مقارنة بين قدرات صاروخ "كاليبر" الروسي و"توماهوك" الأمريكي

مقارنة بين قدرات صاروخ "كاليبر" الروسي و"توماهوك" الأمريكي

سبوتنيك عربي

2025-10-03T09:19+0000

2025-10-03T09:19+0000

2025-10-03T09:19+0000

وتضم ترسانة روسيا الصاروخية 24 طرازا من الصواريخ المجنحة والباليستية، مقابل 19 نوعا في الترسانة الأمريكية، حسبما تشير إحصاءات موقع "ميسيل ثريت" المتخصص في الشؤون العسكرية.ومن بين الترسانة الصاروخية الروسية الضخمة أصبح صاروخ "كاليبر" متداولا على نطاق واسع في الوقت الحالي، خاصة عندما مقارنته بصواريخ "توماهوك" الأمريكية، التي تتحدث تقارير عن إمكانية إرسالها إلى أوكرانيا.صواريخ "كاليبر"تصنف صواريخ "كاليبر" ضمن فئة الصواريخ المجنحة ويوجد منها نسخة مخصصة للهجوم الأرضي ونسخة أخرى مضادة للسفن، وكلاهما يتم إطلاقه من السفن أو الغواصات.نسخة الهجوم الأرضي (إل إيه سي إم)النسخة المضادة للسفن (إيه إس سي إم)صواريخ "توماهوك"تصنف صواريخ "توماهوك" الأمريكية ضمن الصواريخ المجنحة المتوسطة المدى التي يتم إطلاقها من السفن الحربية والغواصات بسرعة أقل من سرعة الصوت لضرب أهداف أرضية.أيهما أفضل؟تشير التقارير إلى أن كلا منهما يمكنه حمل رؤوس حربية تقليدية أو نووية، وفقا لطبيعة المهام القتالية التي تفرضها ظروف الحرب.لكن هناك اختلافات كثيرة بين الصاروخين تسهم في ترجيح كفة الصاروخ الروسي على نظيره الأمريكي أبرزها:المدىلأن مدى الصاروخ بظروف إطلاقه ونوع المنصة المستخدمة وارتفاع التحليق، فإن متوسطة مدى صواريخ كاليبر الروسية النسخة المخصصة للهجوم الأرضي، يقدر بـ 2500 كلم، مقارنة بمتوسطة مدى توماهوك الأمريكي الذي يقدر بـ 1600 كلم، وهو ما يعني أن الصاروخ الروسي يتفوق على نظيره الأمريكي في المدى، حسبما يشير تقرير سابق لمجلة أمريكية.منصات الإطلاقتستخدم الولايات المتحدة الأمريكية صواريخ "توماهوك" على متن غواصات "أوهايو" ومدمرات بمنصات إطلاق عمودية، وتخطط لنشره على منصات أرضية في اليابان، بهدف تمكينه من الوصول إلى مناطق واسعة حول العالم.في المقابل، تنشر روسيا صواريخ "كاليبر" على متن وحداتها البحرية المختلفة ومنها الوحدات البحرية الروسية الموجودة في البحر المتوسط، ما يمنحها ميزة استراتيجية كبرى في المنطقة إضافة إلى ميزة المدى الكبير، الذي يمكن روسيا من قصف أوروبا الشرقية من البحر عند الحاجة.وإضافة إلى ذلك تحشد روسيا هذا الصاروخ على متن غواصاتها العاملة في المحيط الهادئ، ما يعني قدرتها على الوصول إلى مناطق واسعة حول العالم تشمل اليابان وشبه الجزيرة الكورية.كما تحشد روسيا صواريخ "كاليبر" في البحر الأسود ما يمكنها من قصف أي هدف في أوروبا الشرقية ومنطقة القوقاز.السرعةطورت روسيا صاروخا لينطلق بسرعة أقل من الصوت 0.8 ماخ، لكنه يمكن أن يتسارع في مراحله النهائية ليصل إلى ما بين 2.5 إلى 3 ماخ، وهو ما يجعل عملية اعتراضه شبه مستحيلة بالنسبة للدفاعات الجوية التقليدية خاصة فيما يتعلق بالنسخة المخصصة للسفن الحربية.ويعني ذلك أن "كاليبر" الروسي يتفوق على "توماهوك" الأمريكية فيما يتعلق بالسرعة، لأن سرعة توماهوك لا تتجاوز 0.74 ماخ، وهي سرعة ثابتة لا تتغير حتى في نهاية المسار.الدقة والقوةتشير تقارير إلى أن كلا الصاروخين يمتلك معدل خطأ لا يتجاوز عدة أمتار، لكن الصاروخ الروسي يتفوق فيما يتعلق بقوة الرأس الحربي الذي يقدر وزنه بـ 450 كيلوغراما، خاصة إذا تم تزويده برأس نووي.وفي المقابل، كانت "توماهوك" يمتلك نسخة مصممة لحمل رؤوس نووية، لكنه تم إخراجها من الخدمة عام 2000، لتصبح النسخ الحالية مزودة برؤوس حربية تقليدية فقط، وهو ما يعني أن "كاليبر" الروسي هو الأقوى.ويضاف إلى ذلك أن كاليبر يمكن حشده في السفن والغواصات، إضافة إلى حشده على منصات أرضية متحركة، وهو ما يعني أن الصاروخ الروسي هو الأفضل من حيث السرعة والقوة التدميرية وتنوع وسائل الإطلاق والنطاق الجغرافي الذي يمكن تغطيته.

