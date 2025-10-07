عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
بوتين: العدو يتراجع على طول خط التماس القتالي بأكمله
وقال بوتين خلال زيارة إلى المنطقة الفيدرالية الشمالية الغربية: "العدو، على الرغم من محاولات المقاومة العنيدة، يتراجع على طول خط التماس القتالي بأكمله، مشيرا إلى أن "المبادرة الاستراتيجية في منطقة العمليات الخاصة الروسية بالكامل بيد القوات المسلحة الروسية".وأوضح بوتين أن نظام كييف يحاول ضرب أهداف مدنية سلمية في روسيا، قائلا: "يسعى نظام كييف، لإظهار بعض النجاح لرعاته الغربيين، يحاول توجيه ضربات في عمق الأراضي الروسية ضد أهداف سلمية تماما. وهذا لن يساعده".وأشار بوتين إلى دور الصناعات الدفاعية في ضمان نجاح عمليات الجيش الروسي ويؤكد تطوير أسلحة جديدة وتسليمها للقوات بوتيرة متسارعة.وأوضخ بوتين أن القرارات التي اتخذت، في فبراير/شباط 2022، كانت صحيحة وفي الوقت المناسب، مؤكدا على ضرورة ضمان روسيا تحقيق جميع الأهداف المحددة للقوات المسلحة الروسية. وقال: "هدفنا المشترك يبقى كما هو، يجب أن نضمن تحقيق جميع الأهداف المحددة للقوات خلال العملية العسكرية الخاصة دون قيد أو شرط".وشكر الرئيس بوتين أفراد القوات المسلحة الروسية على شجاعتهم وبطولتهم التي يظهرونها يوميا.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن ضباط الجيش الروسي اجتازوا امتحان الولاء للوطن بكل جدارة وشرف، وقال بوتين في حفل توزيع جوائز الدولة على المرشدين والمعلمين المشاركين في العملية العسكرية الخاصة: "لقد اجتاز ضباط الجيش الروسي الاختبار الرئيسي للولاء للوطن بكرامة".
بوتين: العدو يتراجع على طول خط التماس القتالي بأكمله

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية تتراجع على طول خط التماس القتالي بأكمله.
وقال بوتين خلال زيارة إلى المنطقة الفيدرالية الشمالية الغربية: "العدو، على الرغم من محاولات المقاومة العنيدة، يتراجع على طول خط التماس القتالي بأكمله، مشيرا إلى أن "المبادرة الاستراتيجية في منطقة العمليات الخاصة الروسية بالكامل بيد القوات المسلحة الروسية".

وأكد بوتين أن القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة تمتلك زمام المبادرة وقد حررت في هذا العام 5 آلاف كيلومتر مربع و212 بلدة.

وأوضح بوتين أن نظام كييف يحاول ضرب أهداف مدنية سلمية في روسيا، قائلا: "يسعى نظام كييف، لإظهار بعض النجاح لرعاته الغربيين، يحاول توجيه ضربات في عمق الأراضي الروسية ضد أهداف سلمية تماما. وهذا لن يساعده".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: ضباط الجيش الروسي اجتازوا امتحان الولاء للوطن بكل جدارة وشرف
3 أكتوبر, 13:03 GMT
وأشار بوتين إلى دور الصناعات الدفاعية في ضمان نجاح عمليات الجيش الروسي ويؤكد تطوير أسلحة جديدة وتسليمها للقوات بوتيرة متسارعة.

وأضاف بوتين أن المجمع العسكري الصناعي الروسي يلبي بشكل كامل احتياجات القوات المسلحة الروسية من الأسلحة عالية الدقة والصواريخ والذخيرة والأسلحة والمعدات العسكرية.

وأوضخ بوتين أن القرارات التي اتخذت، في فبراير/شباط 2022، كانت صحيحة وفي الوقت المناسب، مؤكدا على ضرورة ضمان روسيا تحقيق جميع الأهداف المحددة للقوات المسلحة الروسية.
بوتين يلقي كلمة في الجلسة العامة الثانية والعشرين لمنتدى فالداي الدولي للحوار - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
بوتين: روسيا مستعدة لإجراء تجارب نووية إذا لزم الأمر
2 أكتوبر, 20:13 GMT
وقال: "هدفنا المشترك يبقى كما هو، يجب أن نضمن تحقيق جميع الأهداف المحددة للقوات خلال العملية العسكرية الخاصة دون قيد أو شرط".

وأكد بوتين أن مهمة القيادة الروسية هي ضمان أمن المواطنين الروس والمنشآت الاستراتيجية والمدنية، ودعا بوتين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن إلى مناقشة ضمان أمن مرافق البنية التحتية المعلوماتية في روسيا.

وشكر الرئيس بوتين أفراد القوات المسلحة الروسية على شجاعتهم وبطولتهم التي يظهرونها يوميا.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن ضباط الجيش الروسي اجتازوا امتحان الولاء للوطن بكل جدارة وشرف، وقال بوتين في حفل توزيع جوائز الدولة على المرشدين والمعلمين المشاركين في العملية العسكرية الخاصة: "لقد اجتاز ضباط الجيش الروسي الاختبار الرئيسي للولاء للوطن بكرامة".
