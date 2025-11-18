https://sarabic.ae/20251118/بوتين-موسكو-تولي-اهتماما-خاصا-للتعاون-الثلاثي-بصيغة-روسيا-منغوليا-الصين-1107259681.html
بوتين: موسكو تولي اهتماما خاصا للتعاون الثلاثي بصيغة "روسيا-منغوليا-الصين"
بوتين: موسكو تولي اهتماما خاصا للتعاون الثلاثي بصيغة "روسيا-منغوليا-الصين"
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن موسكو تولي أهمية خاصة للتعاون الثلاثي بين روسيا ومنغوليا والصين. 18.11.2025, سبوتنيك عربي
في سبتمبر/ أيلول المضي، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع ثلاثي مع قادة كل من منغوليا والصين، أن روسيا تسعى جاهدةً لتطوير العلاقات مع كل من البلدين، وقال بوتين خلال المحادثات الثلاثية: "روسيا تسعى بصدق إلى التنمية المتعددة الأطراف للعلاقات المتبادلة المنفعة والمتساوية ومتعددة الأوجه مع كل من جمهورية الصين الشعبية ومنغوليا".
19:37 GMT 18.11.2025 (تم التحديث: 20:01 GMT 18.11.2025)
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن موسكو تولي أهمية خاصة للتعاون الثلاثي بين روسيا ومنغوليا والصين.
وقال بوتين خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء المنغولي، غومبوجافين زاندانشاتار: "إننا نولي اهتماما خاصا للتعاون في إطار الصيغة الثلاثية روسيا ومنغوليا والصين".
وأشار بوتين إلى أنه ناقش مع رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، إمكانية توسيع التعاون بين روسيا ومنغوليا والصين، قائلا: "تشرفت اليوم بلقاء زميلكم، رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية. كما ناقشنا إمكانية توسيع تعاوننا في إطار التعاون الثلاثي (روسيا-منغوليا-الصين)".
وأضاف بوتين: "نحن سعداء للغاية بأن الوضع في مستوى جيد فيما يتعلق بتوسيع التعاون".
في سبتمبر/ أيلول المضي، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع ثلاثي مع قادة كل من منغوليا والصين، أن روسيا تسعى جاهدةً لتطوير العلاقات مع كل من البلدين، وقال بوتين خلال المحادثات الثلاثية: "روسيا تسعى بصدق إلى التنمية المتعددة الأطراف للعلاقات المتبادلة المنفعة والمتساوية ومتعددة الأوجه مع كل من جمهورية الصين الشعبية ومنغوليا"
وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العلاقات بين موسكو وبكين تشهد أفضل فتراتها التاريخية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون ليس موجهًا ضد أحد.
وقال بوتين خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ: "العلاقات الروسية الصينية القائمة على الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي، والتي دخلت حقبة جديدة، تشهد بالفعل أفضل فتراتها التاريخية. إنها مبنية على مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة والدعم المتبادل في القضايا التي تمس المصالح الأساسية لكلا البلدين، وليست موجهة ضد دولة آخرى".