Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251206/طائرات-روسية-مسيرة-تدمر-نقطة-انتشار-للقوات-الأوكرانية-على-الضفة-اليمنى-لنهر-دنيبر-1107869780.html
طائرات روسية مسيرة تدمر نقطة انتشار للقوات الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري

طائرات روسية مسيرة تدمر نقطة انتشار للقوات الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر

05:33 GMT 06.12.2025
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصور طائرة الاستطلاع دون طيار "أورلان 10" تشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة.
طائرة الاستطلاع دون طيار أورلان 10 تشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2025
© Sputnik . РИА Новости
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرحت وزارة الدفاع الروسية، بأن طواقم منظومة الطائرات دون طيار، تابعة لمجموعة قوات دنيبر، دمروا موقع انتشار مؤقتًا للقوات المسلحة الأوكرانية، وحيدوا الأفراد العاملين فيه، ومركزًا أوكرانيًا للتحكم في الطائرات دون طيار، مزودًا بهوائي إرسال يقع على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في مقاطعة خيرسون.
وأضافت الوزارة في بيان: "أثناء استطلاع جوي للمنطقة الخلفية للقوات المسلحة الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر، رصد مشغل طائرة استطلاع روسية دون طيار، مركز تحكم بالطائرات دون طيار مزودًا بهوائي اتصالات، بالإضافة إلى موقع انتشار مؤقت لمسلحي نظام كييف، بما فيه من أفراد.
وصرحت وزارة الدفاع للصحفيين بأن مشغل طائرة دون طيار،ملقب بـ"غيورزا" وطاقمه دمروا تباعا وبدقة متناهية موقع الانتشار المؤقت للقوات المسلحة الأوكرانية، المكتشف باستخدام طائرات دون طيار، ثم اشتبكوا مع مركز التحكم في الطائرات دون طيار بالنيران ودمروا هوائي الإرسال.
وأردف البيان: "سجلت لقطات الرصد الموضوعي لحظة تدمير الهدف".
وتقوم طواقم الطائرات دون طيار الضاربة التابعة لوحدات الأنظمة غير المأهولة التابعة لجيش الأسلحة المشتركة التاسع والأربعين، وهو جزء من مجموعة قوات دنيبر، بمهام محددة يوميا وتشتبك مع أهداف العدو الرئيسية على الضفة اليمنى لنهر دنيبرو في مقاطعة خيرسون.
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات بوك-إم2 في مهمة قتالية في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر 114 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
04:58 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الطائرة المسيرة الروسية المتوسطة المدى "فوربوست-ري"
