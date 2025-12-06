مرورا بخليج عدن ومضيق باب المندب... أسطول المحيط الهادئ الروسي يدخل البحر الأحمر

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
10:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:49 GMT
10 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
17:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
الخارجية الروسية: إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد الأصول الروسية ستواجه برد قاس
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
09:31 GMT
29 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
13:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
17:30 GMT
30 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
مرورا بخليج عدن ومضيق باب المندب... أسطول المحيط الهادئ الروسي يدخل البحر الأحمر
مرورا بخليج عدن ومضيق باب المندب... أسطول المحيط الهادئ الروسي يدخل البحر الأحمر
مرورا بخليج عدن ومضيق باب المندب... أسطول المحيط الهادئ الروسي يدخل البحر الأحمر

06:21 GMT 06.12.2025
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورجندي من الفرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" بعد الانتهاء من تمرين تجريبي معقد بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ والبحرية الصينية ضمن مناورات "المحيط-2024" في بحر اليابان.
جندي من الفرقاطة المارشال شابوشنيكوف بعد الانتهاء من تمرين تجريبي معقد بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ والبحرية الصينية ضمن مناورات المحيط-2024 في بحر اليابان. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2025
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد المكتب الصحفي لأسطول المحيط الهادئ، أن مفرزة من السفن الروسية، بما في ذلك الفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف"، دخلت البحر الأحمر.
وجاء في البيان: "عبرت الفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف"، برفقة الناقلة "بوريس بوتوما"، مضيق باب المندب ودخلت البحر الأحمر".
وأضاف البيان: "قبل دخول البحر الأحمر، عبرت أطقم المفرزة خليج عدن، وهناك، تدربوا على سلسلة من التدريبات البحرية شملت سيناريوهات مختلفة لعدو افتراضي".
يقف أفراد على مقدمة السفن الحربية الروسية لتابعة لأسطول المحيط الهادئ المكونة من الفرقاطتين ريزكي وبطل روسيا ألدار تسيدينجابوف (على يمين الصورة) الراسيتين في ميناء تانجونغ بريوك في جاكرتا في إندونيسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
أسطول المحيط الهادئ الروسي يبدأ تدريبات القيادة والأركان شمال شرق البلاد
12 سبتمبر, 09:44 GMT

غادرت مفرزة أسطول المحيط الهادئ فلاديفوستوك في الأول من أكتوبر/تشرين الأول في رحلة طويلة المدى لتنفيذ مهام محددة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ومناطق ذات أهمية استراتيجية في محيطات العالم.

وأعلن المكتب الصحفي التابع لأسطول المحيط الهادئ الروسي، في 19 سبتمبر/ أيلول، أن الغواصتين النوويتين متعددتي الأغراض "كراسنويارسك" و"أومسك" نفذتا بنجاح رمايات بصواريخ "كروز" على هدف بحري في بحر أوخوتسك، في إطار مناورات قيادة وأركان لأسطول المحيط الهادئ.
وجاء في البيان أن "الغواصتين أطلقتا صواريخ “أونيكس” و”غرانيت” من بحر أوخوتسك على هدف بحري يبعد أكثر من 250 كيلومتراً، وأصابت الصواريخ الثلاثة الهدف إصابات مباشرة وفق بيانات المراقبة الموضوعية".
غواصات أسطول المحيط الهادئ الروسية تطلق صواريخ "كروز" على هدف بحري بنجاح
