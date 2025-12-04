https://sarabic.ae/20251204/القوات-الروسية-تدمر-البنية-التحتية-للمطارات-العسكرية-ومنشآت-الطاقة-الأوكرانية--وزارة-الدفاع-1107804928.html

القوات الروسية تدمر البنية التحتية للمطارات العسكرية ومنشآت الطاقة الأوكرانية- وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استهداف القوات الاستراتيجية التابعة لها، للبنية التحتية للمطارات العسكرية، ومواقع إطلاق الطائرات دون طيار، ومرافق البنية التحتية... 04.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-04T09:47+0000

2025-12-04T09:47+0000

2025-12-04T10:34+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

وقالت الوزارة في بيان: "دك الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومواقع تحضير وإطلاق الطائرات دون طيار، ومرافق البنية التحتية للنقل والطاقة المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 153 منطقة".وجاء في البيان: "دحرت وحدات من مجموعة قوات الشمال تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، قرب بلدتي أوليكسييفكا وفاراتشينو في مقاطعة سومي".وحسّنت وحدات مجموعة من قوات "الغرب" مواقعها التكتيكية، مستهدفة عناصر ومعدات ثلاثة ألوية آلية، ولواء هجوم تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، ولواء من الحرس الوطني، بالقرب من بلدات كوبيانسك-أوزلوفايا، وكوتشيروفكا، وكوريلوفكا، وبوغوسلافكا، ونوفوبلاتونوفكا في مقاطعة خاركوف، وياروفايا ودروبيشيفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما حررت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، مواقع وخطوط هامة، ودحرت تشكيلات عسكرية أوكرانية بالقرب من بلدات سيفيرسك، وبلاتونوفكا، وزاكوتنوي، وبيريستوك، وبيتروفسكوي، وكونستانتينوفكا، وستيبانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وعززت وحدات من مجموعة قوات "المركز" مواقعها على طول خطوط القتال، مستهدفة عدة تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق غريشينو، وسيرغييفكا، وتورسكوي، وفولنوي، وسفيتلوي، وتوريتسكوي، وبيليتسكوي، وديميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبافليفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.و"واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" توغلها في عمق دفاعات العدو، وهُزمت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات فوزدفيجيفكا، ودوبروبيلليا، وفارفاروفكا، وغوليايبولي في مقاطعة زابوروجيه، وأندرييفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".وفي منطقة نفوذ قوات "دنيبر"، بلغت الخسائر أكثر من 55 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية، و18 سيارة، ومحطتي حرب إلكترونية، ومدفع ميدان، وخمسة مستودعات ذخيرة وإمدادات.وختم البيان: "أسقطت وسائط الدفاع الجوي 195 طائرة مسيرة، كما دمّر أسطول البحر الأسود أربعة زوارق مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في شمال غرب البحر الأسود".بوتين: روسيا ستحرر دونباس ونوفوروسيا بجميع الأحول بالوسائل العسكرية أو بغيرها

