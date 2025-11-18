بوتين: موسكو تولي اهتماما خاصا للتعاون الثلاثي بصيغة "روسيا-منغوليا-الصين"

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
10:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:40 GMT
20 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
12:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
17:03 GMT
13 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
17:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: موسكو لاعب مركزي في الملف السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تزويد مصر بمقاتلات أمريكية حديثة لا يتعارض مع مبدأ حماية إسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تدفع الرياضة الرياضيين للاعتزال في أوج تألقهم وشبابهم؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
10:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
11:31 GMT
29 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:31 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مرايا العلوم
الأدمغة التي تخترع الألوان ولغز الطيور التي توجه نفسها
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
17:34 GMT
26 د
بلا قيود
خبير: وجود قوة عسكرية في غزة أمر مطلوب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مطالبة الرئيس المصري للتدقيق في طعون الانتخابات البرلمانية.. الرسائل والدلالات
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
في اليوم العالمي للتسامح.. إليك دواء مجاني للعقل والقلب
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
بوتين: موسكو تولي اهتماما خاصا للتعاون الثلاثي بصيغة "روسيا-منغوليا-الصين"
بوتين: موسكو تولي اهتماما خاصا للتعاون الثلاثي بصيغة "روسيا-منغوليا-الصين"
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن موسكو تولي أهمية خاصة للتعاون الثلاثي بين روسيا ومنغوليا والصين. 18.11.2025, سبوتنيك عربي
وقال بوتين خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء المنغولي، غومبوجافين زاندانشاتار: "إننا نولي اهتماما خاصا للتعاون في إطار الصيغة الثلاثية روسيا ومنغوليا والصين".وأشار بوتين إلى أنه ناقش مع رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، إمكانية توسيع التعاون بين روسيا ومنغوليا والصين، قائلا: "تشرفت اليوم بلقاء زميلكم، رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية. كما ناقشنا إمكانية توسيع تعاوننا في إطار التعاون الثلاثي (روسيا-منغوليا-الصين)".في سبتمبر/ أيلول المضي، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع ثلاثي مع قادة كل من منغوليا والصين، أن روسيا تسعى جاهدةً لتطوير العلاقات مع كل من البلدين، وقال بوتين خلال المحادثات الثلاثية: "روسيا تسعى بصدق إلى التنمية المتعددة الأطراف للعلاقات المتبادلة المنفعة والمتساوية ومتعددة الأوجه مع كل من جمهورية الصين الشعبية ومنغوليا".وقال بوتين خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ: "العلاقات الروسية الصينية القائمة على الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي، والتي دخلت حقبة جديدة، تشهد بالفعل أفضل فتراتها التاريخية. إنها مبنية على مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة والدعم المتبادل في القضايا التي تمس المصالح الأساسية لكلا البلدين، وليست موجهة ضد دولة آخرى". بوتين: العلاقات بين موسكو وبكين تشهد أفضل فتراتها التاريخيةبوتين: "منظمة شنغهاي للتعاون" تعزز السلام والاستقرار في المنطقة الأوراسية
https://sarabic.ae/20251118/بوتين-العلاقات-بين-موسكو-وبكين-تشهد-أفضل-فتراتها-التاريخية-1107242629.html
بوتين: موسكو تولي اهتماما خاصا للتعاون الثلاثي بصيغة "روسيا-منغوليا-الصين"

19:37 GMT 18.11.2025 (تم التحديث: 20:01 GMT 18.11.2025)
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن موسكو تولي أهمية خاصة للتعاون الثلاثي بين روسيا ومنغوليا والصين.
وقال بوتين خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء المنغولي، غومبوجافين زاندانشاتار: "إننا نولي اهتماما خاصا للتعاون في إطار الصيغة الثلاثية روسيا ومنغوليا والصين".
وأشار بوتين إلى أنه ناقش مع رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، إمكانية توسيع التعاون بين روسيا ومنغوليا والصين، قائلا: "تشرفت اليوم بلقاء زميلكم، رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية. كما ناقشنا إمكانية توسيع تعاوننا في إطار التعاون الثلاثي (روسيا-منغوليا-الصين)".

وأضاف بوتين: "نحن سعداء للغاية بأن الوضع في مستوى جيد فيما يتعلق بتوسيع التعاون".

بوتين: العلاقات بين موسكو وبكين تشهد أفضل فتراتها التاريخية
13:34 GMT
في سبتمبر/ أيلول المضي، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع ثلاثي مع قادة كل من منغوليا والصين، أن روسيا تسعى جاهدةً لتطوير العلاقات مع كل من البلدين، وقال بوتين خلال المحادثات الثلاثية: "روسيا تسعى بصدق إلى التنمية المتعددة الأطراف للعلاقات المتبادلة المنفعة والمتساوية ومتعددة الأوجه مع كل من جمهورية الصين الشعبية ومنغوليا".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العلاقات بين موسكو وبكين تشهد أفضل فتراتها التاريخية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون ليس موجهًا ضد أحد.

وقال بوتين خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ: "العلاقات الروسية الصينية القائمة على الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي، والتي دخلت حقبة جديدة، تشهد بالفعل أفضل فتراتها التاريخية. إنها مبنية على مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة والدعم المتبادل في القضايا التي تمس المصالح الأساسية لكلا البلدين، وليست موجهة ضد دولة آخرى".
