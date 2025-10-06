https://sarabic.ae/20251006/القوات-الروسية-تحرر-أوترادنويه-في-مقاطعة-خاركوف---الدفاع-الروسية---1105670876.html

القوات الروسية تحرر أوترادنويه في مقاطعة خاركوف - الدفاع الروسية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الإثنين، بأن القوات الروسية حررت بلدة أوترادنويه في مقاطعة خاركوف. 06.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-06T09:18+0000

2025-10-06T09:18+0000

2025-10-06T09:27+0000

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/04/1105603416_0:163:3064:1887_1920x0_80_0_0_fbb9fc497d4ccb33269318fe2d00948c.jpg

وجاء في بيان وزارة الدفاع، أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حسنت من تموضعها التكتيكي، واستهدفت تشكيلات من ثلاثة ألوية ميكانيكية، ولواء جوي، ولواء هجومي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي بالقرب من بلدات بلاتونوفكا، وسيفيرسك، وزاكوتني، وريزنيكوفكا، وإيفانوبولي، وكوستيانتينيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية". وأوضحت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت نحو 225 عسكريًا، ومركبة قتالية للمشاة، ومركبتين مدرعتين قتاليتين، وتسع مركبات، وقطعتين مدفعية، بالإضافة إلى محطة حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة. وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو واستهدفت تشكيلات من لواءين ميكانيكيين، وفوج هجوم تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي بالقرب من بلدات أوسبينوفكا، وبريفولنوي، وبافلوفكا، ونوفوهريغوريفكا، وبولتافكا في مقاطعة زابوروجيه. وتابع البيان: "خسر العدو أكثر من 370 جنديًا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، و16 مركبة، ومحطة حرب إلكترونية".وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، ونتيجةً لعمليات فعّالة وحاسمة، حررت بلدة أوترادنويه في مقاطعة خاركوف.وتم استهداف تشكيلات من لواءين ميكانيكيين، ولواء محمول جواً، وفوج هجومي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرى أندريفكا، وإسكريسكوفشينا، وكراسنوبولي، وكوندراتوفكا، وبتروشيفكا، وأوسويفكا في مقاطعة سومي.وفي اتجاه خاركوف، تم استهداف وحدات من لواء مشاة ميكانيكي وآلي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي بالقرب من قرى أمبارني، وفوفشانسك، وتشوغونوفكا في مقاطعة خاركوف.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 160 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة، وخمس مركبات، وقطعتي مدفعية. كما تم تدمير محطة حرب إلكترونية، ومستودعان للذخيرة، وخمسة مستودعات إمداد.وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر فائدة عملياتية. وتم استهداف أفراد ومعدات لثلاثة ألوية آلية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، ولواء من الحرس الوطني بالقرب من بلدات بيشانوي، وكوبيانسك، وبيتروفكا في مقاطعة خاركوف، ونوفوميكولايفكا ويامبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر العدو 230 جنديًا، وسبع مركبات قتالية مدرعة، و19 مركبة، ومدفع مدفعية ميداني. كما تم تدمير ستة مستودعات ذخيرة.واستهدفالطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية البنية التحتية للطاقة ومنشآت صناعة النفط، ومنشآت تخزين الوقود التي تدعم القوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع تخزين وإطلاق الطائرات المسيرة بعيدة المدى، ومواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 145 منطقة.وأسقطت وسائل الدفاع الجوي ستة صواريخ من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، وصاروخًا موجهًا بعيد المدى من طراز "نبتون"، و356 طائرة مسيرة.

