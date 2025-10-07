https://sarabic.ae/20251007/القوات-الروسية-تواصل-تقدمها-في-جميع-الاتجاهات-تقريبا--غيراسيموف-1105738508.html
القوات الروسية تواصل تقدمها في جميع الاتجاهات تقريبا- غيراسيموف
القوات الروسية تواصل تقدمها في جميع الاتجاهات تقريبا- غيراسيموف
أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الروسية تواصل تقدمها في عمق الدفاعات الأوكرانية في...
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/15/1070383290_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_2ca66b5e28a81e2f3f79598fc233f95f.jpg
وقال غيراسيموف في تقرير قدمه إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "تواصل قوات مجموعة قوت "الشرق" تقدمها في عمق دفاعات العدو في مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبيتروفسك".وأضاف: "وفقا لخطة هيئة الأركان العامة، تتواصل الضربات المكثفة والموجهة ضد المنشآت العسكرية والمنشآت الصناعية العسكرية في أوكرانيا. وتعطى الأولوية لتدمير منشآت إنتاج أنظمة الصواريخ والطائرات المسيرة بعيدة المدى". وتابع: "رغم مقاومة العدو العنيدة، تتقدم قوات مجموعة "الجنوب" عبر مدينتي سيفيرسك وكونستانتينوفكا".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن القوات الأوكرانية تتراجع على طول خط التماس القتالي بأكمله.وأكد بوتين أن القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة تمتلك زمام المبادرة وقد حررت في هذا العام 5 آلاف كيلومتر مربع و212 بلدة.
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/15/1070383290_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_8bbea86837d8c91fc9d8f3b182703501.jpg
القوات الروسية تواصل تقدمها في جميع الاتجاهات تقريبا- غيراسيموف
أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الروسية تواصل تقدمها في عمق الدفاعات الأوكرانية في مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبيتروفسك.
وقال غيراسيموف في تقرير قدمه إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "تواصل قوات مجموعة قوت "الشرق" تقدمها في عمق دفاعات العدو في مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبيتروفسك".
وأضاف: "تتقدم وحدات من قوات "دنيبر" باتجاه مدينة زابوروجيه. وتدور حاليا معارك للسيطرة على بلدتي بريمورسكوي وستيبنوغورسك".
وأضاف: "وفقا لخطة هيئة الأركان العامة، تتواصل الضربات المكثفة والموجهة ضد المنشآت العسكرية والمنشآت الصناعية العسكرية في أوكرانيا. وتعطى الأولوية لتدمير منشآت إنتاج أنظمة الصواريخ والطائرات المسيرة بعيدة المدى".
وتابع: "رغم مقاومة العدو العنيدة، تتقدم قوات مجموعة "الجنوب" عبر مدينتي سيفيرسك وكونستانتينوفكا".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن القوات الأوكرانية تتراجع على طول خط التماس القتالي بأكمله.
وقال بوتين خلال زيارة إلى المنطقة الفيدرالية الشمالية الغربية: "العدو، على الرغم من محاولات المقاومة العنيدة، يتراجع على طول خط التماس القتالي بأكمله، مشيرا إلى أن "المبادرة الاستراتيجية في منطقة العمليات الخاصة الروسية بالكامل بيد القوات المسلحة الروسية".
وأكد بوتين أن القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة تمتلك زمام المبادرة وقد حررت في هذا العام 5 آلاف كيلومتر مربع و212 بلدة.