القوات الروسية تتقدم في مدينة فولشانسك بمقاطعة خاركوف - غيراسيموف
القوات الروسية تتقدم في مدينة فولشانسك بمقاطعة خاركوف - غيراسيموف
أعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن وحدات من مجموعة القوات الروسية "الشمال" تواصل تقدمها بنجاح في الجزء الجنوبي من مدينة... 07.10.2025, سبوتنيك عربي
القوات الروسية
وقال غيراسيموف في تقريره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء: "تعمل مجموعة القوات (الشمال) في المنطقة الحدودية، وتواصل تنفيذ مهامها الرامية إلى إنشاء منطقة أمنية في أراضي مقاطعتي خاركوف وسومي الأوكرانيتين، كما تحقق وحداتها تقدماً ناجحاً في الجزء الجنوبي من فولشانسك".وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن القوات الأوكرانية تتراجع على طول خط التماس القتالي بأكمله.وقال بوتين خلال زيارة إلى المنطقة الفيدرالية الشمالية الغربية: "العدو، على الرغم من محاولات المقاومة العنيدة، يتراجع على طول خط التماس القتالي بأكمله، مشيرا إلى أن "المبادرة الاستراتيجية في منطقة العمليات الخاصة الروسية بالكامل بيد القوات المسلحة الروسية".وأكد بوتين أن القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة تمتلك زمام المبادرة وقد حررت في هذا العام 5 آلاف كيلومتر مربع و212 بلدة.وكان الرئيس الروسي قد صرّح في 22 مايو/آيار أن القوات الروسية تعمل على إنشاء منطقة عازلة آمنة على طول الحدود مع أوكرانيا.
القوات الروسية
