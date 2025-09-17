https://sarabic.ae/20250917/بوتين-العلاقات-بين-الهند-وروسيا-تتسم-بالثقة-والود-1104949889.html
بوتين: العلاقات بين الهند وروسيا تتسم بالثقة والود
بوتين: العلاقات بين الهند وروسيا تتسم بالثقة والود
أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى أن العلاقات بين روسيا والهند، تتسم بالثقة والود. 17.09.2025, سبوتنيك عربي
وصرح بوتين، خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية عبر الفيديو: "في التاريخ المعاصر، التاريخ الحديث، أو بشكل أكثر دقة، منذ عهد الاتحاد السوفييتي، ثم خلال عهد روسيا الجديدة أيضا، كانت العلاقات بين الهند وروسيا علاقات قائمة على الثقة والود، وبطبيعة الحال، غير حزبية".وتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بالتهنئة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بمناسبة عيد ميلاده الـ75، مشيرًا إلى إسهامه الكبير في تعزيز الشراكة المتميزة، والحوار والعمل البنّاء مع روسيا.وأردف بوتين: "تقدمون إسهامًا شخصيًا كبيرًا في تعزيز الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين بلدينا، وفي تطوير تعاون الروسي الهندي".وكتب مودي، في منشور أرفقه بصورة تجمعه بالرئيس بوتين: "بعد انتهاء فعاليات قمة منظمة "شنغهاي للتعاون"، توجهت مع الرئيس بوتين إلى مكان اجتماعنا الثنائي. المحادثات معه دائمًا ما تكون مثيرة للاهتمام".وقال مودي خلال لقائه بالرئيس بوتين: "الهند تترقب زيارتكم في ديسمبر (كانون الأول المقبل)، والتعاون الوثيق بين بلدينا ضروري لضمان الاستقرار والازدهار العالميين".الخارجية الروسية: الرسوم الجمركية الأمريكية لن تؤثر على التجارة بين روسيا والهند.
وصرح بوتين، خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية عبر الفيديو: "في التاريخ المعاصر، التاريخ الحديث، أو بشكل أكثر دقة، منذ عهد الاتحاد السوفييتي، ثم خلال عهد روسيا الجديدة أيضا، كانت العلاقات بين الهند وروسيا علاقات قائمة على الثقة والود، وبطبيعة الحال، غير حزبية".
وتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بالتهنئة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بمناسبة عيد ميلاده الـ75، مشيرًا إلى إسهامه الكبير في تعزيز الشراكة المتميزة، والحوار والعمل البنّاء مع روسيا.
ونشر موقع الكرملين برقية التهنئة، وجاء في نصها: "السيد رئيس الوزراء، تقبلوا أحر التهاني بمناسبة عيد ميلادكم الخامس والسبعين... أقدر علاقاتنا الطيبة والأخوية وسنواصل، بالتأكيد، الحوار البناء والعمل المشترك على القضايا الثنائية والإقليمية والدولية".
وأردف بوتين: "تقدمون إسهامًا شخصيًا كبيرًا في تعزيز الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين بلدينا، وفي تطوير تعاون الروسي الهندي".
وبعد انتهاء فعاليات قمة منظمة "شنغهاي للتعاون"، في 1 أيلول/ سبتمبر الجاري، توجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، سوية إلى مكان عقد اجتماعهما الثنائي.
وكتب مودي، في منشور أرفقه بصورة تجمعه بالرئيس بوتين
: "بعد انتهاء فعاليات قمة منظمة "شنغهاي للتعاون"، توجهت مع الرئيس بوتين إلى مكان اجتماعنا الثنائي. المحادثات معه دائمًا ما تكون مثيرة للاهتمام".
وقال مودي خلال لقائه بالرئيس بوتين: "الهند تترقب زيارتكم في ديسمبر (كانون الأول المقبل)، والتعاون الوثيق بين بلدينا ضروري لضمان الاستقرار والازدهار العالميين".