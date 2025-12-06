https://sarabic.ae/20251206/طائرات-روسية-مسيرة-تدمر-نقطة-انتشار-للقوات-الأوكرانية-على-الضفة-اليمنى-لنهر-دنيبر-1107869780.html
طائرات روسية مسيرة تدمر نقطة انتشار للقوات الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر
طائرات روسية مسيرة تدمر نقطة انتشار للقوات الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر
سبوتنيك عربي
صرحت وزارة الدفاع الروسية، بأن طواقم منظومة الطائرات دون طيار، تابعة لمجموعة قوات دنيبر، دمروا موقع انتشار مؤقتًا للقوات المسلحة الأوكرانية، وحيدوا الأفراد... 06.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-06T05:33+0000
2025-12-06T05:33+0000
2025-12-06T05:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/15/1076161169_0:18:1678:961_1920x0_80_0_0_360ce4f09d0a7a08e66f5bd9064460bf.jpg
وأضافت الوزارة في بيان: "أثناء استطلاع جوي للمنطقة الخلفية للقوات المسلحة الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر، رصد مشغل طائرة استطلاع روسية دون طيار، مركز تحكم بالطائرات دون طيار مزودًا بهوائي اتصالات، بالإضافة إلى موقع انتشار مؤقت لمسلحي نظام كييف، بما فيه من أفراد.وأردف البيان: "سجلت لقطات الرصد الموضوعي لحظة تدمير الهدف".وتقوم طواقم الطائرات دون طيار الضاربة التابعة لوحدات الأنظمة غير المأهولة التابعة لجيش الأسلحة المشتركة التاسع والأربعين، وهو جزء من مجموعة قوات دنيبر، بمهام محددة يوميا وتشتبك مع أهداف العدو الرئيسية على الضفة اليمنى لنهر دنيبرو في مقاطعة خيرسون.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الطائرة المسيرة الروسية المتوسطة المدى "فوربوست-ري"
https://sarabic.ae/20251206/القوات-الروسية-تدمر-114-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1107869617.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/15/1076161169_101:0:1509:1056_1920x0_80_0_0_8f9dd549f674d7523dcce816994804ed.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
طائرات روسية مسيرة تدمر نقطة انتشار للقوات الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر
صرحت وزارة الدفاع الروسية، بأن طواقم منظومة الطائرات دون طيار، تابعة لمجموعة قوات دنيبر، دمروا موقع انتشار مؤقتًا للقوات المسلحة الأوكرانية، وحيدوا الأفراد العاملين فيه، ومركزًا أوكرانيًا للتحكم في الطائرات دون طيار، مزودًا بهوائي إرسال يقع على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في مقاطعة خيرسون.
وأضافت الوزارة في بيان: "أثناء استطلاع جوي للمنطقة الخلفية للقوات المسلحة الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر، رصد مشغل طائرة استطلاع روسية دون طيار، مركز تحكم بالطائرات دون طيار مزودًا بهوائي اتصالات، بالإضافة إلى موقع انتشار مؤقت لمسلحي نظام كييف، بما فيه من أفراد.
وصرحت وزارة الدفاع للصحفيين بأن مشغل طائرة دون طيار،ملقب بـ"غيورزا" وطاقمه دمروا تباعا وبدقة متناهية موقع الانتشار المؤقت للقوات المسلحة الأوكرانية، المكتشف باستخدام طائرات دون طيار، ثم اشتبكوا مع مركز التحكم في الطائرات دون طيار بالنيران ودمروا هوائي الإرسال.
وأردف البيان: "سجلت لقطات الرصد الموضوعي لحظة تدمير الهدف".
وتقوم طواقم الطائرات دون طيار الضاربة التابعة لوحدات الأنظمة غير المأهولة التابعة لجيش الأسلحة المشتركة التاسع والأربعين، وهو جزء من مجموعة قوات دنيبر، بمهام محددة يوميا وتشتبك مع أهداف العدو الرئيسية على الضفة اليمنى لنهر دنيبرو في مقاطعة خيرسون.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.