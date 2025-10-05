https://sarabic.ae/20251005/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-32-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1105630612.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 32 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
الدفاع الجوي الروسي يدمر 32 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 32 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي مقاطعات روسية عدة، خلال الليلة الماضية. 05.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-05T04:25+0000
2025-10-05T04:25+0000
2025-10-05T05:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104179/05/1041790550_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_e005bbda04a4ad490ddaf8e1f3e9c4ab.jpg
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليل، تمكنت وحدات الدفاع الجوي المناوبة من التصدي لـ32 طائرة مسيرة أوكرانية، وتدميرها".وأردفت الوزارة أن "11 مسيرة تم تدميرها فوق مقاطعة بيلغورود، و11 أخرى فوق مقاطعة فورونيج، و5 مسيرات فوق مقاطعة نيجني نوفغورود، وطائرة مسيرة واحدة فوق كل من مقاطعات بريانسك وكورسك وتولا وتامبوف، إضافة إلى طائرة مسيرة واحدة فوق جمهورية موردوفيا".ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقودإعلام أمريكي: قدرات الدفاع الجوي الأوكراني تتراجع أمام الصواريخ الروسية وتهوي إلى 6%
https://sarabic.ae/20251003/مقارنة-بين-قدرات-صاروخ-كاليبر-الروسي-وتوماهوك-الأمريكي-1105569330.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104179/05/1041790550_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_37b922794fc87e7c11cdcf0f236548aa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم
الدفاع الجوي الروسي يدمر 32 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
04:25 GMT 05.10.2025 (تم التحديث: 05:02 GMT 05.10.2025)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 32 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي مقاطعات روسية عدة، خلال الليلة الماضية.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليل، تمكنت وحدات الدفاع الجوي المناوبة من التصدي لـ32 طائرة مسيرة أوكرانية، وتدميرها".
وأردفت الوزارة أن "11 مسيرة تم تدميرها فوق مقاطعة بيلغورود، و11 أخرى فوق مقاطعة فورونيج، و5 مسيرات فوق مقاطعة نيجني نوفغورود، وطائرة مسيرة واحدة فوق كل من مقاطعات بريانسك وكورسك وتولا وتامبوف، إضافة إلى طائرة مسيرة واحدة فوق جمهورية موردوفيا".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية
على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.