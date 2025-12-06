https://sarabic.ae/20251206/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-القوات-الروسية-تدمر-نقطة-حرس-حدود-أوكرانية-في-سومي-1107869179.html
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تدمر نقطة حرس حدود أوكرانية في سومي
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تدمر نقطة حرس حدود أوكرانية في سومي
دمرت القوات الروسية، اليوم السبت، مركز قيادة مفرزة لقوات الحدود الأوكرانية، في مقاطعة سومي، مكبدة القوات المسلحة الأوكرانية خسائر، بما في ذلك في صفوف قيادتها.
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
وقال مصدر عسكري روسي، لوكالة "سبوتنيك": "بالقرب من كيانيتسيا، دمرت عدة ضربات جوية لطائرات "غيران" المسيرة، مركز قيادة مفرزة الحدود الخامسة عشرة التابعة لهيئة حرس الحدود الأوكرانية".وأردف المصدر: "تم تدمير جميع وسائل نقل الوحدة الحدودية تقريبا".وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
04:28 GMT 06.12.2025 (تم التحديث: 05:05 GMT 06.12.2025)
دمرت القوات الروسية، اليوم السبت، مركز قيادة مفرزة لقوات الحدود الأوكرانية، في مقاطعة سومي، مكبدة القوات المسلحة الأوكرانية خسائر، بما في ذلك في صفوف قيادتها.
وقال مصدر عسكري روسي، لوكالة "سبوتنيك": "بالقرب من كيانيتسيا، دمرت عدة ضربات جوية لطائرات "غيران" المسيرة، مركز قيادة مفرزة الحدود الخامسة عشرة التابعة لهيئة حرس الحدود الأوكرانية".
وأضاف أن مصادر العدو تؤكد وقوع خسائر، بما في ذلك في صفوف قيادته، من قتلى وجرحى.
وأردف المصدر: "تم تدمير جميع وسائل نقل الوحدة الحدودية تقريبا".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.