من الضربة الأولى... مدفعية روسية تدمر مستودع ذخيرة أوكراني في دونيستك... فيديو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:04 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
10:29 GMT
30 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:39 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، ترامب يرحب بموافقة حماس على صفقة التبادل وفق الخطة الأمريكية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:16 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:03 GMT
8 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
09:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:41 GMT
19 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:03 GMT
15 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
11:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:30 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251005/من-الضربة-الأولى-ضربة-مدفعية-روسية-تدمر-مستودع-ذخيرة-أوكرانيا-على-محور-كراماتورسك---دروجكيفكا-1105632800.html
من الضربة الأولى... مدفعية روسية تدمر مستودع ذخيرة أوكراني في دونيستك... فيديو
من الضربة الأولى... مدفعية روسية تدمر مستودع ذخيرة أوكراني في دونيستك... فيديو
سبوتنيك عربي
اعتمدت القوات الروسية المسلحة، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، على المدفعية الثقيلة، بأنواعها المختلفة، لاستهداف تجمعات وتحصينات العدو، وطوّر العسكريون الروس... 05.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-05T06:44+0000
2025-10-05T07:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/08/1060961736_0:268:3165:2048_1920x0_80_0_0_b97455dd577c14f18ae307a910704ddf.jpg
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، بأن عناصر استطلاع الفرقة المدفعية السادسة التابعة لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية، وباستخدام طائرة مسيرة، اكتشفت مستودعًا للذخيرة الميدانية للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كراماتورسك - دروجكوفسكي، في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأوضح البيان: "كشف استطلاع الطائرات المسيرة، مستودع ذخيرة ميدانيًا للقوات المسلحة الأوكرانية، وتم نقل الإحداثيات على الفور إلى رجال المدفعية".وأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات المنسقة بين طواقم المسيرات الاستطلاعية، والمدفعية، كانت حاسمة في ضرب أهداف العدو الحساسة بسرعة، وبالتالي تقليل قدرة العدو القتالية في المقدمة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات."صيادو الليل"... وحدة روسية خاصة لقنص الطائرات المسيرة الأوكرانية الثقيلة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/08/1060961736_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_d08bf42159aabfe4c666e987774c8861.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

من الضربة الأولى... مدفعية روسية تدمر مستودع ذخيرة أوكراني في دونيستك... فيديو

06:44 GMT 05.10.2025 (تم التحديث: 07:19 GMT 05.10.2025)
المدفعية
المدفعية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2025
© Sputnik . Виктор Антонюк
/
الانتقال إلى بنك الصور
اعتمدت القوات الروسية المسلحة، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، على المدفعية الثقيلة، بأنواعها المختلفة، لاستهداف تجمعات وتحصينات العدو، وطوّر العسكريون الروس قدرات المدفعية الروسية، بربطها مع بيانات الطائرات الاستطلاعية المسيرة لزيادة الدقة.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، بأن عناصر استطلاع الفرقة المدفعية السادسة التابعة لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية، وباستخدام طائرة مسيرة، اكتشفت مستودعًا للذخيرة الميدانية للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كراماتورسك - دروجكوفسكي، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأوضح البيان: "كشف استطلاع الطائرات المسيرة، مستودع ذخيرة ميدانيًا للقوات المسلحة الأوكرانية، وتم نقل الإحداثيات على الفور إلى رجال المدفعية".

وأضاف بيان الدفاع الروسية: "قامت طواقم مدفعية "مستا- بي" بالتعامل مع الهدف، ودمرت مستودع العدو بالضربة الأولى، التفجير تسبب بالقضاء تماما على المستودع بما فيه".

وأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات المنسقة بين طواقم المسيرات الاستطلاعية، والمدفعية، كانت حاسمة في ضرب أهداف العدو الحساسة بسرعة، وبالتالي تقليل قدرة العدو القتالية في المقدمة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
"صيادو الليل"... وحدة روسية خاصة لقنص الطائرات المسيرة الأوكرانية الثقيلة
