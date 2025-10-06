عربي
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تدمر آليتين أوكرانيتين تقل عسكريين في جمهورية دونيتسك الشعبية - الدفاع الروسية
القوات الروسية تدمر آليتين أوكرانيتين تقل عسكريين في جمهورية دونيتسك الشعبية - الدفاع الروسية

أفادت وزارة الدفاع الروسية أن طواقم تشغيل الطائرات المسيرة الهجومية، من الفرقة 71 للحرس المؤلل التابع لمجموعة قوات "الجنوب"، دمرت سيارتين للعدو تحملان أفرادا في قطاع كراماتورسك-دروجكوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في البيان: "أثناء تنفيذ مهام قتالية، رصدت أطقم الطائرات المسيرة سيارات للعدو تتجه نحو مواقع أمامية، ونفذت ضربات دقيقة ضدها".
وأردف البيان: "ونتيجة لذلك، تم تدمير مركبتين للعدو تحملان أفرادًا على متنهما".

ويُشار إلى أنه بفضل علميات مشغلي الطائرات المسيرة، فقدت وحدات القوات المسلحة الأوكرانية ثقلها التكتيكي في هذا القطاع من الجبهة.

العملية العسكرية الروسية الخاصة
"إسكندر-إم" يدمر أهدافا عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
أمس, 13:58 GMT
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، يوم امس الأحد، بأن عناصر استطلاع الفرقة المدفعية السادسة التابعة لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية، وباستخدام طائرة مسيرة، اكتشفت مستودعًا للذخيرة الميدانية للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كراماتورسك - دروجكوفسكي، في جمهورية دونيتسك الشعبية، ودمرته على الفور.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
"صيادو الليل"... وحدة روسية خاصة لقنص الطائرات المسيرة الأوكرانية الثقيلة
