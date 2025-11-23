https://sarabic.ae/20251123/القوات-الروسية-تدمر-5-نقاط-تحكم-للطائرات-المسيرة-الأوكرانية-قرب-كونستانتينوفكا--الدفاع-الروسية-1107411269.html
القوات الروسية تدمر 5 نقاط تحكم للطائرات المسيرة الأوكرانية قرب كونستانتينوفكا – الدفاع الروسية
القوات الروسية تدمر 5 نقاط تحكم للطائرات المسيرة الأوكرانية قرب كونستانتينوفكا – الدفاع الروسية
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن طواقم طائرات دون طيار من مجموعة قوات "الجنوب" رصدت ودمرت خمسة مراكز قيادة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى محطتين... 23.11.2025, سبوتنيك عربي
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد: "أثناء الاستطلاع الجوي قرب بلدة كونستانتينوفكا، اكتشف مشغلو الطائرات المسيرة خمسة مراكز قيادة للعدو".وجاء في البيان: "تم اتخاذ قرار سريع بالاشتباك مع الهدف بالنيران، ونتيجة لضربات المدفعية والطائرات المسيرة الانقضاضية، تم تدمير جميع أهداف العدو".وصرح دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأحد، لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات المسلحة الروسية وسعت نطاق سيطرتها في كونستانتينوفكا، التابعة للجمهورية.وقال بوشيلين: "فيما يتعلق بكونستانتينوفكا، نشهد أيضًا توسّعًا في نطاق سيطرة القوات المسلحة الروسية هنا، لا سيما في الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من كونستانتينوفكا نفسها". وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن طواقم طائرات دون طيار من مجموعة قوات "الجنوب" رصدت ودمرت خمسة مراكز قيادة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى محطتين مموهتين للحرب الإلكترونية "نوتا"، في منطقة كونستانتينوفكا، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد: "أثناء الاستطلاع الجوي قرب بلدة كونستانتينوفكا، اكتشف مشغلو الطائرات المسيرة خمسة مراكز قيادة للعدو".
وجاء في البيان: "تم اتخاذ قرار سريع بالاشتباك مع الهدف بالنيران، ونتيجة لضربات المدفعية والطائرات المسيرة الانقضاضية، تم تدمير جميع أهداف العدو".
ويُشار إلى أنه في وضع "المطاردة الحرة"، حددت الطائرات الهجومية المسيرة أيضًا محطتين مموهتين للحرب الإلكترونية، وتم تدميرهما وتعطيلهما أيضًا.
وصرح دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأحد، لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات المسلحة الروسية وسعت نطاق سيطرتها في كونستانتينوفكا، التابعة للجمهورية.
وقال بوشيلين: "فيما يتعلق بكونستانتينوفكا، نشهد أيضًا توسّعًا في نطاق سيطرة القوات المسلحة الروسية هنا، لا سيما في الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من كونستانتينوفكا نفسها".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني
، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.