الجيش الروسي يدمر مواقع ثلاث وحدات للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سومي

سبوتنيك عربي

أفادت مصادر أمنية أن عناصر من الجيش الروسي دمّروا مواقع ثلاث وحدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتين بإقليم سومي. 07.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال مصدر لوكالة ريا نوفوستي: "إن مواقع اللواء الميكانيكي المنفصل 158، واللواء المنفصل 116 التابع لقوات الدفاع الإقليمي، وسرية خاصة من فوج الهجوم المنفصل 225 في منطقتي أندرييفكا وسادكي، تم تدميرها".وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أمس الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية، ضربت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومنشآت الطاقة التي تدعم تشغيلها، باستخدام أسلحة متناهية الدقة، إضافة لإحراز تقدم على جميع جبهات القتال.وأضاف البيان: "تحققت أهداف الضربة، وأُصيبت جميع الأهداف المحددة".كما دحرت وحدات من قوات "الشمال" تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات أليكسييفكا، وأندرييفكا، وريزيفكا، وستاريكوف، وخوتين في مقاطعة سومي.وحررت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" مواقع وخطوطًا هامة، وهزمت أفراد ودمرت معدات بالقرب من بلدات كوبيانسك-أوزلوفايا، وشيكوفكا، ونوفوسينوفو، وبلاغوداتوفكا، وكوريلوفكا، ونوفوبلاتونوفكا في مقاطعة خاركوف، وديبروفا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 235 جنديًا وثلاث مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك مركبة مدرعة أمريكية الصنع من طراز "هامفي"، كما دُمرت 18 شاحنة بيك أب، وثلاثة مدافع ميدان، وثلاث محطات حرب إلكترونية، وثمانية مستودعات ذخيرة.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 175 جنديًا، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وعشر مركبات، وقطعتي مدفعية، كما دُمرت ثلاث محطات حرب إلكترونية، ومستودع ذخيرة، وخمسة مستودعات إمداد.كما عززت وحدات مجموعة قوات "المركز" مواقعها على طول خطوط التماس القتالي، وواصلت تدمير مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة في قرية ديميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 465 جندياً، ودبابة، وخمس مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك سيارة مدرعة من طراز "ماكس إكس برو" وناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز إم 113، وأربع سيارات، ومدفع.كما واصلت وحدات مجموعة قوات "الشرق" تقدمها في عمق دفاعات العدو، وهزمت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات كوسيفتسيف، وبيلوغوري، وغوليايبول، وبريلوكي في مقاطعة زابوروجيه.وتم تحييد ما يصل إلى 55 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية، ومركبة قتالية مدرعة، و12 سيارة، ومحطتان للحرب الإلكترونية، وخمسة مستودعات للذخيرة والإمدادات والوقود، في منطقة نفوذ قوات دنيبر.كما أسقطت وسائل الدفاع الجوي صاروخين من طراز "هيمارس" أمريكيي الصنع، و366 طائرة مسيرة.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

