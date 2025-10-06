الدفاع الجوي الروسي يدمر 251 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية- وزارة الدفاع

عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 251 طائرة دون طيار أوكرانية".وأوضحت: أنه "تم تدمير 40 مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، و34 فوق مقاطعة كورسك، و30 فوق منطقة بيلغورود، و20 فوق مقاطعة نيجني نوفغورود، و17 فوق مقاطعة فورونيج، و11 فوق إقليم كراسنودار، وتم إسقاط ثماني طائرات دون طيار فوق كل مقاطعتي بريانسك وتولا، وأربع فوق مقاطعة ريازان، وطائرتان دون طيار فوق كل من مقاطعات فلاديمير وإيفانوفو وكالوغا وتامبوف وأوريول، وواحدة فوق كل من مقاطعة ليبيتسك ومنطقة موسكو".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقودإعلام أمريكي: قدرات الدفاع الجوي الأوكراني تتراجع أمام الصواريخ الروسية وتهوي إلى 6%
04:54 GMT 06.10.2025 (تم التحديث: 05:00 GMT 06.10.2025)
منظومة الدفاع الجوي الصاروخية "بوك-إم2"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 251 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية، فوق عدة مناطق في البلاد.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 251 طائرة دون طيار أوكرانية".
وأوضحت: أنه "تم تدمير 40 مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، و34 فوق مقاطعة كورسك، و30 فوق منطقة بيلغورود، و20 فوق مقاطعة نيجني نوفغورود، و17 فوق مقاطعة فورونيج، و11 فوق إقليم كراسنودار، وتم إسقاط ثماني طائرات دون طيار فوق كل مقاطعتي بريانسك وتولا، وأربع فوق مقاطعة ريازان، وطائرتان دون طيار فوق كل من مقاطعات فلاديمير وإيفانوفو وكالوغا وتامبوف وأوريول، وواحدة فوق كل من مقاطعة ليبيتسك ومنطقة موسكو".

كما تم تدمير 62 طائرة دون طيار فوق البحر الأسود وخمس فوق بحر آزوف".

العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تعاني من نقص حاد بالعناصر في مقاطعة سومي إثر الانشقاقات الجماعية
04:32 GMT
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
