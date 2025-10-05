عربي
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الدفاع الجوي الروسي يدمر 32 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
الدفاع الجوي الروسي يدمر 32 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 32 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي مقاطعات روسية عدة، خلال الليلة الماضية. 05.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-05T04:25+0000
2025-10-05T05:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104179/05/1041790550_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_e005bbda04a4ad490ddaf8e1f3e9c4ab.jpg
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليل، تمكنت وحدات الدفاع الجوي المناوبة من التصدي لـ32 طائرة مسيرة أوكرانية، وتدميرها".وأردفت الوزارة أن "11 مسيرة تم تدميرها فوق مقاطعة بيلغورود، و11 أخرى فوق مقاطعة فورونيج، و5 مسيرات فوق مقاطعة نيجني نوفغورود، وطائرة مسيرة واحدة فوق كل من مقاطعات بريانسك وكورسك وتولا وتامبوف، إضافة إلى طائرة مسيرة واحدة فوق جمهورية موردوفيا".ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقودإعلام أمريكي: قدرات الدفاع الجوي الأوكراني تتراجع أمام الصواريخ الروسية وتهوي إلى 6%
https://sarabic.ae/20251003/مقارنة-بين-قدرات-صاروخ-كاليبر-الروسي-وتوماهوك-الأمريكي-1105569330.html
04:25 GMT 05.10.2025 (تم التحديث: 05:02 GMT 05.10.2025)
© Sputnik . Sergey Pivovarov / الانتقال إلى بنك الصور"إس-300" (فافوريت) - أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات بعيدة المدى
إس-300 (فافوريت) - أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات بعيدة المدى - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2025
© Sputnik . Sergey Pivovarov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 32 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي مقاطعات روسية عدة، خلال الليلة الماضية.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليل، تمكنت وحدات الدفاع الجوي المناوبة من التصدي لـ32 طائرة مسيرة أوكرانية، وتدميرها".
وأردفت الوزارة أن "11 مسيرة تم تدميرها فوق مقاطعة بيلغورود، و11 أخرى فوق مقاطعة فورونيج، و5 مسيرات فوق مقاطعة نيجني نوفغورود، وطائرة مسيرة واحدة فوق كل من مقاطعات بريانسك وكورسك وتولا وتامبوف، إضافة إلى طائرة مسيرة واحدة فوق جمهورية موردوفيا".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
انطلاق صاروخ من غواصة يوري دولغوروكي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
مقارنة بين قدرات صاروخ "كاليبر" الروسي و"توماهوك" الأمريكي
3 أكتوبر, 09:19 GMT
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
إعلام أمريكي: قدرات الدفاع الجوي الأوكراني تتراجع أمام الصواريخ الروسية وتهوي إلى 6%
