لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:18 GMT
21 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:46 GMT
13 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
12:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
17:34 GMT
26 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الجيش الروسي يدمر مواقع ثلاث وحدات للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سومي

أفادت مصادر أمنية أن عناصر من الجيش الروسي دمّروا مواقع ثلاث وحدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتين بإقليم سومي.
وقال مصدر لوكالة ريا نوفوستي: "إن مواقع اللواء الميكانيكي المنفصل 158، واللواء المنفصل 116 التابع لقوات الدفاع الإقليمي، وسرية خاصة من فوج الهجوم المنفصل 225 في منطقتي أندرييفكا وسادكي، تم تدميرها".

ووفقًا لأحدث بيانات وزارة الدفاع، هاجمت المجموعة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية في عدة بلدات بهذه المناطق وخسرت القوات الأوكرانية أكثر من 285 جنديا، ومركبة مدرعة قتالية، و15 سيارة، وقطعة مدفعية، بالإضافة إلى مستودعين للذخيرة والإمدادات.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أمس الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية، ضربت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومنشآت الطاقة التي تدعم تشغيلها، باستخدام أسلحة متناهية الدقة، إضافة لإحراز تقدم على جميع جبهات القتال.
وقالت الوزارة في بيان: "ردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، شنّت القوات المسلحة الروسية الليلة ضربةً شاملةً باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى، جوية وبرية، بما في ذلك صواريخ كينجال الجوية الباليستية والفائقة السرعة وطائرات مسيرة بعيدة المدى، مستهدفةً مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومنشآت الطاقة التي تدعمها، بالإضافة إلى البنية التحتية للموانئ التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف البيان: "تحققت أهداف الضربة، وأُصيبت جميع الأهداف المحددة".
كما دحرت وحدات من قوات "الشمال" تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات أليكسييفكا، وأندرييفكا، وريزيفكا، وستاريكوف، وخوتين في مقاطعة سومي.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 285 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة، و15 سيارة، وقطعة مدفعية، ومستودعين للذخيرة والإمدادات.
وحررت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" مواقع وخطوطًا هامة، وهزمت أفراد ودمرت معدات بالقرب من بلدات كوبيانسك-أوزلوفايا، وشيكوفكا، ونوفوسينوفو، وبلاغوداتوفكا، وكوريلوفكا، ونوفوبلاتونوفكا في مقاطعة خاركوف، وديبروفا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 235 جنديًا وثلاث مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك مركبة مدرعة أمريكية الصنع من طراز "هامفي"، كما دُمرت 18 شاحنة بيك أب، وثلاثة مدافع ميدان، وثلاث محطات حرب إلكترونية، وثمانية مستودعات ذخيرة.
كما حسنت وحدات مجموعة الجنوب مواقعها التكتيكية، وهزمت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات ستيبانوفكا، وسيفيرسك، وتشيرفوني، وسلوفيانسك، وريزنيكوفكا، وكوستيانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 175 جنديًا، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وعشر مركبات، وقطعتي مدفعية، كما دُمرت ثلاث محطات حرب إلكترونية، ومستودع ذخيرة، وخمسة مستودعات إمداد.
كما عززت وحدات مجموعة قوات "المركز" مواقعها على طول خطوط التماس القتالي، وواصلت تدمير مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة في قرية ديميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية.
كما تم تحييد عناصر ومعدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءان بحريان، ولواء دفاع إقليمي، ولواءان من الحرس الوطني بالقرب من قرى رودينسكي، وتوريتسك، وغريشينو، وأرتيوموفكا، وبيليتسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبيدجورودني ونوفوبافليفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 465 جندياً، ودبابة، وخمس مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك سيارة مدرعة من طراز "ماكس إكس برو" وناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز إم 113، وأربع سيارات، ومدفع.
كما واصلت وحدات مجموعة قوات "الشرق" تقدمها في عمق دفاعات العدو، وهزمت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات كوسيفتسيف، وبيلوغوري، وغوليايبول، وبريلوكي في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 235 جنديًا، وتسع مركبات قتالية مدرعة، و18 سيارة، ونظام صواريخ غراد متعدد الإطلاق، ومحطتين للحرب الإلكترونية.
وتم تحييد ما يصل إلى 55 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية، ومركبة قتالية مدرعة، و12 سيارة، ومحطتان للحرب الإلكترونية، وخمسة مستودعات للذخيرة والإمدادات والوقود، في منطقة نفوذ قوات دنيبر.
كما أسقطت وسائل الدفاع الجوي صاروخين من طراز "هيمارس" أمريكيي الصنع، و366 طائرة مسيرة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
