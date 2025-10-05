https://sarabic.ae/20251005/إسكندر-إم-يدمر-أهدافا-عسكرية-أوكرانية-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-فيديو-1105645740.html
"إسكندر-إم" يدمر أهدافا عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
"إسكندر-إم" يدمر أهدافا عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
سبوتنيك عربي
شكلت الترسانة الصاروخية الفرط صوتية الروسية، عاملا حاسما بتدمير الإمدادات العسكرية الغربية لنظام كييف، منذ بدء العملية العسكرية، حيث دمر ولا يزال يدمر المعدات... 05.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-05T13:58+0000
2025-10-05T13:58+0000
2025-10-05T13:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/05/1105645316_0:25:1661:959_1920x0_80_0_0_363a6e2b9c32f22cafd3f9283d8a8f2f.png
وتميّز صاروخ إسكندر بشكل خاص، خلال العملية العسكرية، بفاعليته الكبيرة، ودقته، وقدرته التدميرية، إذ يتم استخدامه بالضربات واسعة النطاق، ضد تجمعات الجيش الأوكراني.واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، اليوم الأحد، القوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات كاترينيفكا ونوفايا سيش وأوغرويدي وكروفنوي وأندرييفكا وأوسوييفكا وإسكريسكوفشينا في مقاطعة سومي.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/05/1105645316_175:0:1486:983_1920x0_80_0_0_9ae84d3069c7d7149b453bacd762bdb8.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
"إسكندر-إم" يدمر أهدافا عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
شكلت الترسانة الصاروخية الفرط صوتية الروسية، عاملا حاسما بتدمير الإمدادات العسكرية الغربية لنظام كييف، منذ بدء العملية العسكرية، حيث دمر ولا يزال يدمر المعدات الأوكرانية الثقيلة، لا سيما في الخطوط الخلفية للعدو.
وتميّز صاروخ إسكندر بشكل خاص، خلال العملية العسكرية، بفاعليته الكبيرة، ودقته، وقدرته التدميرية، إذ يتم استخدامه بالضربات واسعة النطاق، ضد تجمعات الجيش الأوكراني.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لقيام منظومة الصواريخ الروسية "إسكندر-إم"، بشن ضربة مباشرة على قاذفة الصواريخ المتعددة "هيمارس" التابعة لقوات نظام كييف، ما أدى إلى تدميرها.
واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، اليوم الأحد، القوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات كاترينيفكا ونوفايا سيش وأوغرويدي وكروفنوي وأندرييفكا وأوسوييفكا وإسكريسكوفشينا في مقاطعة سومي.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على هذا المحور، ما يصل إلى 190 جنديا، ومركبة قتالية مدرعة و5 سيارات ومدفعين وراجمة "هيمارس" أمريكية الصنع، كما تم تدمير محطة استطلاع إلكترونية ومستودع ذخيرة و6 مستودعات إمداد.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.