بيلاؤوسوف: روسيا والصين وسعتا نطاق التدريبات المشتركة البرية والبحرية والجوية بشكل كبير

بيلاؤوسوف: روسيا والصين وسعتا نطاق التدريبات المشتركة البرية والبحرية والجوية بشكل كبير

أعرب وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الخميس، عن أمل الوزارة في رسم آفاق جديدة للتعاون الدفاعي مع الصين. 20.11.2025

وقال بيلاؤوسوف، حسبما نقلت عنه وزارة الدفاع الروسية: "أتوقع أن نرسم اليوم آفاقًا جديدة للتعاون الدفاعي".وأضاف أن "التعاون العسكري بين روسيا والصين، يقوم على الثقة المتبادلة وفهم مصالح كلا البلدين".وقالت الوزارة في بيان: "أجرى وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، محادثات مع نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية لجمهورية الصين الشعبية الفريق أول تشانغ يوشيا، خلال زيارة الوفد الصيني لموسكو".وأضاف أن هذا العام يصادف الذكرى 80 للانتصار المشترك على الفاشية الألمانية واليابان.وأشار بيلاؤوسوف إلى أن علاقات الصداقة القائمة على الثقة بين قادة البلدين تلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز العلاقات الروسية الصينية.وقال شويغو، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في بكين: "بادئ ذي بدء، أود أن أهنئكم وأهنئ الشعب الصيني الصديق بمناسبة الذكرى السنوية، التي يتم الاحتفال بها هذا العام، الذكرى الخامسة والسبعون لتأسيس جمهورية الصين الشعبية وإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا. على مدى ثلاثة أرباع قرن، حققت الصين نجاحا باهرًا، وأصبحت علاقاتنا الثنائية أحد العناصر الأساسية في السياسة والأمن العالميين، وعامل الاستقرار الرئيسي في الشؤون الدولية".وتابع شويغو: "أعرب الرئيس الروسي فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين، في محادثة مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، في 22 أكتوبر(تشرين الأول 2024) في قازان، عن ثقته في أن التعاون بهذا الشكل سيقدم مساهمة مهمة في تطوير العلاقات الروسية الصينية".بوتين: العلاقات بين موسكو وبكين تشهد أفضل فتراتها التاريخية

