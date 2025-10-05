https://sarabic.ae/20251005/القوات-الروسية-تحرر-كوزمينوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية---وزارة-الدفاع---عاجل-1105636064.html

القوات الروسية تحرر كوزمينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية - وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن قيام وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بتحرير بلدة كوزمينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، نتيجة العمليات... 05.10.2025, سبوتنيك عربي

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

أخبار روسيا اليوم

وأضافت الوزارة، في بيان، أن "القوات المسلحة الأوكرانية، خسرت على هذا المحور، ما يصل إلى 130 عسكريا أوكرانيا، وعدد من المعدات العسكرية".كما استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، القوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات كاترينيفكا ونوفايا سيش وأوغرويدي وكروفنوي وأندرييفكا وأوسوييفكا وإسكريسكوفشينا في مقاطعة سومي.وعلى محور خاركوف، استهدفت القوات الروسية، قوات نظام كييف قرب بلدات نوفوزفينيفكا وفوفشانسك ودفوريتشانسكوي وبولوغوفكا وأمبارني وبوكاليان في مقاطعة خاركوف.وحررت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، مواقع مهمة، حيث دحرت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات بيشانوي وكوبيانسك وبيتروفكا في مقاطعة خاركوف، وياموبول ونوفونيكولايفكا وكريمكي وسفياتوغورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأردف البيان: "نفذت القوات المسلحة الروسية، ليلة أمس، هجوما واسع النطاق باستخدام أسلحة برية وبحرية وجوية متناهية الدقة، بما في ذلك صواريخ "كينجال" البالستية الجوية فائقة السرعة، بالإضافة إلى طائرات هجومية مسيرة، ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، والبنية التحتية للغاز والطاقة التي تدعم عملياته، وتحققت أهداف الهجوم وأُصيبت جميع الأهداف المحددة".وأشار بيان الدفاع الروسية إلى أن وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، ألحقت خسائر بالعدو بلغت أكثر من 430 عسكريا، ومركبة مدرعة تركية الصنع من طراز "كيربي" ومركبة مدرعة كندية الصنع من طراز "سيناتور"، وشاحنة "بيك آب"، ومدفع ميداني".وأضافت الدفاع الروسية أن قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، حيّدت نحو 55 عسكريا أوكرانيا.وأردفت: "استهدفت الطائرات الحربية والمسيرة، وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، مرافق الطاقة التي تدعم تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، والمعدات المتحركة المستخدمة في نقل الأسلحة والمعدات العسكرية بالسكك الحديدية إلى مناطق القتال في دونباس، ومركز إمداد الوقود للقوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع تخزين وإطلاق الطائرات المسيرة بعيدة المدى ومنصات صواريخ "هيمارس" الأمريكية الصنع، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 137 منطقة".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاع الجوي الروسي يدمر 32 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاعإعلام أمريكي: قدرات الدفاع الجوي الأوكراني تتراجع أمام الصواريخ الروسية وتهوي إلى 6%

