بوتين: العدو يتراجع على طول خط التماس القتالي بأكمله

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية تتراجع على طول خط التماس القتالي بأكمله. 07.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال بوتين خلال زيارة إلى المنطقة الفيدرالية الشمالية الغربية: "العدو، على الرغم من محاولات المقاومة العنيدة، يتراجع على طول خط التماس القتالي بأكمله، مشيرا إلى أن "المبادرة الاستراتيجية في منطقة العمليات الخاصة الروسية بالكامل بيد القوات المسلحة الروسية".وأوضح بوتين أن نظام كييف يحاول ضرب أهداف مدنية سلمية في روسيا، قائلا: "يسعى نظام كييف، لإظهار بعض النجاح لرعاته الغربيين، يحاول توجيه ضربات في عمق الأراضي الروسية ضد أهداف سلمية تماما. وهذا لن يساعده".وأشار بوتين إلى دور الصناعات الدفاعية في ضمان نجاح عمليات الجيش الروسي ويؤكد تطوير أسلحة جديدة وتسليمها للقوات بوتيرة متسارعة.وأوضخ بوتين أن القرارات التي اتخذت، في فبراير/شباط 2022، كانت صحيحة وفي الوقت المناسب، مؤكدا على ضرورة ضمان روسيا تحقيق جميع الأهداف المحددة للقوات المسلحة الروسية. وقال: "هدفنا المشترك يبقى كما هو، يجب أن نضمن تحقيق جميع الأهداف المحددة للقوات خلال العملية العسكرية الخاصة دون قيد أو شرط".وشكر الرئيس بوتين أفراد القوات المسلحة الروسية على شجاعتهم وبطولتهم التي يظهرونها يوميا.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن ضباط الجيش الروسي اجتازوا امتحان الولاء للوطن بكل جدارة وشرف، وقال بوتين في حفل توزيع جوائز الدولة على المرشدين والمعلمين المشاركين في العملية العسكرية الخاصة: "لقد اجتاز ضباط الجيش الروسي الاختبار الرئيسي للولاء للوطن بكرامة".بوتين: سذج من توقعوا علاقات جيدة مع الغرب بعد انهيار الاتحاد السوفييتيلافروف: أي عدوان على روسيا سيتم صده بشكل حاسم ولا ينبغي للناتو أن يشك بذلك

