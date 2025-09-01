بوتين يجري محادثات منفصلة مع مودي على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون - عاجل

عربي
دول منظمة شنغهاي للتعاون تدين بشدة الضربات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية ضد إيران- عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:38 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
الصليب الأحمر: الإخلاء الجماعي لمدينة غزة مستحيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250901/بوتين-يجري-محادثات-منفصلة-مع-مودي-على-هامش-قمة-منظمة-شنغهاي-للتعاون---عاجل--1104365098.html
بوتين يجري محادثات منفصلة مع مودي على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون - عاجل
بوتين يجري محادثات منفصلة مع مودي على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون - عاجل
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين سيجري مباحثات منفصلة مع ورئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، على... 01.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-01T06:31+0000
2025-09-01T06:48+0000
روسيا
أخبار الهند اليوم
فلاديمير بوتين
نارندرا مودي
مودي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/09/1090622732_0:197:2943:1852_1920x0_80_0_0_09fd565909cc80e040de719527e5ce34.jpg
وقال بيسكوف في تصريحات للصحفييهن: "تحدثوا في السيارة أثناء قيادتهم، ثم واصلوا الحديث في السيارة، والآن قبل أن ينضموا إلى الوفد، واصلوا هذه المفاوضات".بعد انتهاء فعاليات قمة منظمة "شنغهاي للتعاون"، توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، سوية إلى مكان عقد اجتماعهما الثنائي.وكتب مودي في منشور أرفقه بصورة تجمعه بالرئيس بوتين: "بعد انتهاء فعاليات قمة منظمة شنغهاي للتعاون، توجهت مع الرئيس بوتين إلى مكان اجتماعنا الثنائي. المحادثات معه دائماً ما تكون مثيرة للاهتمام".وبدوره، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى مباحثات قصيرة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وذلك قبيل انطلاق الجلسة الرئيسية لقمة منظمة شنغهاي للتعاون.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/09/1090622732_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_5feed8d02f725c385788633af7e1b9f5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار الهند اليوم, فلاديمير بوتين, نارندرا مودي, مودي
روسيا, أخبار الهند اليوم, فلاديمير بوتين, نارندرا مودي, مودي

بوتين يجري محادثات منفصلة مع مودي على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون - عاجل

06:31 GMT 01.09.2025 (تم التحديث: 06:48 GMT 01.09.2025)
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يجري محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي
الرئيس فلاديمير بوتين يجري محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يتبع
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين سيجري مباحثات منفصلة مع ورئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون.
وقال بيسكوف في تصريحات للصحفييهن: "تحدثوا في السيارة أثناء قيادتهم، ثم واصلوا الحديث في السيارة، والآن قبل أن ينضموا إلى الوفد، واصلوا هذه المفاوضات".
بعد انتهاء فعاليات قمة منظمة "شنغهاي للتعاون"، توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، سوية إلى مكان عقد اجتماعهما الثنائي.
وكتب مودي في منشور أرفقه بصورة تجمعه بالرئيس بوتين: "بعد انتهاء فعاليات قمة منظمة شنغهاي للتعاون، توجهت مع الرئيس بوتين إلى مكان اجتماعنا الثنائي. المحادثات معه دائماً ما تكون مثيرة للاهتمام".
وبدوره، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى مباحثات قصيرة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وذلك قبيل انطلاق الجلسة الرئيسية لقمة منظمة شنغهاي للتعاون.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала