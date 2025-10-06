https://sarabic.ae/20251006/القوات-الأوكرانية-تعاني-من-نقص-حاد-بالعناصر-في-مقاطعة-سومي-إثر-الانشقاقات-الجماعية-1105662902.html

القوات الأوكرانية تعاني من نقص حاد بالعناصر في مقاطعة سومي إثر الانشقاقات الجماعية

سبوتنيك عربي

صرح مصدر في أجهزة الأمن الروسية لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات المسلحة الأوكرانية لم تتمكن من تجهيز وحداتها الهجومية بالكامل في منطقة سومي، بسبب العدد الكبير من... 06.10.2025, سبوتنيك عربي

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

وقال المصدر اليوم الاثنين: "لم تتمكن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية من تجهيز وحداتها الهجومية بالكامل في مقاطعة سومي، بسبب العدد الكبير من المنشقين من سرايا الاحتياط التابعة للواء الهجومي المنفصل 80 المجوقل، واللواءين الآليين المنفصلين 47 و158".وأضاف المصدر، أن كل سرية تضم ما لا يقل عن 30 جندياً، غادروا مواقع خدمتهم دون تصريح.ووفقاً لوزارة الدفاع، سيطر الجيش على 205 مواقع في المنطقة العس هذا العام، وحرر أكثر من 4714 كيلومتراً مربعاً.ووفقًا له، لا تهدف روسيا إلى الاستيلاء على سومي، ولكن لا يمكن استبعاد هذا الاحتمال؛ فتصرفات الجيش تُمليها منطق تطور الصراع.وأوضح البيان: "تمكنت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" من هزيمة تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك، خلال العمليات الهجومية المتواصلة، تم تحرير بلدة غورنال في مقاطعة كورسك، وهي كانت آخر المناطق المحتلة من القوات الأوكرانية".وأضاف: "تستمرعملية إنشاء "حزام أمني" في المناطق الحدودية في مقاطعة سومي بأوكرانيا"."إسكندر-إم" يدمر أهدافا عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو

