القوات الروسية تدمر البنية التحتية للمطارات العسكرية ومنشآت الطاقة الأوكرانية- وزارة الدفاع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
12:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
13:03 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
13:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: قرارات الجمعية العامة سلطة معنوية تضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوري: أي حل مع إسرائيل يجب أن يكون ضمن الثوابت السورية والعربية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:17 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:32 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
13:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251204/القوات-الروسية-تدمر-البنية-التحتية-للمطارات-العسكرية-ومنشآت-الطاقة-الأوكرانية--وزارة-الدفاع-1107804928.html
القوات الروسية تدمر البنية التحتية للمطارات العسكرية ومنشآت الطاقة الأوكرانية- وزارة الدفاع
القوات الروسية تدمر البنية التحتية للمطارات العسكرية ومنشآت الطاقة الأوكرانية- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
2025-12-04T09:47+0000
2025-12-04T10:34+0000
2025-12-04T09:47+0000
2025-12-04T10:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103815/71/1038157155_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_09919f6a440859d524781d38c4be3bb6.jpg
وقالت الوزارة في بيان: "دك الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومواقع تحضير وإطلاق الطائرات دون طيار، ومرافق البنية التحتية للنقل والطاقة المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 153 منطقة".وجاء في البيان: "دحرت وحدات من مجموعة قوات الشمال تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، قرب بلدتي أوليكسييفكا وفاراتشينو في مقاطعة سومي".وحسّنت وحدات مجموعة من قوات "الغرب" مواقعها التكتيكية، مستهدفة عناصر ومعدات ثلاثة ألوية آلية، ولواء هجوم تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، ولواء من الحرس الوطني، بالقرب من بلدات كوبيانسك-أوزلوفايا، وكوتشيروفكا، وكوريلوفكا، وبوغوسلافكا، ونوفوبلاتونوفكا في مقاطعة خاركوف، وياروفايا ودروبيشيفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما حررت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، مواقع وخطوط هامة، ودحرت تشكيلات عسكرية أوكرانية بالقرب من بلدات سيفيرسك، وبلاتونوفكا، وزاكوتنوي، وبيريستوك، وبيتروفسكوي، وكونستانتينوفكا، وستيبانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وعززت وحدات من مجموعة قوات "المركز" مواقعها على طول خطوط القتال، مستهدفة عدة تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق غريشينو، وسيرغييفكا، وتورسكوي، وفولنوي، وسفيتلوي، وتوريتسكوي، وبيليتسكوي، وديميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبافليفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.و"واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" توغلها في عمق دفاعات العدو، وهُزمت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات فوزدفيجيفكا، ودوبروبيلليا، وفارفاروفكا، وغوليايبولي في مقاطعة زابوروجيه، وأندرييفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".وفي منطقة نفوذ قوات "دنيبر"، بلغت الخسائر أكثر من 55 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية، و18 سيارة، ومحطتي حرب إلكترونية، ومدفع ميدان، وخمسة مستودعات ذخيرة وإمدادات.وختم البيان: "أسقطت وسائط الدفاع الجوي 195 طائرة مسيرة، كما دمّر أسطول البحر الأسود أربعة زوارق مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في شمال غرب البحر الأسود".بوتين: روسيا ستحرر دونباس ونوفوروسيا بجميع الأحول بالوسائل العسكرية أو بغيرها
https://sarabic.ae/20251204/راجمات-أوراغان-الروسية-تدمر-نقطة-عسكرية-أوكرانية-في-كوبيانسك--الدفاع-الروسية-1107798124.html
https://sarabic.ae/20251130/القوات-الروسية-تدمر-معقلا-لقوات-كييف-على-محور-كراسنوأرميسك--وزارة-الدفاع-1107627699.html
https://sarabic.ae/20251204/القوات-الروسية-تدمر-76-طائرة-أوكرانية-مسيرة-ليلا-فوق-عدة-مقاطعات---وزارة-الدفاع-1107797165.html
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استهداف القوات الاستراتيجية التابعة لها، للبنية التحتية للمطارات العسكرية، ومواقع إطلاق الطائرات دون طيار، ومرافق البنية التحتية للنقل والطاقة المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، إضافة للتقدم على جميع محاور العملية العسكرية الخاصة.
وقالت الوزارة في بيان: "دك الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومواقع تحضير وإطلاق الطائرات دون طيار، ومرافق البنية التحتية للنقل والطاقة المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 153 منطقة".
وجاء في البيان: "دحرت وحدات من مجموعة قوات الشمال تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، قرب بلدتي أوليكسييفكا وفاراتشينو في مقاطعة سومي".

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، على هذا المحور، أكثر من 155 جنديًا، وأربع مركبات مدرعة قتالية، ووحدة مدفعية ذاتية الحركة من طراز "بوغدانا" عيار 155 ملم، وعشر سيارات، ومحطة حرب إلكترونية، وثلاثة مستودعات إمداد.

مناورات وحدات الجيش المدفعية في المنطقة الساحلية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
راجمات "أوراغان" الروسية تدمر نقطة عسكرية أوكرانية في كوبيانسك- الدفاع الروسية
05:43 GMT
وحسّنت وحدات مجموعة من قوات "الغرب" مواقعها التكتيكية، مستهدفة عناصر ومعدات ثلاثة ألوية آلية، ولواء هجوم تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، ولواء من الحرس الوطني، بالقرب من بلدات كوبيانسك-أوزلوفايا، وكوتشيروفكا، وكوريلوفكا، وبوغوسلافكا، ونوفوبلاتونوفكا في مقاطعة خاركوف، وياروفايا ودروبيشيفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.

"بلغت خسائر العدو، في منطقة نفوذ قوات الغرب، ما يصل إلى 210 عسكريين، ودبابة، وقطعتي مدفعية ميدانية، إحداهما مدفع ذاتي الحركة من طراز كراب عيار 155 ملم بولندي الصنع، وخمس مركبات قتالية مدرعة، أربع منها غربية الصنع، و14 مركبة، وأربعة مستودعات ذخيرة".

كما حررت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، مواقع وخطوط هامة، ودحرت تشكيلات عسكرية أوكرانية بالقرب من بلدات سيفيرسك، وبلاتونوفكا، وزاكوتنوي، وبيريستوك، وبيتروفسكوي، وكونستانتينوفكا، وستيبانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على هذا المحور، ما يصل إلى 150 جنديًا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، و20 مركبة، ورادارًا مضادًا للبطاريات "تي بي كيو 50"، ومحطة حرب إلكترونية، وأربعة مستودعات إمداد.

مدفع غياتسينت-بي الروسي يستهدف مواقع تابعة لقوات كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية تدمر معقلا لقوات كييف على محور كراسنوأرميسك- وزارة الدفاع
30 نوفمبر, 04:47 GMT
وعززت وحدات من مجموعة قوات "المركز" مواقعها على طول خطوط القتال، مستهدفة عدة تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق غريشينو، وسيرغييفكا، وتورسكوي، وفولنوي، وسفيتلوي، وتوريتسكوي، وبيليتسكوي، وديميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبافليفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.

بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 490 جنديًا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، اثنتان منها من صنع غربي، ومدفعي ميدان، بما في ذلك مدفع ذاتي الحركة من طراز بالادين 155 ملم أمريكي الصنع، وخمس مركبات، وقاذفة صواريخ "هيرون" كرواتية الصنع، وراجمة "غراد".

جندي من مجموعة قوات المركز أثناء الخدمة القتالية لطاقم بوك-إم2 في اتجاه محور كراسنوآرميسكويه في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر 76 طائرة أوكرانية مسيرة ليلا فوق عدة مقاطعات - وزارة الدفاع
04:41 GMT
و"واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" توغلها في عمق دفاعات العدو، وهُزمت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات فوزدفيجيفكا، ودوبروبيلليا، وفارفاروفكا، وغوليايبولي في مقاطعة زابوروجيه، وأندرييفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".

"وبلغت خسائر العدو أكثر من 215 جنديًا، وست مركبات قتالية مدرعة، و16 سيارة".

وفي منطقة نفوذ قوات "دنيبر"، بلغت الخسائر أكثر من 55 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية، و18 سيارة، ومحطتي حرب إلكترونية، ومدفع ميدان، وخمسة مستودعات ذخيرة وإمدادات.
وختم البيان: "أسقطت وسائط الدفاع الجوي 195 طائرة مسيرة، كما دمّر أسطول البحر الأسود أربعة زوارق مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في شمال غرب البحر الأسود".
بوتين: روسيا ستحرر دونباس ونوفوروسيا بجميع الأحول بالوسائل العسكرية أو بغيرها
