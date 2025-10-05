https://sarabic.ae/20251005/من-الضربة-الأولى-ضربة-مدفعية-روسية-تدمر-مستودع-ذخيرة-أوكرانيا-على-محور-كراماتورسك---دروجكيفكا-1105632800.html
من الضربة الأولى... مدفعية روسية تدمر مستودع ذخيرة أوكراني في دونيستك... فيديو
من الضربة الأولى... مدفعية روسية تدمر مستودع ذخيرة أوكراني في دونيستك... فيديو
06:44 GMT 05.10.2025 (تم التحديث: 07:19 GMT 05.10.2025)
اعتمدت القوات الروسية المسلحة، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، على المدفعية الثقيلة، بأنواعها المختلفة، لاستهداف تجمعات وتحصينات العدو، وطوّر العسكريون الروس قدرات المدفعية الروسية، بربطها مع بيانات الطائرات الاستطلاعية المسيرة لزيادة الدقة.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، بأن عناصر استطلاع الفرقة المدفعية السادسة التابعة لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية، وباستخدام طائرة مسيرة، اكتشفت مستودعًا للذخيرة الميدانية للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كراماتورسك - دروجكوفسكي، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأوضح البيان: "كشف استطلاع الطائرات المسيرة، مستودع ذخيرة ميدانيًا للقوات المسلحة الأوكرانية، وتم نقل الإحداثيات على الفور إلى رجال المدفعية".
وأضاف بيان الدفاع الروسية: "قامت طواقم مدفعية "مستا- بي" بالتعامل مع الهدف، ودمرت مستودع العدو بالضربة الأولى، التفجير تسبب بالقضاء تماما على المستودع بما فيه".
وأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات المنسقة بين طواقم المسيرات الاستطلاعية، والمدفعية، كانت حاسمة في ضرب أهداف العدو الحساسة بسرعة، وبالتالي تقليل قدرة العدو القتالية في المقدمة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.