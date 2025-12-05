عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الدفاع الجوي الروسي يسقط 41 طائرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه: "خلال الليلة الماضية، (من الساعة 11:00 مساءً بتوقيت موسكو يوم 4 كانون الأول /ديسمبر وحتى الساعة 7:00 صباحًا يوم 5 كانون الأول /ديسمبر)، اعترضت منظومات الدفاعي الجوي المناوبة ودمرت 41 طائرة مسيرة أوكرانية".وأضافت الوزارة: "تم إسقاط تسع طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة سامارا، و9 طائرات مسيرة أخرى فوق أراضي جمهورية القرم، وثماني طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة ساراتوف، وسبع طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، وسبع طائرات مسيرة أخرى فوق أراضي مقاطعة روستوف، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي إقليم كراسنودار".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.طائرة مسيرة روسية تقود مدنيين للنجاة من نيران القوات الأوكرانية في كراسنوارميسك
04:47 GMT 05.12.2025 (تم التحديث: 04:54 GMT 05.12.2025)
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي المناوبة التابعة لها، دمرت وتصدت لـ41 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية.
وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه: "خلال الليلة الماضية، (من الساعة 11:00 مساءً بتوقيت موسكو يوم 4 كانون الأول /ديسمبر وحتى الساعة 7:00 صباحًا يوم 5 كانون الأول /ديسمبر)، اعترضت منظومات الدفاعي الجوي المناوبة ودمرت 41 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأضافت الوزارة: "تم إسقاط تسع طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة سامارا، و9 طائرات مسيرة أخرى فوق أراضي جمهورية القرم، وثماني طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة ساراتوف، وسبع طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، وسبع طائرات مسيرة أخرى فوق أراضي مقاطعة روستوف، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي إقليم كراسنودار".
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر البنية التحتية للمطارات العسكرية ومنشآت الطاقة الأوكرانية- وزارة الدفاع
أمس, 09:47 GMT
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
طائرة مسيرة روسية تقود مدنيين للنجاة من نيران القوات الأوكرانية في كراسنوارميسك
