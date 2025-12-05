https://sarabic.ae/20251205/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بيزيميانويه-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--وزارة-الدفاع--1107843887.html

القوات الروسية تحرر بلدة بيزيميانويه في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع

القوات الروسية تحرر بلدة بيزيميانويه في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة بيزيميانويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، في إطار العملية العسكرية الخاصة. 05.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-05T10:02+0000

2025-12-05T10:02+0000

2025-12-05T10:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102589/24/1025892451_0:0:2821:1588_1920x0_80_0_0_80af0a57f85d7550688cf1c66488da79.jpg

وأضافت الوزارة في بيانها: "قتل ما يصل إلى 415 عسكريا أوكرانيا، وتم تدمير دبابتين، ومركبة قتالية مدرعة، و81 مركبة، و3 قطع مدفعية ميدانية، و4 زوارق مسيرة، و13 محطة حرب إلكترونية، و16 مستودعا للذخيرة والوقود والإمداد".وتابع البيان: "خلال الأسبوع الماضي، خسر العدو ما يصل إلى 1195 جنديا، و12 مركبة قتالية مدرعة، و73 مركبة، و4 قطع مدفعية ميدانية، و3 محطات حرب إلكترونية، و6 مستودعات إمداد، في منطقة سيطرة مجموعة قوات "الشمال"".وأفاد البيان: "تضررت القوى البشرية والمعدات لسبعة ألوية ميكانيكية ولواء مشاة ولواءين من حرس الحدود ولواء محمول جوا، ولواءين للهجوم ولواء هجوم جبلي وثلاثة ألوية هجوم محمولة جواً ولواء أنظمة دون طيار وثلاثة أفواج هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواءين بحريين ولواءين للدفاع الإقليمي وأربعة ألوية من الحرس الوطني".وأضاف البيان: "تمكنت وحدات من مجموعة قوات "المركز" الروسية، من تدمير أكثر من 3265 مسلحا من القوات المسلحة الأوكرانية، و11 مركبة قتالية مدرعة، من بينها 3 عربات غربية الصنع، و17 عربة، و7 قطع مدفعية ميدانية".وتابع البيان: "خلال الأسبوع الماضي، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة عمليات قوات مجموعة "الجنوب"، أكثر من 1085 جنديا، و22 مركبة قتالية مدرعة، منها 8 مركبات غربية الصنع، و68 مركبة، و12 قطعة مدفعية ميدانية. كما دمرت 8 محطات للحرب الإلكترونية والحرب المضادة للبطاريات، و24 مستودعا للذخيرة والوقود والإمداد.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تدمر قاعدة لإطلاق الطائرات المسيرة البعيدة المدى في خاركوفالدفاع الجوي الروسي يسقط 41 طائرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع

https://sarabic.ae/20251205/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-41-طائرة-أوكرانية-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1107827867.html

https://sarabic.ae/20251204/القوات-الروسية-تدمر-البنية-التحتية-للمطارات-العسكرية-ومنشآت-الطاقة-الأوكرانية--وزارة-الدفاع-1107804928.html

https://sarabic.ae/20251203/الجيش-الروسي-يضرب-تجمعا-للقوات-الأوكرانية-قرب-كوبيانسك--وزارة-الدفاع-1107761898.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا