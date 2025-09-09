ترامب: الولايات المتحدة والهند تواصلان المحادثات لإزالة الحواجز التجارية

عربي
ترامب: لست "سعيدا" بالضربات الإسرائيلية على قطر
وقال ترامب على منصته "تروث سوشال": "يسرني أن أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية والهند تواصلان المفاوضات لمعالجة الحواجز التجارية بين بلدينا".وأضاف: "أتطلع إلى التحدث مع صديقي العزيز، رئيس الوزراء مودي، خلال الأسابيع المقبلة. وأنا واثق من أنه لن تكون هناك أي صعوبة في التوصل إلى نتيجة ناجحة لكلا بلدينا العظيمين".وتصاعدت حدة التوتر بين واشنطن ونيودلهي بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية إضافية بنسبة 50% على الصادرات الهندية، خصص منها 25% لمعاقبة الهند على شراء النفط الروسي.وفي مواجهة هذه الضغوط، شدد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على التزام حكومته بسياسة "الاعتماد على الذات" وتعزيز التصنيع المحلي، داعياً المواطنين إلى تفضيل المنتجات الوطنية في استهلاكهم اليومي.من جانبه، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، راندير جايسوال، بأن بلاده تعتبر الانتقادات الأمريكية والأوروبية لاستيراد النفط الروسي باطلة وغير منطقية، وستتخذ إجراءات لحماية مصالحها وأمنها الاقتصادي.وتعد الهند ثالث أكبر مستورد للطاقة في العالم، وتشتري أكثر من 80% من استهلاكها النفطي من الأسواق العالمية. وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، نقلاً عن بيانات من شركة "كبلر" لتحليلات أسواق السلع، أن واردات الهند من النفط الروسي ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في 11 شهراً في يونيو/ حزيران الملضي. وجاءت هذه الزيادة في المشتريات بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وإيران.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن المفاوضات بين الولايات المتحدة والهند بشأن الحواجز التجارية ما زالت مستمرة، مؤكداً أنه يتطلع إلى محادثة مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال الأسابيع المقبلة.
وقال ترامب على منصته "تروث سوشال": "يسرني أن أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية والهند تواصلان المفاوضات لمعالجة الحواجز التجارية بين بلدينا".
وأضاف: "أتطلع إلى التحدث مع صديقي العزيز، رئيس الوزراء مودي، خلال الأسابيع المقبلة. وأنا واثق من أنه لن تكون هناك أي صعوبة في التوصل إلى نتيجة ناجحة لكلا بلدينا العظيمين".
وتصاعدت حدة التوتر بين واشنطن ونيودلهي بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية إضافية بنسبة 50% على الصادرات الهندية، خصص منها 25% لمعاقبة الهند على شراء النفط الروسي.
وفي مواجهة هذه الضغوط، شدد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على التزام حكومته بسياسة "الاعتماد على الذات" وتعزيز التصنيع المحلي، داعياً المواطنين إلى تفضيل المنتجات الوطنية في استهلاكهم اليومي.
من جانبه، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، راندير جايسوال، بأن بلاده تعتبر الانتقادات الأمريكية والأوروبية لاستيراد النفط الروسي باطلة وغير منطقية، وستتخذ إجراءات لحماية مصالحها وأمنها الاقتصادي.
وتعد الهند ثالث أكبر مستورد للطاقة في العالم، وتشتري أكثر من 80% من استهلاكها النفطي من الأسواق العالمية. وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، نقلاً عن بيانات من شركة "كبلر" لتحليلات أسواق السلع، أن واردات الهند من النفط الروسي ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في 11 شهراً في يونيو/ حزيران الملضي. وجاءت هذه الزيادة في المشتريات بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وإيران.
