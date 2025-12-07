https://sarabic.ae/20251207/القوات-الروسية-تسقط-77-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل---وزارة-الدفاع-1107893874.html
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 77 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات خلال الليل. 07.12.2025, سبوتنيك عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/07/1107893965_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_beca02bf6490256978f985680b922008.jpg
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 77 طائرة مسيرة أوكرانية".وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية الآهلة في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ بهدف إثارة الفزع وتحطيم الروح المعنوية للسكان المدنيين. وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، في محاولة لعرقلة العملية العسكرية الروسية الخاصة التي تتواصل منذ 24 شباط/فبراير 2022، والتي تهدف إلى نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف. القوات الروسية توجه ضربات دقيقة لمؤسسات الصناعة العسكرية والطاقة الأوكرانية- وزارة الدفاعمرورا بخليج عدن ومضيق باب المندب... أسطول المحيط الهادئ الروسي يدخل البحر الأحمر
https://sarabic.ae/20251207/الجيش-الروسي-يدمر-مواقع-ثلاث-وحدات-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-منطقة-سومي-1107892812.html
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/07/1107893965_242:0:1682:1080_1920x0_80_0_0_9eb6ee52a527d1065e7d4a8418c35514.jpg
روسيا, أخبار روسيا اليوم
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 77 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات خلال الليل.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 77 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأضافت أن الدفاعات الجوية دمرت "42 مسيرة فوق منطقة ساراتوف، و12 فوق منطقة روستوف، و10 فوق جمهورية القرم، و9 فوق منطقة فولغوغراد، ومسيرتين فوق منطقة بيلغورود، ومسيرة واحدة فوق منطقة أستراخان، ومسيرة واحدة فوق جمهورية الشيشان".
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية الآهلة في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ بهدف إثارة الفزع وتحطيم الروح المعنوية للسكان المدنيين.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، في محاولة لعرقلة العملية العسكرية الروسية الخاصة التي تتواصل منذ 24 شباط/فبراير 2022، والتي تهدف إلى نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.