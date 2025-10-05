عربي
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251005/إسكندر-إم-يدمر-أهدافا-عسكرية-أوكرانية-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-فيديو-1105645740.html
"إسكندر-إم" يدمر أهدافا عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
"إسكندر-إم" يدمر أهدافا عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
تابعنا عبر
شكلت الترسانة الصاروخية الفرط صوتية الروسية، عاملا حاسما بتدمير الإمدادات العسكرية الغربية لنظام كييف، منذ بدء العملية العسكرية، حيث دمر ولا يزال يدمر المعدات الأوكرانية الثقيلة، لا سيما في الخطوط الخلفية للعدو.
وتميّز صاروخ إسكندر بشكل خاص، خلال العملية العسكرية، بفاعليته الكبيرة، ودقته، وقدرته التدميرية، إذ يتم استخدامه بالضربات واسعة النطاق، ضد تجمعات الجيش الأوكراني.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لقيام منظومة الصواريخ الروسية "إسكندر-إم"، بشن ضربة مباشرة على قاذفة الصواريخ المتعددة "هيمارس" التابعة لقوات نظام كييف، ما أدى إلى تدميرها.

واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، اليوم الأحد، القوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات كاترينيفكا ونوفايا سيش وأوغرويدي وكروفنوي وأندرييفكا وأوسوييفكا وإسكريسكوفشينا في مقاطعة سومي.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على هذا المحور، ما يصل إلى 190 جنديا، ومركبة قتالية مدرعة و5 سيارات ومدفعين وراجمة "هيمارس" أمريكية الصنع، كما تم تدمير محطة استطلاع إلكترونية ومستودع ذخيرة و6 مستودعات إمداد.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
