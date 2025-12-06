https://sarabic.ae/20251206/القوات-الروسية-توجه-ضربات-دقيقة-لمؤسسات-الصناعة-العسكرية-والطاقة-الأوكرانية--وزارة-الدفاع-1107872664.html

القوات الروسية توجه ضربات دقيقة لمؤسسات الصناعة العسكرية والطاقة الأوكرانية- وزارة الدفاع

القوات الروسية توجه ضربات دقيقة لمؤسسات الصناعة العسكرية والطاقة الأوكرانية- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية، ضربت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومنشآت الطاقة التي تدعم تشغيلها، باستخدام أسلحة متناهية... 06.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-06T09:49+0000

2025-12-06T09:49+0000

2025-12-06T10:10+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103741/34/1037413474_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_5f9abc89d21731710f4c39542b694a52.jpg

وقالت الوزارة في بيان: "ردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، شنّت القوات المسلحة الروسية الليلة ضربةً شاملةً باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى، جوية وبرية، بما في ذلك صواريخ كينجال الجوية الباليستية والفائقة السرعة وطائرات مسيرة بعيدة المدى، مستهدفةً مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومنشآت الطاقة التي تدعمها، بالإضافة إلى البنية التحتية للموانئ التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف البيان: "تحققت أهداف الضربة، وأُصيبت جميع الأهداف المحددة".كما دحرت وحدات من قوات "الشمال" تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات أليكسييفكا، وأندرييفكا، وريزيفكا، وستاريكوف، وخوتين في مقاطعة سومي.وحررت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" مواقع وخطوطًا هامة، وهزمت أفراد ودمرت معدات بالقرب من بلدات كوبيانسك-أوزلوفايا، وشيكوفكا، ونوفوسينوفو، وبلاغوداتوفكا، وكوريلوفكا، ونوفوبلاتونوفكا في مقاطعة خاركوف، وديبروفا في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما حسنت وحدات مجموعة الجنوب مواقعها التكتيكية، وهزمت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات ستيبانوفكا، وسيفيرسك، وتشيرفوني، وسلوفيانسك، وريزنيكوفكا، وكوستيانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما عززت وحدات مجموعة قوات "المركز" مواقعها على طول خطوط التماس القتالي، وواصلت تدمير مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة في قرية ديميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية. كما تم تحييد عناصر ومعدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءان بحريان، ولواء دفاع إقليمي، ولواءان من الحرس الوطني بالقرب من قرى رودينسكي، وتوريتسك، وغريشينو، وأرتيوموفكا، وبيليتسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبيدجورودني ونوفوبافليفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.كما واصلت وحدات مجموعة قوات "الشرق" تقدمها في عمق دفاعات العدو، وهزمت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات كوسيفتسيف، وبيلوغوري، وغوليايبول، وبريلوكي في مقاطعة زابوروجيه.وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 235 جنديًا، وتسع مركبات قتالية مدرعة، و18 سيارة، ونظام صواريخ غراد متعدد الإطلاق، ومحطتين للحرب الإلكترونية.كما أسقطت وسائل الدفاع الجوي صاروخين من طراز "هيمارس" أمريكيي الصنع، و366 طائرة مسيرة.مرورا بخليج عدن ومضيق باب المندب... أسطول المحيط الهادئ الروسي يدخل البحر الأحمر

https://sarabic.ae/20251206/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-القوات-الروسية-تدمر-نقطة-حرس-حدود-أوكرانية-في-سومي-1107869179.html

https://sarabic.ae/20251206/طائرات-روسية-مسيرة-تدمر-نقطة-انتشار-للقوات-الأوكرانية-على-الضفة-اليمنى-لنهر-دنيبر-1107869780.html

https://sarabic.ae/20251206/القوات-الروسية-تدمر-114-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1107869617.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم