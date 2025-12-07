عربي
مدار الليل والنهار
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل - وزارة الدفاع
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 77 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات خلال الليل. 07.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-07T05:16+0000
2025-12-07T05:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/07/1107893965_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_beca02bf6490256978f985680b922008.jpg
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 77 طائرة مسيرة أوكرانية".وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية الآهلة في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ بهدف إثارة الفزع وتحطيم الروح المعنوية للسكان المدنيين. وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، في محاولة لعرقلة العملية العسكرية الروسية الخاصة التي تتواصل منذ 24 شباط/فبراير 2022، والتي تهدف إلى نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف. القوات الروسية توجه ضربات دقيقة لمؤسسات الصناعة العسكرية والطاقة الأوكرانية- وزارة الدفاعمرورا بخليج عدن ومضيق باب المندب... أسطول المحيط الهادئ الروسي يدخل البحر الأحمر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 77 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات خلال الليل.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 77 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأضافت أن الدفاعات الجوية دمرت "42 مسيرة فوق منطقة ساراتوف، و12 فوق منطقة روستوف، و10 فوق جمهورية القرم، و9 فوق منطقة فولغوغراد، ومسيرتين فوق منطقة بيلغورود، ومسيرة واحدة فوق منطقة أستراخان، ومسيرة واحدة فوق جمهورية الشيشان".

طاقم مدفعية أثناء تأدية واجبه في المنطقة العسكرية الشمالية الشرقية. صورة أرشيفية. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر مواقع ثلاث وحدات للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سومي
04:32 GMT
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية الآهلة في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ بهدف إثارة الفزع وتحطيم الروح المعنوية للسكان المدنيين.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، في محاولة لعرقلة العملية العسكرية الروسية الخاصة التي تتواصل منذ 24 شباط/فبراير 2022، والتي تهدف إلى نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
القوات الروسية توجه ضربات دقيقة لمؤسسات الصناعة العسكرية والطاقة الأوكرانية- وزارة الدفاع
مرورا بخليج عدن ومضيق باب المندب... أسطول المحيط الهادئ الروسي يدخل البحر الأحمر
