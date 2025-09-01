https://sarabic.ae/20250901/بوتين-يجري-محادثات-منفصلة-مع-مودي-على-هامش-قمة-منظمة-شنغهاي-للتعاون---عاجل--1104365098.html
بوتين يجري محادثات منفصلة مع مودي على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون - عاجل
بوتين يجري محادثات منفصلة مع مودي على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون - عاجل
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين سيجري مباحثات منفصلة مع ورئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون.
وقال بيسكوف في تصريحات للصحفييهن: "تحدثوا في السيارة أثناء قيادتهم، ثم واصلوا الحديث في السيارة، والآن قبل أن ينضموا إلى الوفد، واصلوا هذه المفاوضات".
بعد انتهاء فعاليات قمة منظمة "شنغهاي للتعاون"، توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، سوية إلى مكان عقد اجتماعهما الثنائي.
وكتب مودي في منشور أرفقه بصورة تجمعه بالرئيس بوتين: "بعد انتهاء فعاليات قمة منظمة شنغهاي للتعاون، توجهت مع الرئيس بوتين إلى مكان اجتماعنا الثنائي. المحادثات معه دائماً ما تكون مثيرة للاهتمام".
وبدوره، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى مباحثات قصيرة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وذلك قبيل انطلاق الجلسة الرئيسية لقمة منظمة شنغهاي للتعاون.