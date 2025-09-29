https://sarabic.ae/20250929/القوات-الروسية-تدمر-دبابة-أوكرانية-قرب-سيفيرسك--الدفاع-الروسية--1105388086.html

القوات الروسية تدمر دبابة أوكرانية قرب سيفيرسك – الدفاع الروسية

القوات الروسية تدمر دبابة أوكرانية قرب سيفيرسك – الدفاع الروسية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن مشغلي طائرات مسيرة من لواء المشاة الآلي السابع المنفصل التابع لمجموعة القوات "الجنوبية" قد دمروا دبابة من طراز... 29.09.2025, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان الوزارة: "أثناء تقديم الدعم الناري للوحدات المتقدمة، رصد مشغلو الطائرات المسيرة تحركات لمركبات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من سيفيرسك. ونتيجة للهجوم، تم تدمير دبابة تي-72 معادية".وأشارت الدفاع الروسية إلى أن مشغلي الطائرات المسيرة يواصلون العمل خلف خطوط العدو مباشرة، حيث يستهدفون المعدات العسكرية والمستودعات ومراكز التحكم بالطائرات المسيرة ومواقع إطلاق المدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، أن القوات الروسية استهدفت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني والبنية التحتية للمطارات العسكرية.وقالت الدفاع الروسية، في بيان: "الليلة الماضية، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق بأسلحة برية وبحرية وجوية عالية الدقة بعيدة المدى، ومركبات جوية دون طيار، ضد مؤسسات المجمع الصناعي العسكري كذلك البنية التحتية للمطارات العسكرية".وأضافت الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من مجموعة الجنوب" التقدم في عمق دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 260 جنديا، ودبابة، ومركبات قتالية، وعددا من المدافع الميدانية، بالإضافة إلى محطة حرب إلكترونية وثلاثة مستودعات للذخيرة والوقود".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود

