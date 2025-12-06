https://sarabic.ae/20251206/القوات-الروسية-تدمر-114-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1107869617.html
القوات الروسية تدمر 114 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
القوات الروسية تدمر 114 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 116 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عشر مناطق خلال الليلة الماضية. 06.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-06T04:58+0000
2025-12-06T04:58+0000
2025-12-06T05:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0e/1096793651_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_168d5a25d29f2c30332c365691f7d959.jpg
وأصدت الوزارة بيانا قالت فيه: "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاعي الجوي المناوبة ودمرت 116 طائرة مسيرة أوكرانية".وأضاف: "كما أُسقطت ست طائرات مسيرة فوق مقاطعة تفير، وثلاث فوق كل من مقاطعتي كورسك وليبيتسك، واثنتين فوق مقاطعة تامبوف، وواحدة فوق مقاطعة تولا وواحدة أخرى فوق مقاطعة أوريول".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الطائرة المسيرة الروسية المتوسطة المدى "فوربوست-ري"
https://sarabic.ae/20251206/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-القوات-الروسية-تدمر-نقطة-حرس-حدود-أوكرانية-في-سومي-1107869179.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0e/1096793651_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_a3ffb39114eba6bc066e93faa05c1cf1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
القوات الروسية تدمر 114 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
04:58 GMT 06.12.2025 (تم التحديث: 05:05 GMT 06.12.2025)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 116 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عشر مناطق خلال الليلة الماضية.
وأصدت الوزارة بيانا قالت فيه: "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاعي الجوي المناوبة ودمرت 116 طائرة مسيرة أوكرانية".
ونوه البيان إلى أن 29 منها تم تدميرها فوق مقاطعة ريازان، و27 فوق مقاطعة فورونيج، و23 فوق مقاطعة بريانسك، و21 فوق مقاطعة بيلغورود.
وأضاف: "كما أُسقطت ست طائرات مسيرة فوق مقاطعة تفير، وثلاث فوق كل من مقاطعتي كورسك وليبيتسك، واثنتين فوق مقاطعة تامبوف، وواحدة فوق مقاطعة تولا وواحدة أخرى فوق مقاطعة أوريول".
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.