القوات الأوكرانية تعاني من نقص حاد بالعناصر في مقاطعة سومي إثر الانشقاقات الجماعية
صرح مصدر في أجهزة الأمن الروسية لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات المسلحة الأوكرانية لم تتمكن من تجهيز وحداتها الهجومية بالكامل في منطقة سومي، بسبب العدد الكبير من
2025-10-06T04:32+0000
2025-10-06T04:32+0000
2025-10-06T04:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0c/1096707878_0:9:1223:696_1920x0_80_0_0_aa9848fa55930018fd21dd4d096e9b22.jpg
وقال المصدر اليوم الاثنين: "لم تتمكن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية من تجهيز وحداتها الهجومية بالكامل في مقاطعة سومي، بسبب العدد الكبير من المنشقين من سرايا الاحتياط التابعة للواء الهجومي المنفصل 80 المجوقل، واللواءين الآليين المنفصلين 47 و158".وأضاف المصدر، أن كل سرية تضم ما لا يقل عن 30 جندياً، غادروا مواقع خدمتهم دون تصريح.ووفقاً لوزارة الدفاع، سيطر الجيش على 205 مواقع في المنطقة العس هذا العام، وحرر أكثر من 4714 كيلومتراً مربعاً.ووفقًا له، لا تهدف روسيا إلى الاستيلاء على سومي، ولكن لا يمكن استبعاد هذا الاحتمال؛ فتصرفات الجيش تُمليها منطق تطور الصراع.وأوضح البيان: "تمكنت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" من هزيمة تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك، خلال العمليات الهجومية المتواصلة، تم تحرير بلدة غورنال في مقاطعة كورسك، وهي كانت آخر المناطق المحتلة من القوات الأوكرانية".وأضاف: "تستمرعملية إنشاء "حزام أمني" في المناطق الحدودية في مقاطعة سومي بأوكرانيا"."إسكندر-إم" يدمر أهدافا عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
صرح مصدر في أجهزة الأمن الروسية لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات المسلحة الأوكرانية لم تتمكن من تجهيز وحداتها الهجومية بالكامل في منطقة سومي، بسبب العدد الكبير من المنشقين من الألوية 89 و47 و158.
وقال المصدر اليوم الاثنين: "لم تتمكن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية من تجهيز وحداتها الهجومية بالكامل في مقاطعة سومي، بسبب العدد الكبير من المنشقين من سرايا الاحتياط التابعة للواء الهجومي المنفصل 80 المجوقل، واللواءين الآليين المنفصلين 47 و158".
وأضاف المصدر، أن كل سرية تضم ما لا يقل عن 30 جندياً، غادروا مواقع خدمتهم دون تصريح.
ووفقاً لوزارة الدفاع، سيطر الجيش على 205 مواقع في المنطقة العس هذا العام، وحرر أكثر من 4714 كيلومتراً مربعاً.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن أوكرانيا ورطت نفسها بالمشاكل، بهجومها على مقاطعة كورسك، مما أدى إلى توسيع خط المواجهة ألفي كيلومتر.
ووفقًا له، لا تهدف روسيا إلى الاستيلاء على سومي، ولكن لا يمكن استبعاد هذا الاحتمال؛ فتصرفات الجيش تُمليها منطق تطور الصراع.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها في 2 أيار/ مايو، أنه "بعد تحرير مقاطعة كورسك، تستمر القوات الروسية بإنشاء "حزام أمني" في المناطق الحدودية لمقاطعة سومي الأوكرانية.
وأوضح البيان: "تمكنت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" من هزيمة تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك، خلال العمليات الهجومية المتواصلة، تم تحرير بلدة غورنال في مقاطعة كورسك، وهي كانت آخر المناطق المحتلة من القوات الأوكرانية".
وأضاف
: "تستمرعملية إنشاء "حزام أمني" في المناطق الحدودية في مقاطعة سومي بأوكرانيا".