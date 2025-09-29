عربي
الاتحاد الأوروبي يعيد تجميد أصول البنك المركزي الإيراني وبنوك تجارية كبرى - عاجل
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تدمر دبابة أوكرانية قرب سيفيرسك – الدفاع الروسية
القوات الروسية تدمر دبابة أوكرانية قرب سيفيرسك – الدفاع الروسية
06:20 GMT 29.09.2025 (تم التحديث: 06:29 GMT 29.09.2025)
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationلحظة تدمير القوات الروسية لمركز انتشار أوكراني في خاركوف
لحظة تدمير القوات الروسية لمركز انتشار أوكراني في خاركوف - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن مشغلي طائرات مسيرة من لواء المشاة الآلي السابع المنفصل التابع لمجموعة القوات "الجنوبية" قد دمروا دبابة من طراز "تي-72" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدة سيفيرسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان الوزارة: "أثناء تقديم الدعم الناري للوحدات المتقدمة، رصد مشغلو الطائرات المسيرة تحركات لمركبات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من سيفيرسك. ونتيجة للهجوم، تم تدمير دبابة تي-72 معادية".
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن مشغلي الطائرات المسيرة يواصلون العمل خلف خطوط العدو مباشرة، حيث يستهدفون المعدات العسكرية والمستودعات ومراكز التحكم بالطائرات المسيرة ومواقع إطلاق المدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
طائرات ياك-130 التابعة لقوات الطيران الجوي البيلاروسي خلال المناورات العسكرية زاباد-2017 (الغرب-2017) المشتركة مع روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية توجه ضربات مكثفة ناجحة على المجمع الصناعي العسكري الأوكراني- الدفاع الروسية
أمس, 09:17 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، أن القوات الروسية استهدفت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني والبنية التحتية للمطارات العسكرية.
وقالت الدفاع الروسية، في بيان: "الليلة الماضية، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق بأسلحة برية وبحرية وجوية عالية الدقة بعيدة المدى، ومركبات جوية دون طيار، ضد مؤسسات المجمع الصناعي العسكري كذلك البنية التحتية للمطارات العسكرية".
وأضافت الدفاع الروسية أن "قوات مجموعة "الغرب" حسنت وضعها التكتيكي. وفي قرية كيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية ، تقوم الوحدات الروسية بتمشيط أراضي الضواحي".
وأضافت الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من مجموعة الجنوب" التقدم في عمق دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 260 جنديا، ودبابة، ومركبات قتالية، وعددا من المدافع الميدانية، بالإضافة إلى محطة حرب إلكترونية وثلاثة مستودعات للذخيرة والوقود".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
