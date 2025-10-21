ترامب: الهند ستشتري كميات أقل من النفط الروسي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:28 GMT
13 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: المغرب يرفع راية العرب وإفريقيا.. تتويج تاريخي بلقب كأس العالم للشباب
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف سيكون الوضع الجديد للبرنامج النووي الإيراني بعد انتهاء فترة القرار 2231؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كلاسيكو منتظر بين ريال مدريد وبرشلونة... ومانشستر يونايتد يعمّق جراح ليفربول في الدوري
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
12:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: الناتو يزود الجيش الأوكراني النازي الجديد بمختلف الأسلحة لإجبار روسيا على المواجهة المباشرة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتهامات لواشنطن باستغلال النشاط الأممي في اليمن لدعم إسرائيل استخباراتيا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحافظ هوليوود على مكانتها العالمية في الانتاج السينمائي رغم تهديدات ترامب
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251021/ترامب-الهند-ستشتري-كميات-أقل-من-النفط-الروسي-1106261378.html
ترامب: الهند ستشتري كميات أقل من النفط الروسي
ترامب: الهند ستشتري كميات أقل من النفط الروسي
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الهند ستخفض مشترياتها من النفط الروسي. 21.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-21T21:43+0000
2025-10-21T21:43+0000
العالم
أخبار الهند اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
قطع إمداد الغاز
تصدير نفط
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105968267_0:0:2742:1543_1920x0_80_0_0_3e348147fdf651164e116dfa5f12abce.jpg
وقال ترامب للصحفيين: "لدينا (مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي) علاقة جيدة جدا. وهو لن يشتري الكثير من النفط من روسيا... وكما تعلمون، هم لن يشتروا الكثير من النفط؛ لقد خفضوا بالفعل وارداتهم بشكل كبير ويواصلون خفضها".وفي وقت سابق، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية راندهير جايسوال، في رد على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول مشتريات الهند من النفط الروسي، قائلا إن "الهند كدولة كبرى في استيراد النفط والغاز، تضع حماية مصالح مواطنيها في مواجهة تقلبات سوق الطاقة كأولوية أساسية دائمة، وتعتمد استراتيجيتنا في الاستيراد بالكامل على هذا المبدأ، حيث نهدف إلى الحفاظ على استقرار التكاليف وتوافر الإمدادات بشكل موثوق. ويشمل ذلك توسيع قاعدة الموردين وتنويع الخيارات، وفقًا لديناميكيات السوق العالمية".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أشار في وقت سابق، إلى أن العلاقات بين روسيا والهند، تتسم بالثقة والود.وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، خلال لقائه بالرئيس بوتين، خلال قمة منظمة "شنغهاي للتعاون": "الهند تترقب زيارتكم في ديسمبر (كانون الأول المقبل)، والتعاون الوثيق بين بلدينا ضروري لضمان الاستقرار والازدهار العالميين".وفي وقت سابق من الشهر الماضي، صرح رئيس الوزراء الهندي، بأن بلاده ملتزمة بمواصلة تعزيز شراكتها الاستراتيجية الخاصة والمتميزة مع روسيا، مؤكدا أن "الهند مستعدة للمساهمة في جهود التوصل إلى تسوية سلمية للصراع بأوكرانيا".لافروف: نحترم السياسية الخارجية للهند بشكل كامل وبوتين سيزور نيودلهي في ديسمبر المقبل
https://sarabic.ae/20250917/بوتين-العلاقات-بين-الهند-وروسيا-تتسم-بالثقة-والود-1104949889.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105968267_158:0:2595:1828_1920x0_80_0_0_16c22a3a42d7e5f648c3188b15409aa6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار الهند اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, قطع إمداد الغاز, تصدير نفط
العالم, أخبار الهند اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, قطع إمداد الغاز, تصدير نفط

ترامب: الهند ستشتري كميات أقل من النفط الروسي

21:43 GMT 21.10.2025
© AP Photoالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الهند ستخفض مشترياتها من النفط الروسي.
وقال ترامب للصحفيين: "لدينا (مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي) علاقة جيدة جدا. وهو لن يشتري الكثير من النفط من روسيا... وكما تعلمون، هم لن يشتروا الكثير من النفط؛ لقد خفضوا بالفعل وارداتهم بشكل كبير ويواصلون خفضها".
وفي وقت سابق، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية راندهير جايسوال، في رد على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول مشتريات الهند من النفط الروسي، قائلا إن "الهند كدولة كبرى في استيراد النفط والغاز، تضع حماية مصالح مواطنيها في مواجهة تقلبات سوق الطاقة كأولوية أساسية دائمة، وتعتمد استراتيجيتنا في الاستيراد بالكامل على هذا المبدأ، حيث نهدف إلى الحفاظ على استقرار التكاليف وتوافر الإمدادات بشكل موثوق. ويشمل ذلك توسيع قاعدة الموردين وتنويع الخيارات، وفقًا لديناميكيات السوق العالمية".

أما بخصوص واردات النفط من الولايات المتحدة، فقد لفت جايسوال إلى أن "الهند تعمل منذ فترة طويلة على تعزيز حجم مشترياتها في قطاع الطاقة من هناك".

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي في قمة شنغهاي للتعاون - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
بوتين: العلاقات بين الهند وروسيا تتسم بالثقة والود
17 سبتمبر, 14:04 GMT
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أشار في وقت سابق، إلى أن العلاقات بين روسيا والهند، تتسم بالثقة والود.
وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، خلال لقائه بالرئيس بوتين، خلال قمة منظمة "شنغهاي للتعاون": "الهند تترقب زيارتكم في ديسمبر (كانون الأول المقبل)، والتعاون الوثيق بين بلدينا ضروري لضمان الاستقرار والازدهار العالميين".
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، صرح رئيس الوزراء الهندي، بأن بلاده ملتزمة بمواصلة تعزيز شراكتها الاستراتيجية الخاصة والمتميزة مع روسيا، مؤكدا أن "الهند مستعدة للمساهمة في جهود التوصل إلى تسوية سلمية للصراع بأوكرانيا".
لافروف: نحترم السياسية الخارجية للهند بشكل كامل وبوتين سيزور نيودلهي في ديسمبر المقبل
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала