تدمير مركز أوكراني للتحكم بالمسيرات قرب بلدة سيفيرسك في جمهورية دونيتسك - الدفاع الروسية
2025-10-03T09:22+0000
2025-10-03T09:22+0000
2025-10-03T09:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قوات من مجموعة "الجنوب" الروسية استهدفت مركزا للتحكم بالطائرات المسيرة تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية قرب بلدة سيفيرسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية: "خلال العمليات الهجومية النشطة، تعمل طواقم المدفعية بشكل منسق لتدمير البنية التحتية للقيادة والسيطرة للعدو. وبفضل المعلومات التي حصلت عليها وحدات الاستطلاع، تم استهداف أهداف في محيط كيروفو بدقة، ما أدى إلى تدمير مركز التحكم بالطائرات المسيرة التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف التقرير أن الوحدات التابعة لقوات "الجنوب" تنفذ عمليات قتالية متواصلة على طول الخط الأمامي لدفاعات العدو، ما ألحق أضرارا كبيرة بالبنية التحتية للقيادة والسيطرة ووسائل الاستطلاع للعدو.
وأكدت الدفاع الروسية أنه خلال عمليات الاستطلاع والمراقبة الجوية، رصد مشغلو الطائرات المسيرة من وحدة المدفعية التابعة للحرس نقطتي تحكم للطائرات المسيرة في منطقة حرجية بالقرب من منطقة مأهولة بالسكان. كما اكتشفوا موقعًا لقذائف هاون للعدو، أطلقت منه القوات المسلحة الأوكرانية النار على القوات الروسية.
ولتدمير الأهداف بسرعة، تم نشر أطقم المدفعية التابعة لوحدة الحرس، والتي نجحت في ضرب أهداف المحددة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.