"صيادو الليل"... وحدة روسية خاصة لقنص الطائرات المسيرة الأوكرانية الثقيلة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:04 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
10:29 GMT
30 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:39 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، ترامب يرحب بموافقة حماس على صفقة التبادل وفق الخطة الأمريكية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:16 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:03 GMT
8 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
09:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:41 GMT
19 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:03 GMT
15 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
11:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:30 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251005/صيادو-الليل-وحدة-روسية-خاصة-لقنص-الطائرات-المسيرة--الأوكرانية-الثقيلة-1105630883.html
"صيادو الليل"... وحدة روسية خاصة لقنص الطائرات المسيرة الأوكرانية الثقيلة
"صيادو الليل"... وحدة روسية خاصة لقنص الطائرات المسيرة الأوكرانية الثقيلة
سبوتنيك عربي
دأبت القوات الروسية، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، إلى توظيف إمكانيات الأفراد وتطويرها، بما يتناسب مع متطلبات الوضع العسكري وتطورات الميدان، حيث خصصت أطقمًا... 05.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-05T05:19+0000
2025-10-05T05:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103395/91/1033959134_0:62:1269:776_1920x0_80_0_0_a45da874eb0e2ce95f9b162c65774287.jpg
وفي الآونة الأخيرة، تم إنشاء وحدات مضادة للطائرات المسيرة ضمن لواء "ألكسندر نيفسكي" للاستطلاع والهجوم، التابع لفيلق المتطوعين في القوات المسلحة الروسية، الذي ينشط في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الجنوب" الروسية.وتتمثل مهام هذه الوحدات بـ"اصطياد" الطائرات المسيرة الأوكرانية الثقيلة، وفقًا لما صرّح به رئيس أركان اللواء، الذي يحمل رمز النداء "مورياك"، لوكالة "سبوتنيك".وأضاف "مورياك": "يستخدم العسكريون الأوكرانيون بنشاط طائرات سداسية وثمانية المراوح، بالإضافة إلى طائرات رباعية المراوح كبيرة ذات حمولة عالية، هذه الطائرات المسيرة قادرة على إسقاط ألغام مضادة للدبابات وقذائف هاون، ونقل إشارات للمسيرات الهجومية الأخرى".وأوضح مدرب في مركز تدريب لواء "ألكسندر نيفسكي"، يحمل رمز النداء "بريميا"، لوكالة "سبوتنيك"، أن تكتيك "الصدم" يُستخدم بنجاح منذ عامين. وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.القوات الروسية تستهدف منظومات الدفاع الجوي ومخازن للأسلحة وسط كييف
https://sarabic.ae/20251005/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-32-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1105630612.html
https://sarabic.ae/20251002/إعلام-أمريكي-قدرات-الدفاع-الجوي-الأوكراني-تتراجع-أمام-الصواريخ-الروسية-وتهوي-إلى-6-1105526287.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103395/91/1033959134_77:0:1193:837_1920x0_80_0_0_56b28a02dfeef6eb3cc22c022bc65e71.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري

"صيادو الليل"... وحدة روسية خاصة لقنص الطائرات المسيرة الأوكرانية الثقيلة

05:19 GMT 05.10.2025
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورقوات الدفاع الجوي الروسية تختبر أحدث نظام روسي مضاد للصواريخ في حقل التدريب "ساري شاغان" في كازاخستان بنجاح
قوات الدفاع الجوي الروسية تختبر أحدث نظام روسي مضاد للصواريخ في حقل التدريب ساري شاغان في كازاخستان بنجاح - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2025
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
دأبت القوات الروسية، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، إلى توظيف إمكانيات الأفراد وتطويرها، بما يتناسب مع متطلبات الوضع العسكري وتطورات الميدان، حيث خصصت أطقمًا للتعامل مع القوات البرية المعادية، وأخرى للطائرات المسيرة الهجومية، وغيرها من الوحدات العسكرية الاحترافية.
وفي الآونة الأخيرة، تم إنشاء وحدات مضادة للطائرات المسيرة ضمن لواء "ألكسندر نيفسكي" للاستطلاع والهجوم، التابع لفيلق المتطوعين في القوات المسلحة الروسية، الذي ينشط في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الجنوب" الروسية.
وتتمثل مهام هذه الوحدات بـ"اصطياد" الطائرات المسيرة الأوكرانية الثقيلة، وفقًا لما صرّح به رئيس أركان اللواء، الذي يحمل رمز النداء "مورياك"، لوكالة "سبوتنيك".
وأضاف "مورياك": "يستخدم العسكريون الأوكرانيون بنشاط طائرات سداسية وثمانية المراوح، بالإضافة إلى طائرات رباعية المراوح كبيرة ذات حمولة عالية، هذه الطائرات المسيرة قادرة على إسقاط ألغام مضادة للدبابات وقذائف هاون، ونقل إشارات للمسيرات الهجومية الأخرى".
إس-300 (فافوريت) - أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات بعيدة المدى - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يدمر 32 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
04:25 GMT

وأردف القائد العسكري الروسي: "يستخدم اللواء حاليا تكتيكات الصدم، وتستخدم وحدات أخرى تكتيكات مماثلة، لكن ما يميّزنا هو أنه لدينا أطقم مدربة خصيصًا لاصطياد الطائرات المسيرة الثقيلة المعادية، إنهم صيادون ليليون".

وأوضح مدرب في مركز تدريب لواء "ألكسندر نيفسكي"، يحمل رمز النداء "بريميا"، لوكالة "سبوتنيك"، أن تكتيك "الصدم" يُستخدم بنجاح منذ عامين.
إطلاق صاروخ إسكندر على مستودع يحتوي على أسلحة قوات نظام الحكم الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
إعلام أمريكي: قدرات الدفاع الجوي الأوكراني تتراجع أمام الصواريخ الروسية وتهوي إلى 6%
2 أكتوبر, 07:56 GMT

وتراعي هذه الطريقة في مواجهة طائرات العدو المسيرة، تحليل عمليات الطائرات المسيرة الثقيلة، التي يستخدمها المسلحون الأوكرانيون، ويدرب المركز حاليا الطيارين الجدد ومشغلي الطائرات المسيرة ذوي الخبرة على هذا التكتيك.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
القوات الروسية تستهدف منظومات الدفاع الجوي ومخازن للأسلحة وسط كييف
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала