القوات الروسية تواصل تقدمها في جميع الاتجاهات تقريبا- غيراسيموف

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:21 GMT
9 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
10:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
المصري خالد العناني ينافس المرشح الكونغولي إدوارد ماتوكو على رئاسة اليونسكو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
16:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: فرنسا في دوامة.. سقوط حكومة لوكورنو يعمق الأزمة السياسية ويُعيد الجدل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تغطية خاصة في ذكرى حرب السادس من أكتوبر 1973
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الزخم السياسي الذي كان يدعم إسرائيل ينقلب إلى دعم للحقوق الوطنية الفلسطينية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:20 GMT
10 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
11:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
12:37 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القضية الفلسطينية أصبحت تؤثر على التوجهات السياسية لدى الناخبين في الكثير من الدول
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:02 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تواصل تقدمها في جميع الاتجاهات تقريبا- غيراسيموف
القوات الروسية تواصل تقدمها في جميع الاتجاهات تقريبا- غيراسيموف
القوات الروسية تواصل تقدمها في جميع الاتجاهات تقريبا- غيراسيموف

19:13 GMT 07.10.2025
تابعنا عبر
أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الروسية تواصل تقدمها في عمق الدفاعات الأوكرانية في مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبيتروفسك.
وقال غيراسيموف في تقرير قدمه إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "تواصل قوات مجموعة قوت "الشرق" تقدمها في عمق دفاعات العدو في مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبيتروفسك".

وأضاف: "تتقدم وحدات من قوات "دنيبر" باتجاه مدينة زابوروجيه. وتدور حاليا معارك للسيطرة على بلدتي بريمورسكوي وستيبنوغورسك".

وأضاف: "وفقا لخطة هيئة الأركان العامة، تتواصل الضربات المكثفة والموجهة ضد المنشآت العسكرية والمنشآت الصناعية العسكرية في أوكرانيا. وتعطى الأولوية لتدمير منشآت إنتاج أنظمة الصواريخ والطائرات المسيرة بعيدة المدى".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: العدو يتراجع على طول خط التماس القتالي بأكمله
18:08 GMT
وتابع: "رغم مقاومة العدو العنيدة، تتقدم قوات مجموعة "الجنوب" عبر مدينتي سيفيرسك وكونستانتينوفكا".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن القوات الأوكرانية تتراجع على طول خط التماس القتالي بأكمله.

وقال بوتين خلال زيارة إلى المنطقة الفيدرالية الشمالية الغربية: "العدو، على الرغم من محاولات المقاومة العنيدة، يتراجع على طول خط التماس القتالي بأكمله، مشيرا إلى أن "المبادرة الاستراتيجية في منطقة العمليات الخاصة الروسية بالكامل بيد القوات المسلحة الروسية".

وأكد بوتين أن القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة تمتلك زمام المبادرة وقد حررت في هذا العام 5 آلاف كيلومتر مربع و212 بلدة.
