بسبب رسوم ترامب... الهند تعلق إرسال الطرود إلى أمريكا

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
09:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
10:29 GMT
29 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
12:29 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة على غزة ومحادثات إنهاء الحرب يسيران معاً، تنديد مصري سعودي بتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
146 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:16 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
09:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:26 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
ترامب: كييف ستضطر للموافقة على شروط روسيا للتسوية، سوريا تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
بسبب رسوم ترامب... الهند تعلق إرسال الطرود إلى أمريكا

18:15 GMT 23.08.2025
© Depositphotos.com / Puhhhaالحصول على بريد طرد
الحصول على بريد طرد - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2025
© Depositphotos.com / Puhhha
أعلنت الهند تعليق إرسال الطرود البريدية إلى الولايات المتحدة الأمريكية مؤقتا، ردا على الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، لتحذو حذو شركات بريد أوروبية.
وأفادت صحيفة "إنديان إكسبريس"، مساء اليوم السبت، بأن الخطوة الهندية التي تتضمن استثناءات محدودة، تأتي قبل أسبوع على بدء الإدارة الأمريكية تطبيق قرارها إلغاء إعفاء الطرود البريدية المنخفضة القيمة من الرسوم الجمركية.
وأفادت وزارة التواصل الهندية بأن "الأمر التنفيذي الصادر الشهر الماضي يطلب إلى شركات النقل أو غيرها من الأطراف المؤهلة المعتمدة من السلطات الأمريكية، تحصيل الرسوم".
ولفتت الوزارة الهندية إلى أن العديد من الإجراءات الأساسية المرتبطة باختيار الأطراف المؤهلة وإجراءات تحصيل الرسوم وتحويلها، تبقى غير محددة، وأفادت شركات النقل بأنها غير قادرة على استقبال الطرود البريدية بعد 25 أغسطس/آب 2025، بسبب نقص الجاهزية التشغيلية والتقنية.
ومن المقرر أن تعلق دائرة البريد الهندية بداية من الاثنين تلقي كل أنواع الأغراض البريدية المعدة للإرسال إلى الولايات المتحدة، باستثناء الرسائل والمستندات والهدايا التي لا تتجاوز قيمتها 100 دولار.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أمر، مطلع هذا الشهر، بإعادة فرض رسوم جمركية على عشرات من الشركاء التجاريين، في خطوة وصفها بأنها حجر الزاوية في استراتيجيته لإعادة تشكيل التجارة العالمية بما يخدم الاقتصاد الأمريكي.
وقال ترامب إن هذه الرسوم تمثل استعراضا للقوة الاقتصادية يهدف إلى تعزيز موقع الصادرات الأمريكية وتشجيع التصنيع المحلي من خلال الحد من تدفق الواردات الأجنبية.
وتتضمن التدابير الجديدة، التي نص عليها الأمر التنفيذي، رفع الرسوم على عشرات الاقتصادات حتى 41 في المئة، بعد أن كان دونالد ترامب قد أعلن في أبريل/نيسان فرض حد أدنى قدره 10 في المئة على السلع القادمة من معظم دول العالم، بذريعة الممارسات التجارية غير العادلة والعجز في الميزان التجاري الأمريكي.
