بوتين: روسيا تقترح إطلاق برنامج لتجهيز قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي بالأسلحة الحديثة
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات المسلحة الأوكرانية تنسحب في مقاطعة "سومي" دون مؤن وذخيرة
القوات المسلحة الأوكرانية تنسحب في مقاطعة "سومي" دون مؤن وذخيرة
سبوتنيك عربي
أفادت قوات الأمن الروسية بأن القوات الأوكرانية تنسحب قرب سادكوف في مقاطعة سومي دون إمدادات وذخيرة. 27.11.2025, سبوتنيك عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا
وقالت قوات الأمن في تصريح لـ "ريا نوفوستي": "تنسحب وحدات من اللواء 80 المنفصل للهجوم الجوي واللواء 129 المنفصل للآليات الثقيلة على عجل، ويجبر الكثيرون على الانسحاب دون إمدادات أو مؤن أو ذخيرة".أنشأت القوات الروسية منطقة أمنية في مقاطعة سومي، بعمق يتراوح بين ثمانية واثني عشر كيلومترا، جاء ذلك نتيجة هجوم المسلحين الأوكرانيين على منطقة كورسك، وما تلاه من توسيع لخط المواجهة لمسافة ألفي كيلومتر.وأكد ليبيديف أن الضربات أدت إلى تدمير المركز إلى جانب مستودعات للطائرات المسيرة ومواقع رادار.وأضاف بأن ضربات روسية أخرى استهدفت مواقع تابعة لقوات الدفاع الإقليمي الأوكرانية ومستودعات ذخيرة ومنشآت اتصالات دفاعية في مقاطعة تشيرنيغوف.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.استنفار أوكراني بسبب اقتراب القوات الروسية من تحرير فولشانسكالقوات الروسية تحرر ثلاث بلدات في دنيبروبتروفسك ودونيتسك- وزارة الدفاع
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا

القوات المسلحة الأوكرانية تنسحب في مقاطعة "سومي" دون مؤن وذخيرة

06:29 GMT 27.11.2025
© Photo / © AP Photo / Efrem Lukatskyجنود أوكرانيون
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
© Photo / © AP Photo / Efrem Lukatsky
أفادت قوات الأمن الروسية بأن القوات الأوكرانية تنسحب قرب سادكوف في مقاطعة سومي دون إمدادات وذخيرة.
وقالت قوات الأمن في تصريح لـ "ريا نوفوستي": "تنسحب وحدات من اللواء 80 المنفصل للهجوم الجوي واللواء 129 المنفصل للآليات الثقيلة على عجل، ويجبر الكثيرون على الانسحاب دون إمدادات أو مؤن أو ذخيرة".

وأفادت قوات الأمن، الجمعة الماضية، أن "قيادة اللواء 80 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية لم تتمكن من إجلاء القتلى والجرحى في منطقة سادكوف لمدة أسبوع".

فريق الاستعراض الجوي الروسي فرسان روسيا على متن طائرة سو-35 إس خلال عرض ديناميكي للطائرات في إطار المنتدى العسكري التقني الدولي في مطار كوبينكا الروسي في المنتدى الدولي الجيش-2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر مركز قيادة للقوات الأوكرانية في مقاطعة سومي
أمس, 06:29 GMT
أنشأت القوات الروسية منطقة أمنية في مقاطعة سومي، بعمق يتراوح بين ثمانية واثني عشر كيلومترا، جاء ذلك نتيجة هجوم المسلحين الأوكرانيين على منطقة كورسك، وما تلاه من توسيع لخط المواجهة لمسافة ألفي كيلومتر.

وفي السياق ذاته، صرح سيرغي ليبيديف، منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولاييف، أمس الأربعاء، بأن الجيش الروسي استهدف مركز قيادة تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي.

وأكد ليبيديف أن الضربات أدت إلى تدمير المركز إلى جانب مستودعات للطائرات المسيرة ومواقع رادار.
دبابة روسية توجه ضربات دقيقة على أهداف أوكرانية على محور أريتوموفسك - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر زاتيشيا في زابوروجيه ومنطقتين واسعتين في كراسنوأرميسك- وزارة الدفاع
24 نوفمبر, 09:52 GMT
وأضاف بأن ضربات روسية أخرى استهدفت مواقع تابعة لقوات الدفاع الإقليمي الأوكرانية ومستودعات ذخيرة ومنشآت اتصالات دفاعية في مقاطعة تشيرنيغوف.

وأوضح سيرغي ليبيديف، أن ضربات إضافية وقعت في مقاطعة دنيبروبتروفسك، حيث جرى استهداف ورش صيانة تابعة للقوات الأوكرانية وبعض مرافق البنية التحتية للسكك الحديدية.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
استنفار أوكراني بسبب اقتراب القوات الروسية من تحرير فولشانسك
القوات الروسية تحرر ثلاث بلدات في دنيبروبتروفسك ودونيتسك- وزارة الدفاع
