القوات المسلحة الأوكرانية تنسحب في مقاطعة "سومي" دون مؤن وذخيرة
وقالت قوات الأمن في تصريح لـ "ريا نوفوستي": "تنسحب وحدات من اللواء 80 المنفصل للهجوم الجوي واللواء 129 المنفصل للآليات الثقيلة على عجل، ويجبر الكثيرون على الانسحاب دون إمدادات أو مؤن أو ذخيرة".أنشأت القوات الروسية منطقة أمنية في مقاطعة سومي، بعمق يتراوح بين ثمانية واثني عشر كيلومترا، جاء ذلك نتيجة هجوم المسلحين الأوكرانيين على منطقة كورسك، وما تلاه من توسيع لخط المواجهة لمسافة ألفي كيلومتر.وأكد ليبيديف أن الضربات أدت إلى تدمير المركز إلى جانب مستودعات للطائرات المسيرة ومواقع رادار.وأضاف بأن ضربات روسية أخرى استهدفت مواقع تابعة لقوات الدفاع الإقليمي الأوكرانية ومستودعات ذخيرة ومنشآت اتصالات دفاعية في مقاطعة تشيرنيغوف.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.استنفار أوكراني بسبب اقتراب القوات الروسية من تحرير فولشانسكالقوات الروسية تحرر ثلاث بلدات في دنيبروبتروفسك ودونيتسك- وزارة الدفاع
القوات المسلحة الأوكرانية تنسحب في مقاطعة "سومي" دون مؤن وذخيرة
وقالت قوات الأمن في تصريح لـ "ريا نوفوستي": "تنسحب وحدات من اللواء 80 المنفصل للهجوم الجوي واللواء 129 المنفصل للآليات الثقيلة على عجل، ويجبر الكثيرون على الانسحاب دون إمدادات أو مؤن أو ذخيرة".
وأفادت قوات الأمن، الجمعة الماضية، أن "قيادة اللواء 80 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية لم تتمكن من إجلاء القتلى والجرحى في منطقة سادكوف لمدة أسبوع".
أنشأت القوات الروسية منطقة أمنية في مقاطعة سومي، بعمق يتراوح بين ثمانية واثني عشر كيلومترا، جاء ذلك نتيجة هجوم المسلحين الأوكرانيين على منطقة كورسك، وما تلاه من توسيع لخط المواجهة لمسافة ألفي كيلومتر.
وفي السياق ذاته، صرح سيرغي ليبيديف، منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولاييف، أمس الأربعاء، بأن الجيش الروسي استهدف مركز قيادة تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي.
وأكد ليبيديف أن الضربات أدت إلى تدمير المركز إلى جانب مستودعات للطائرات المسيرة ومواقع رادار.
وأضاف بأن ضربات روسية أخرى استهدفت مواقع تابعة لقوات الدفاع الإقليمي الأوكرانية ومستودعات ذخيرة ومنشآت اتصالات دفاعية في مقاطعة تشيرنيغوف.
وأوضح سيرغي ليبيديف، أن ضربات إضافية وقعت في مقاطعة دنيبروبتروفسك، حيث جرى استهداف ورش صيانة تابعة للقوات الأوكرانية وبعض مرافق البنية التحتية للسكك الحديدية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.