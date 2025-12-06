https://sarabic.ae/20251206/القوات-الروسية-توجه-ضربات-دقيقة-لمؤسسات-الصناعة-العسكرية-والطاقة-الأوكرانية--وزارة-الدفاع-1107872664.html
القوات الروسية توجه ضربات دقيقة لمؤسسات الصناعة العسكرية والطاقة الأوكرانية- وزارة الدفاع
القوات الروسية توجه ضربات دقيقة لمؤسسات الصناعة العسكرية والطاقة الأوكرانية- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية، ضربت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومنشآت الطاقة التي تدعم تشغيلها، باستخدام أسلحة متناهية... 06.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-06T09:49+0000
2025-12-06T09:49+0000
2025-12-06T10:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103741/34/1037413474_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_5f9abc89d21731710f4c39542b694a52.jpg
وقالت الوزارة في بيان: "ردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، شنّت القوات المسلحة الروسية الليلة ضربةً شاملةً باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى، جوية وبرية، بما في ذلك صواريخ كينجال الجوية الباليستية والفائقة السرعة وطائرات مسيرة بعيدة المدى، مستهدفةً مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومنشآت الطاقة التي تدعمها، بالإضافة إلى البنية التحتية للموانئ التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف البيان: "تحققت أهداف الضربة، وأُصيبت جميع الأهداف المحددة".كما دحرت وحدات من قوات "الشمال" تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات أليكسييفكا، وأندرييفكا، وريزيفكا، وستاريكوف، وخوتين في مقاطعة سومي.وحررت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" مواقع وخطوطًا هامة، وهزمت أفراد ودمرت معدات بالقرب من بلدات كوبيانسك-أوزلوفايا، وشيكوفكا، ونوفوسينوفو، وبلاغوداتوفكا، وكوريلوفكا، ونوفوبلاتونوفكا في مقاطعة خاركوف، وديبروفا في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما حسنت وحدات مجموعة الجنوب مواقعها التكتيكية، وهزمت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات ستيبانوفكا، وسيفيرسك، وتشيرفوني، وسلوفيانسك، وريزنيكوفكا، وكوستيانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما عززت وحدات مجموعة قوات "المركز" مواقعها على طول خطوط التماس القتالي، وواصلت تدمير مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة في قرية ديميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية. كما تم تحييد عناصر ومعدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءان بحريان، ولواء دفاع إقليمي، ولواءان من الحرس الوطني بالقرب من قرى رودينسكي، وتوريتسك، وغريشينو، وأرتيوموفكا، وبيليتسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبيدجورودني ونوفوبافليفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.كما واصلت وحدات مجموعة قوات "الشرق" تقدمها في عمق دفاعات العدو، وهزمت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات كوسيفتسيف، وبيلوغوري، وغوليايبول، وبريلوكي في مقاطعة زابوروجيه.وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 235 جنديًا، وتسع مركبات قتالية مدرعة، و18 سيارة، ونظام صواريخ غراد متعدد الإطلاق، ومحطتين للحرب الإلكترونية.كما أسقطت وسائل الدفاع الجوي صاروخين من طراز "هيمارس" أمريكيي الصنع، و366 طائرة مسيرة.مرورا بخليج عدن ومضيق باب المندب... أسطول المحيط الهادئ الروسي يدخل البحر الأحمر
https://sarabic.ae/20251206/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-القوات-الروسية-تدمر-نقطة-حرس-حدود-أوكرانية-في-سومي-1107869179.html
https://sarabic.ae/20251206/طائرات-روسية-مسيرة-تدمر-نقطة-انتشار-للقوات-الأوكرانية-على-الضفة-اليمنى-لنهر-دنيبر-1107869780.html
https://sarabic.ae/20251206/القوات-الروسية-تدمر-114-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1107869617.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103741/34/1037413474_353:0:3084:2048_1920x0_80_0_0_83a62fac834bc1c81969eb33052f6dd8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
القوات الروسية توجه ضربات دقيقة لمؤسسات الصناعة العسكرية والطاقة الأوكرانية- وزارة الدفاع
09:49 GMT 06.12.2025 (تم التحديث: 10:10 GMT 06.12.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية، ضربت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومنشآت الطاقة التي تدعم تشغيلها، باستخدام أسلحة متناهية الدقة، إضافة لإحراز تقدم على جميع جبهات القتال.
وقالت الوزارة في بيان: "ردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، شنّت القوات المسلحة الروسية الليلة ضربةً شاملةً باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى، جوية وبرية، بما في ذلك صواريخ كينجال الجوية الباليستية والفائقة السرعة وطائرات مسيرة بعيدة المدى، مستهدفةً مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومنشآت الطاقة التي تدعمها، بالإضافة إلى البنية التحتية للموانئ التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف البيان: "تحققت أهداف الضربة، وأُصيبت جميع الأهداف المحددة".
كما دحرت وحدات من قوات "الشمال" تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات أليكسييفكا، وأندرييفكا، وريزيفكا، وستاريكوف، وخوتين في مقاطعة سومي.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 285 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة، و15 سيارة، وقطعة مدفعية، ومستودعين للذخيرة والإمدادات.
وحررت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" مواقع وخطوطًا هامة، وهزمت أفراد ودمرت معدات بالقرب من بلدات كوبيانسك-أوزلوفايا، وشيكوفكا، ونوفوسينوفو، وبلاغوداتوفكا، وكوريلوفكا، ونوفوبلاتونوفكا في مقاطعة خاركوف، وديبروفا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 235 جنديًا وثلاث مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك مركبة مدرعة أمريكية الصنع من طراز "هامفي"، كما دُمرت 18 شاحنة بيك أب، وثلاثة مدافع ميدان، وثلاث محطات حرب إلكترونية، وثمانية مستودعات ذخيرة.
كما حسنت وحدات مجموعة الجنوب مواقعها التكتيكية، وهزمت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات ستيبانوفكا، وسيفيرسك، وتشيرفوني، وسلوفيانسك، وريزنيكوفكا، وكوستيانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 175 جنديًا، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وعشر مركبات، وقطعتي مدفعية، كما دُمرت ثلاث محطات حرب إلكترونية، ومستودع ذخيرة، وخمسة مستودعات إمداد.
كما عززت وحدات مجموعة قوات "المركز" مواقعها على طول خطوط التماس القتالي، وواصلت تدمير مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة في قرية ديميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية.
كما تم تحييد عناصر ومعدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءان بحريان، ولواء دفاع إقليمي، ولواءان من الحرس الوطني بالقرب من قرى رودينسكي، وتوريتسك، وغريشينو، وأرتيوموفكا، وبيليتسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبيدجورودني ونوفوبافليفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 465 جندياً، ودبابة، وخمس مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك سيارة مدرعة من طراز "ماكس إكس برو" وناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز إم 113، وأربع سيارات، ومدفع.
كما واصلت وحدات مجموعة قوات "الشرق" تقدمها في عمق دفاعات العدو، وهزمت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات كوسيفتسيف، وبيلوغوري، وغوليايبول، وبريلوكي في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 235 جنديًا، وتسع مركبات قتالية مدرعة، و18 سيارة، ونظام صواريخ غراد متعدد الإطلاق، ومحطتين للحرب الإلكترونية.
وتم تحييد ما يصل إلى 55 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية، ومركبة قتالية مدرعة، و12 سيارة، ومحطتان للحرب الإلكترونية، وخمسة مستودعات للذخيرة والإمدادات والوقود، في منطقة نفوذ قوات دنيبر.
كما أسقطت وسائل الدفاع الجوي صاروخين من طراز "هيمارس" أمريكيي الصنع، و366 طائرة مسيرة.