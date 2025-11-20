عربي
بيلاؤوسوف: روسيا والصين وسعتا نطاق التدريبات المشتركة البرية والبحرية والجوية بشكل كبير
بيلاؤوسوف: روسيا والصين وسعتا نطاق التدريبات المشتركة البرية والبحرية والجوية بشكل كبير
بيلاؤوسوف: روسيا والصين وسعتا نطاق التدريبات المشتركة البرية والبحرية والجوية بشكل كبير

12:31 GMT 20.11.2025
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعرب وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الخميس، عن أمل الوزارة في رسم آفاق جديدة للتعاون الدفاعي مع الصين.
وقال بيلاؤوسوف، حسبما نقلت عنه وزارة الدفاع الروسية: "أتوقع أن نرسم اليوم آفاقًا جديدة للتعاون الدفاعي".
وأضاف أن "التعاون العسكري بين روسيا والصين، يقوم على الثقة المتبادلة وفهم مصالح كلا البلدين".

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، عقد محادثات مع نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية لجمهورية الصين الشعبية الفريق أول تشانغ يوشيا.

وقالت الوزارة في بيان: "أجرى وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، محادثات مع نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية لجمهورية الصين الشعبية الفريق أول تشانغ يوشيا، خلال زيارة الوفد الصيني لموسكو".
وأضاف أن هذا العام يصادف الذكرى 80 للانتصار المشترك على الفاشية الألمانية واليابان.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء المنغولي جومبوجافين زاندانشاتار - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
بوتين: موسكو تولي اهتماما خاصا للتعاون الثلاثي بصيغة "روسيا-منغوليا-الصين"
18 نوفمبر, 19:37 GMT
وأشار بيلاؤوسوف إلى أن علاقات الصداقة القائمة على الثقة بين قادة البلدين تلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز العلاقات الروسية الصينية.

وأعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، يوم 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أن العلاقات الثنائية بين روسيا والصين، إحدى ركائز السياسة والأمن العالميين وأحد عوامل الاستقرار العالمي.

وقال شويغو، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في بكين: "بادئ ذي بدء، أود أن أهنئكم وأهنئ الشعب الصيني الصديق بمناسبة الذكرى السنوية، التي يتم الاحتفال بها هذا العام، الذكرى الخامسة والسبعون لتأسيس جمهورية الصين الشعبية وإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا. على مدى ثلاثة أرباع قرن، حققت الصين نجاحا باهرًا، وأصبحت علاقاتنا الثنائية أحد العناصر الأساسية في السياسة والأمن العالميين، وعامل الاستقرار الرئيسي في الشؤون الدولية".
وتابع شويغو: "أعرب الرئيس الروسي فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين، في محادثة مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، في 22 أكتوبر(تشرين الأول 2024) في قازان، عن ثقته في أن التعاون بهذا الشكل سيقدم مساهمة مهمة في تطوير العلاقات الروسية الصينية".
بوتين: العلاقات بين موسكو وبكين تشهد أفضل فتراتها التاريخية
