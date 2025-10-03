تدمير مركز أوكراني للتحكم بالمسيرات قرب بلدة سيفيرسك في جمهورية دونيتسك - الدفاع الروسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
On air
13:05 GMT
1 د
On air
13:35 GMT
1 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
18:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251003/تدمير-مركز-أوكراني-للتحكم-بالمسيرات-قرب-بلدة-سيفيرسك-في-جمهورية-دونيتسك---الدفاع-الروسية-1105570789.html
تدمير مركز أوكراني للتحكم بالمسيرات قرب بلدة سيفيرسك في جمهورية دونيتسك - الدفاع الروسية
تدمير مركز أوكراني للتحكم بالمسيرات قرب بلدة سيفيرسك في جمهورية دونيتسك - الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قوات من مجموعة "الجنوب" الروسية استهدفت مركزا للتحكم بالطائرات المسيرة تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية قرب بلدة... 03.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-03T09:22+0000
2025-10-03T09:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0f/1090810230_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7163cc10899295b869bf2a5b0df019f4.jpg
وقالت الدفاع الروسية: "خلال العمليات الهجومية النشطة، تعمل طواقم المدفعية بشكل منسق لتدمير البنية التحتية للقيادة والسيطرة للعدو. وبفضل المعلومات التي حصلت عليها وحدات الاستطلاع، تم استهداف أهداف في محيط كيروفو بدقة، ما أدى إلى تدمير مركز التحكم بالطائرات المسيرة التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".وأكدت الدفاع الروسية أنه خلال عمليات الاستطلاع والمراقبة الجوية، رصد مشغلو الطائرات المسيرة من وحدة المدفعية التابعة للحرس نقطتي تحكم للطائرات المسيرة في منطقة حرجية بالقرب من منطقة مأهولة بالسكان. كما اكتشفوا موقعًا لقذائف هاون للعدو، أطلقت منه القوات المسلحة الأوكرانية النار على القوات الروسية.ولتدمير الأهداف بسرعة، تم نشر أطقم المدفعية التابعة لوحدة الحرس، والتي نجحت في ضرب أهداف المحددة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20251003/وحدة-كاملة-من-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تستسلم-طواعية-في-كوبيانسك--رئيس-الإدارة-الروسية-لخاركوف-1105561499.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0f/1090810230_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b9f0802e23728dc01d0b45e4f653737f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

تدمير مركز أوكراني للتحكم بالمسيرات قرب بلدة سيفيرسك في جمهورية دونيتسك - الدفاع الروسية

09:22 GMT 03.10.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم البندقية ذاتية الدفع "غياتسينت-إس" التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قوات من مجموعة "الجنوب" الروسية استهدفت مركزا للتحكم بالطائرات المسيرة تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية قرب بلدة سيفيرسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية: "خلال العمليات الهجومية النشطة، تعمل طواقم المدفعية بشكل منسق لتدمير البنية التحتية للقيادة والسيطرة للعدو. وبفضل المعلومات التي حصلت عليها وحدات الاستطلاع، تم استهداف أهداف في محيط كيروفو بدقة، ما أدى إلى تدمير مركز التحكم بالطائرات المسيرة التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأضاف التقرير أن الوحدات التابعة لقوات "الجنوب" تنفذ عمليات قتالية متواصلة على طول الخط الأمامي لدفاعات العدو، ما ألحق أضرارا كبيرة بالبنية التحتية للقيادة والسيطرة ووسائل الاستطلاع للعدو.

وأكدت الدفاع الروسية أنه خلال عمليات الاستطلاع والمراقبة الجوية، رصد مشغلو الطائرات المسيرة من وحدة المدفعية التابعة للحرس نقطتي تحكم للطائرات المسيرة في منطقة حرجية بالقرب من منطقة مأهولة بالسكان. كما اكتشفوا موقعًا لقذائف هاون للعدو، أطلقت منه القوات المسلحة الأوكرانية النار على القوات الروسية.
ولتدمير الأهداف بسرعة، تم نشر أطقم المدفعية التابعة لوحدة الحرس، والتي نجحت في ضرب أهداف المحددة.
جنود أوكرانيون أسرى يقفون في أحد السجون بجمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وحدة كاملة من القوات المسلحة الأوكرانية تستسلم طواعية في كوبيانسك- رئيس الإدارة الروسية لخاركوف
06:04 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала