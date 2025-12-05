https://sarabic.ae/20251205/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بيزيميانويه-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--وزارة-الدفاع--1107843887.html
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة بيزيميانويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، في إطار العملية العسكرية الخاصة. 05.12.2025, سبوتنيك عربي
القوات الروسية تحرر بلدة بيزيميانويه في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
10:02 GMT 05.12.2025 (تم التحديث: 10:29 GMT 05.12.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة بيزيميانويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، في إطار العملية العسكرية الخاصة.
وأضافت الوزارة في بيانها: "قتل ما يصل إلى 415 عسكريا أوكرانيا، وتم تدمير دبابتين، ومركبة قتالية مدرعة، و81 مركبة، و3 قطع مدفعية ميدانية، و4 زوارق مسيرة، و13 محطة حرب إلكترونية، و16 مستودعا للذخيرة والوقود والإمداد
وتابع البيان: "خلال الأسبوع الماضي، خسر العدو ما يصل إلى 1195 جنديا، و12 مركبة قتالية مدرعة، و73 مركبة، و4 قطع مدفعية ميدانية، و3 محطات حرب إلكترونية، و6 مستودعات إمداد، في منطقة سيطرة مجموعة قوات "الشمال"".
ووفقا لبيان الوزارة، فإن "القوات الروسية دمرت 5 قاذفات صواريخ متعددة أوكرانية، 4 منها غربية الصنع، وتم تدمير 7 زوارق أوكرانية مسيّرة في البحر الأسود خلال أسبوع واحد".
وأفاد البيان: "تضررت القوى البشرية والمعدات لسبعة ألوية ميكانيكية ولواء مشاة ولواءين من حرس الحدود ولواء محمول جوا، ولواءين للهجوم ولواء هجوم جبلي وثلاثة ألوية
هجوم محمولة جواً ولواء أنظمة دون طيار وثلاثة أفواج هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواءين بحريين ولواءين للدفاع الإقليمي وأربعة ألوية من الحرس الوطني".
وبحسب البيان: "ردًا على الهجمات الإرهابية التي شنتها أوكرانيا على أهداف مدنية في روسيا، في الفترة من 29 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 5 ديسمبر/كانون الأول، نفذت القوات المسلحة الروسية أربع ضربات جماعية واسعة النطاق، ألحقت أضرارا بمرافق المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومنشآت الوقود والطاقة التي تدعم عملياتها، والبنية التحتية للنقل والمطارات التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومرافق الإنتاج، ومناطق التخزين، ومواقع التحضير قبل الطيران، ومواقع إطلاق الطائرات المسيرة بعيدة المدى، ومستودعات الذخيرة، ومستودعات وقود الصواريخ، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".
وذكر البيان أنه "خلال هذا الأسبوع، أكملت وحدات قوات مجموعة "المركز"، تحرير مدينة كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف البيان: "تمكنت وحدات من مجموعة قوات "المركز" الروسية، من تدمير أكثر من 3265 مسلحا من القوات المسلحة الأوكرانية
، و11 مركبة قتالية مدرعة، من بينها 3 عربات غربية الصنع، و17 عربة، و7 قطع مدفعية ميدانية".
وأشارت الوزارة عبر بيانها: "حسّنت وحدات مجموعة قوات "دنيبر" مواقعها التكتيكية في مقاطعة زابوروجيه، وهزمت تشكيلات من لواءين ميكانيكيين، ولواء هجوم جبلي، وثلاثة ألوية دفاع ساحلي تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي. ودُمّر ما يصل إلى 415 جنديا، ودبابتان، ومركبة قتالية مدرعة، و81 مركبة، و3 قطع مدفعية ميدانية، و4 زوارق مسيرة، و13 محطة حرب إلكترونية، و16 مستودعًا للذخيرة والوقود والإمدادات".
وتابع البيان: "خلال الأسبوع الماضي، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية
، في منطقة عمليات قوات مجموعة "الجنوب"، أكثر من 1085 جنديا، و22 مركبة قتالية مدرعة، منها 8 مركبات غربية الصنع، و68 مركبة، و12 قطعة مدفعية ميدانية. كما دمرت 8 محطات للحرب الإلكترونية والحرب المضادة للبطاريات، و24 مستودعا للذخيرة والوقود والإمداد.
وأفشلت القوات الروسية
"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.