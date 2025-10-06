https://sarabic.ae/20251006/القوات-الروسية-تدمر-آليتين-أوكرانيتين-تقل-عسكريين-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية---الدفاع-الروسية-1105664736.html
القوات الروسية تدمر آليتين أوكرانيتين تقل عسكريين في جمهورية دونيتسك الشعبية - الدفاع الروسية
القوات الروسية تدمر آليتين أوكرانيتين تقل عسكريين في جمهورية دونيتسك الشعبية - الدفاع الروسية
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن طواقم تشغيل الطائرات المسيرة الهجومية، من الفرقة 71 للحرس المؤلل التابع لمجموعة قوات "الجنوب"، دمرت سيارتين للعدو تحملان أفرادا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/02/1105537639_0:219:2863:1829_1920x0_80_0_0_cb280a3575d9ab12a0a7e676a44c50f9.jpg
وجاء في البيان: "أثناء تنفيذ مهام قتالية، رصدت أطقم الطائرات المسيرة سيارات للعدو تتجه نحو مواقع أمامية، ونفذت ضربات دقيقة ضدها".وأردف البيان: "ونتيجة لذلك، تم تدمير مركبتين للعدو تحملان أفرادًا على متنهما".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، يوم امس الأحد، بأن عناصر استطلاع الفرقة المدفعية السادسة التابعة لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية، وباستخدام طائرة مسيرة، اكتشفت مستودعًا للذخيرة الميدانية للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كراماتورسك - دروجكوفسكي، في جمهورية دونيتسك الشعبية، ودمرته على الفور.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
الأخبار
القوات الروسية تدمر آليتين أوكرانيتين تقل عسكريين في جمهورية دونيتسك الشعبية - الدفاع الروسية
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن طواقم تشغيل الطائرات المسيرة الهجومية، من الفرقة 71 للحرس المؤلل التابع لمجموعة قوات "الجنوب"، دمرت سيارتين للعدو تحملان أفرادا في قطاع كراماتورسك-دروجكوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في البيان: "أثناء تنفيذ مهام قتالية، رصدت أطقم الطائرات المسيرة سيارات للعدو تتجه نحو مواقع أمامية، ونفذت ضربات دقيقة ضدها".
وأردف البيان: "ونتيجة لذلك، تم تدمير مركبتين للعدو تحملان أفرادًا على متنهما".
ويُشار إلى أنه بفضل علميات مشغلي الطائرات المسيرة، فقدت وحدات القوات المسلحة الأوكرانية ثقلها التكتيكي في هذا القطاع من الجبهة.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، يوم امس الأحد، بأن عناصر استطلاع الفرقة المدفعية السادسة التابعة لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية، وباستخدام طائرة مسيرة، اكتشفت مستودعًا للذخيرة الميدانية للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كراماتورسك - دروجكوفسكي، في جمهورية دونيتسك الشعبية، ودمرته على الفور.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.