحربي والمسير وسلاح الصواريخ والمدفعية الروسية، مرافق البنية التحتية للنقل بالسكك الحديدية المستخدمة لنقل الأسلحة والوقود ومواد التشحيم للقوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع تخزين وإطلاق الطائرات المسيرة بعيدة المدى، فضلا عن المواقع المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، في 154 منطقة.
كما تم إسقاط صاروخين موجهين بعيدي المدى من طراز "نبتون"، و 128 طائرة دون طيار بواسطة منظومات الدفاع الجوي.
ويعتبر تحرير الجيش الروسي للبلدتين الاستراتيجيتين، خطوة مهمة في سبيل دحر قوات نظام كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، وفتح طرق مهمة لإمداد القوات المرابطة في اتجاهات أخرى.
نظام كييف يجهز استفزازا جديدا خطيرا - الاستخبارات الخارجية الروسية
القوات الروسية تحرر شاندريغولوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية - الدفاع الروسية
