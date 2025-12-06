https://sarabic.ae/20251206/مرورا-بخليج-عدن-ومضيق-باب-المندب-أسطول-المحيط-الهادئ-الروسي-يدخل-البحر-الأحمر-1107869941.html
مرورا بخليج عدن ومضيق باب المندب... أسطول المحيط الهادئ الروسي يدخل البحر الأحمر
مرورا بخليج عدن ومضيق باب المندب... أسطول المحيط الهادئ الروسي يدخل البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب الصحفي لأسطول المحيط الهادئ، أن مفرزة من السفن الروسية، بما في ذلك الفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف"، دخلت البحر الأحمر. 06.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-06T06:21+0000
2025-12-06T06:21+0000
2025-12-06T06:21+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/10/1092772088_0:0:2858:1608_1920x0_80_0_0_7186e135123d6fcb2942d4a297215070.jpg
وجاء في البيان: "عبرت الفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف"، برفقة الناقلة "بوريس بوتوما"، مضيق باب المندب ودخلت البحر الأحمر".وأضاف البيان: "قبل دخول البحر الأحمر، عبرت أطقم المفرزة خليج عدن، وهناك، تدربوا على سلسلة من التدريبات البحرية شملت سيناريوهات مختلفة لعدو افتراضي".وأعلن المكتب الصحفي التابع لأسطول المحيط الهادئ الروسي، في 19 سبتمبر/ أيلول، أن الغواصتين النوويتين متعددتي الأغراض "كراسنويارسك" و"أومسك" نفذتا بنجاح رمايات بصواريخ "كروز" على هدف بحري في بحر أوخوتسك، في إطار مناورات قيادة وأركان لأسطول المحيط الهادئ.وجاء في البيان أن "الغواصتين أطلقتا صواريخ “أونيكس” و”غرانيت” من بحر أوخوتسك على هدف بحري يبعد أكثر من 250 كيلومتراً، وأصابت الصواريخ الثلاثة الهدف إصابات مباشرة وفق بيانات المراقبة الموضوعية".غواصات أسطول المحيط الهادئ الروسية تطلق صواريخ "كروز" على هدف بحري بنجاح
https://sarabic.ae/20250912/أسطول-المحيط-الهادئ-الروسي-يبدأ-تدريبات-القيادة-والأركان-شمال-شرق-البلاد-1104781684.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/10/1092772088_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_6c284aea048a4f7e35802145a490b781.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
مرورا بخليج عدن ومضيق باب المندب... أسطول المحيط الهادئ الروسي يدخل البحر الأحمر
أفاد المكتب الصحفي لأسطول المحيط الهادئ، أن مفرزة من السفن الروسية، بما في ذلك الفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف"، دخلت البحر الأحمر.
وجاء في البيان: "عبرت الفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف"، برفقة الناقلة "بوريس بوتوما"، مضيق باب المندب ودخلت البحر الأحمر".
وأضاف البيان: "قبل دخول البحر الأحمر، عبرت أطقم المفرزة خليج عدن، وهناك، تدربوا على سلسلة من التدريبات البحرية شملت سيناريوهات مختلفة لعدو افتراضي".
غادرت مفرزة أسطول المحيط الهادئ فلاديفوستوك في الأول من أكتوبر/تشرين الأول في رحلة طويلة المدى لتنفيذ مهام محددة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ومناطق ذات أهمية استراتيجية في محيطات العالم.
وأعلن المكتب الصحفي التابع لأسطول المحيط الهادئ الروسي، في 19 سبتمبر/ أيلول، أن الغواصتين النوويتين متعددتي الأغراض "كراسنويارسك" و"أومسك" نفذتا بنجاح رمايات بصواريخ "كروز" على هدف بحري في بحر أوخوتسك، في إطار مناورات قيادة وأركان لأسطول المحيط الهادئ.
وجاء في البيان أن "الغواصتين أطلقتا صواريخ “أونيكس” و”غرانيت” من بحر أوخوتسك على هدف بحري يبعد أكثر من 250 كيلومتراً، وأصابت الصواريخ الثلاثة الهدف إصابات مباشرة وفق بيانات المراقبة الموضوعية".