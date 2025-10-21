https://sarabic.ae/20251021/ترامب-الهند-ستشتري-كميات-أقل-من-النفط-الروسي-1106261378.html

ترامب: الهند ستشتري كميات أقل من النفط الروسي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الهند ستخفض مشترياتها من النفط الروسي.

وقال ترامب للصحفيين: "لدينا (مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي) علاقة جيدة جدا. وهو لن يشتري الكثير من النفط من روسيا... وكما تعلمون، هم لن يشتروا الكثير من النفط؛ لقد خفضوا بالفعل وارداتهم بشكل كبير ويواصلون خفضها".وفي وقت سابق، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية راندهير جايسوال، في رد على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول مشتريات الهند من النفط الروسي، قائلا إن "الهند كدولة كبرى في استيراد النفط والغاز، تضع حماية مصالح مواطنيها في مواجهة تقلبات سوق الطاقة كأولوية أساسية دائمة، وتعتمد استراتيجيتنا في الاستيراد بالكامل على هذا المبدأ، حيث نهدف إلى الحفاظ على استقرار التكاليف وتوافر الإمدادات بشكل موثوق. ويشمل ذلك توسيع قاعدة الموردين وتنويع الخيارات، وفقًا لديناميكيات السوق العالمية".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أشار في وقت سابق، إلى أن العلاقات بين روسيا والهند، تتسم بالثقة والود.وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، خلال لقائه بالرئيس بوتين، خلال قمة منظمة "شنغهاي للتعاون": "الهند تترقب زيارتكم في ديسمبر (كانون الأول المقبل)، والتعاون الوثيق بين بلدينا ضروري لضمان الاستقرار والازدهار العالميين".وفي وقت سابق من الشهر الماضي، صرح رئيس الوزراء الهندي، بأن بلاده ملتزمة بمواصلة تعزيز شراكتها الاستراتيجية الخاصة والمتميزة مع روسيا، مؤكدا أن "الهند مستعدة للمساهمة في جهود التوصل إلى تسوية سلمية للصراع بأوكرانيا".لافروف: نحترم السياسية الخارجية للهند بشكل كامل وبوتين سيزور نيودلهي في ديسمبر المقبل

