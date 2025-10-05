عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251005/القوات-الروسية-تحرر-كوزمينوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية---وزارة-الدفاع---عاجل-1105636064.html
القوات الروسية تحرر كوزمينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية - وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر كوزمينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن قيام وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بتحرير بلدة كوزمينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، نتيجة العمليات... 05.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-05T09:34+0000
2025-10-05T10:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118094_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_14f84850be21b6f39d630e30be3efe0b.jpg
وأضافت الوزارة، في بيان، أن "القوات المسلحة الأوكرانية، خسرت على هذا المحور، ما يصل إلى 130 عسكريا أوكرانيا، وعدد من المعدات العسكرية".كما استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، القوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات كاترينيفكا ونوفايا سيش وأوغرويدي وكروفنوي وأندرييفكا وأوسوييفكا وإسكريسكوفشينا في مقاطعة سومي.وعلى محور خاركوف، استهدفت القوات الروسية، قوات نظام كييف قرب بلدات نوفوزفينيفكا وفوفشانسك ودفوريتشانسكوي وبولوغوفكا وأمبارني وبوكاليان في مقاطعة خاركوف.وحررت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، مواقع مهمة، حيث دحرت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات بيشانوي وكوبيانسك وبيتروفكا في مقاطعة خاركوف، وياموبول ونوفونيكولايفكا وكريمكي وسفياتوغورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأردف البيان: "نفذت القوات المسلحة الروسية، ليلة أمس، هجوما واسع النطاق باستخدام أسلحة برية وبحرية وجوية متناهية الدقة، بما في ذلك صواريخ "كينجال" البالستية الجوية فائقة السرعة، بالإضافة إلى طائرات هجومية مسيرة، ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، والبنية التحتية للغاز والطاقة التي تدعم عملياته، وتحققت أهداف الهجوم وأُصيبت جميع الأهداف المحددة".وأشار بيان الدفاع الروسية إلى أن وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، ألحقت خسائر بالعدو بلغت أكثر من 430 عسكريا، ومركبة مدرعة تركية الصنع من طراز "كيربي" ومركبة مدرعة كندية الصنع من طراز "سيناتور"، وشاحنة "بيك آب"، ومدفع ميداني".وأضافت الدفاع الروسية أن قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، حيّدت نحو 55 عسكريا أوكرانيا.وأردفت: "استهدفت الطائرات الحربية والمسيرة، وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، مرافق الطاقة التي تدعم تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، والمعدات المتحركة المستخدمة في نقل الأسلحة والمعدات العسكرية بالسكك الحديدية إلى مناطق القتال في دونباس، ومركز إمداد الوقود للقوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع تخزين وإطلاق الطائرات المسيرة بعيدة المدى ومنصات صواريخ "هيمارس" الأمريكية الصنع، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 137 منطقة".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاع الجوي الروسي يدمر 32 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاعإعلام أمريكي: قدرات الدفاع الجوي الأوكراني تتراجع أمام الصواريخ الروسية وتهوي إلى 6%
https://sarabic.ae/20251005/من-الضربة-الأولى-ضربة-مدفعية-روسية-تدمر-مستودع-ذخيرة-أوكرانيا-على-محور-كراماتورسك---دروجكيفكا-1105632800.html
https://sarabic.ae/20251005/صيادو-الليل-وحدة-روسية-خاصة-لقنص-الطائرات-المسيرة--الأوكرانية-الثقيلة-1105630883.html
09:34 GMT 05.10.2025 (تم التحديث: 10:18 GMT 05.10.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن قيام وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بتحرير بلدة كوزمينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، نتيجة العمليات الحاسمة.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن "القوات المسلحة الأوكرانية، خسرت على هذا المحور، ما يصل إلى 130 عسكريا أوكرانيا، وعدد من المعدات العسكرية".
كما استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، القوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات كاترينيفكا ونوفايا سيش وأوغرويدي وكروفنوي وأندرييفكا وأوسوييفكا وإسكريسكوفشينا في مقاطعة سومي.
وعلى محور خاركوف، استهدفت القوات الروسية، قوات نظام كييف قرب بلدات نوفوزفينيفكا وفوفشانسك ودفوريتشانسكوي وبولوغوفكا وأمبارني وبوكاليان في مقاطعة خاركوف.

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 190 جنديا، ومركبة قتالية مدرعة و5 سيارات ومدفعين وراجمة "هيمارس" أمريكية الصنع، كما تم تدمير محطة استطلاع إلكترونية ومستودع ذخيرة و6 مستودعات إمداد.

وحررت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، مواقع مهمة، حيث دحرت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات بيشانوي وكوبيانسك وبيتروفكا في مقاطعة خاركوف، وياموبول ونوفونيكولايفكا وكريمكي وسفياتوغورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
المدفعية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
من الضربة الأولى... مدفعية روسية تدمر مستودع ذخيرة أوكراني في دونيستك... فيديو
06:44 GMT

وخسر العدو ما يصل إلى 225 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين و15 سيارة ومدفعا ميدانيا، كما تم تدمير 5 مواقع للحرب الإلكترونية و4 مستودعات ذخيرة.

وأردف البيان: "نفذت القوات المسلحة الروسية، ليلة أمس، هجوما واسع النطاق باستخدام أسلحة برية وبحرية وجوية متناهية الدقة، بما في ذلك صواريخ "كينجال" البالستية الجوية فائقة السرعة، بالإضافة إلى طائرات هجومية مسيرة، ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، والبنية التحتية للغاز والطاقة التي تدعم عملياته، وتحققت أهداف الهجوم وأُصيبت جميع الأهداف المحددة".

وتابع: "أسقطت وسائط الدفاع الجوي 4 قنابل جوية موجهة، بالإضافة لـ145 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الـ24 الساعة الماضية".

قوات الدفاع الجوي الروسية تختبر أحدث نظام روسي مضاد للصواريخ في حقل التدريب ساري شاغان في كازاخستان بنجاح - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"صيادو الليل"... وحدة روسية خاصة لقنص الطائرات المسيرة الأوكرانية الثقيلة
05:19 GMT
وأشار بيان الدفاع الروسية إلى أن وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، ألحقت خسائر بالعدو بلغت أكثر من 430 عسكريا، ومركبة مدرعة تركية الصنع من طراز "كيربي" ومركبة مدرعة كندية الصنع من طراز "سيناتور"، وشاحنة "بيك آب"، ومدفع ميداني".

وأوضح التقرير أن وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت التقدم في عمق دفاعات العدو، وكبّدت القوات المسلحة الأوكرانية، خسائر بلغت أكثر من 270 عسكريا، ومركبة قتالية مدرعة و8 سيارات ومستودع إمداد.

وأضافت الدفاع الروسية أن قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، حيّدت نحو 55 عسكريا أوكرانيا.
وأردفت: "استهدفت الطائرات الحربية والمسيرة، وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، مرافق الطاقة التي تدعم تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، والمعدات المتحركة المستخدمة في نقل الأسلحة والمعدات العسكرية بالسكك الحديدية إلى مناطق القتال في دونباس، ومركز إمداد الوقود للقوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع تخزين وإطلاق الطائرات المسيرة بعيدة المدى ومنصات صواريخ "هيمارس" الأمريكية الصنع، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 137 منطقة".

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الدفاع الجوي الروسي يدمر 32 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
إعلام أمريكي: قدرات الدفاع الجوي الأوكراني تتراجع أمام الصواريخ الروسية وتهوي إلى 6%
