عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الأوكرانية تعاني من نقص حاد بالعناصر في مقاطعة سومي إثر الانشقاقات الجماعية
وقال المصدر اليوم الاثنين: "لم تتمكن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية من تجهيز وحداتها الهجومية بالكامل في مقاطعة سومي، بسبب العدد الكبير من المنشقين من سرايا الاحتياط التابعة للواء الهجومي المنفصل 80 المجوقل، واللواءين الآليين المنفصلين 47 و158".وأضاف المصدر، أن كل سرية تضم ما لا يقل عن 30 جندياً، غادروا مواقع خدمتهم دون تصريح.ووفقاً لوزارة الدفاع، سيطر الجيش على 205 مواقع في المنطقة العس هذا العام، وحرر أكثر من 4714 كيلومتراً مربعاً.ووفقًا له، لا تهدف روسيا إلى الاستيلاء على سومي، ولكن لا يمكن استبعاد هذا الاحتمال؛ فتصرفات الجيش تُمليها منطق تطور الصراع.وأوضح البيان: "تمكنت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" من هزيمة تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك، خلال العمليات الهجومية المتواصلة، تم تحرير بلدة غورنال في مقاطعة كورسك، وهي كانت آخر المناطق المحتلة من القوات الأوكرانية".وأضاف: "تستمرعملية إنشاء "حزام أمني" في المناطق الحدودية في مقاطعة سومي بأوكرانيا"."إسكندر-إم" يدمر أهدافا عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
صرح مصدر في أجهزة الأمن الروسية لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات المسلحة الأوكرانية لم تتمكن من تجهيز وحداتها الهجومية بالكامل في منطقة سومي، بسبب العدد الكبير من المنشقين من الألوية 89 و47 و158.
وقال المصدر اليوم الاثنين: "لم تتمكن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية من تجهيز وحداتها الهجومية بالكامل في مقاطعة سومي، بسبب العدد الكبير من المنشقين من سرايا الاحتياط التابعة للواء الهجومي المنفصل 80 المجوقل، واللواءين الآليين المنفصلين 47 و158".
وأضاف المصدر، أن كل سرية تضم ما لا يقل عن 30 جندياً، غادروا مواقع خدمتهم دون تصريح.
ووفقاً لوزارة الدفاع، سيطر الجيش على 205 مواقع في المنطقة العس هذا العام، وحرر أكثر من 4714 كيلومتراً مربعاً.

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن أوكرانيا ورطت نفسها بالمشاكل، بهجومها على مقاطعة كورسك، مما أدى إلى توسيع خط المواجهة ألفي كيلومتر.

ووفقًا له، لا تهدف روسيا إلى الاستيلاء على سومي، ولكن لا يمكن استبعاد هذا الاحتمال؛ فتصرفات الجيش تُمليها منطق تطور الصراع.
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر كوزمينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية - وزارة الدفاع
أمس, 09:34 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها في 2 أيار/ مايو، أنه "بعد تحرير مقاطعة كورسك، تستمر القوات الروسية بإنشاء "حزام أمني" في المناطق الحدودية لمقاطعة سومي الأوكرانية.
وأوضح البيان: "تمكنت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" من هزيمة تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك، خلال العمليات الهجومية المتواصلة، تم تحرير بلدة غورنال في مقاطعة كورسك، وهي كانت آخر المناطق المحتلة من القوات الأوكرانية".
وأضاف: "تستمرعملية إنشاء "حزام أمني" في المناطق الحدودية في مقاطعة سومي بأوكرانيا".
"إسكندر-إم" يدمر أهدافا عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
