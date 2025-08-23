https://sarabic.ae/20250823/بسبب-رسوم-ترامب-الهند-تعلق-إرسال-الطرود-إلى-أمريكا-1104069599.html

بسبب رسوم ترامب... الهند تعلق إرسال الطرود إلى أمريكا

بسبب رسوم ترامب... الهند تعلق إرسال الطرود إلى أمريكا

سبوتنيك عربي

أعلنت الهند تعليق إرسال الطرود البريدية إلى الولايات المتحدة الأمريكية مؤقتا، ردا على الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، لتحذو حذو شركات... 23.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-23T18:15+0000

2025-08-23T18:15+0000

2025-08-23T18:15+0000

أخبار الهند اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

الأخبار

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/08/02/1046163950_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_122b928ace7eb65d89c4a49211c218f3.jpg

وأفادت صحيفة "إنديان إكسبريس"، مساء اليوم السبت، بأن الخطوة الهندية التي تتضمن استثناءات محدودة، تأتي قبل أسبوع على بدء الإدارة الأمريكية تطبيق قرارها إلغاء إعفاء الطرود البريدية المنخفضة القيمة من الرسوم الجمركية.وأفادت وزارة التواصل الهندية بأن "الأمر التنفيذي الصادر الشهر الماضي يطلب إلى شركات النقل أو غيرها من الأطراف المؤهلة المعتمدة من السلطات الأمريكية، تحصيل الرسوم".ولفتت الوزارة الهندية إلى أن العديد من الإجراءات الأساسية المرتبطة باختيار الأطراف المؤهلة وإجراءات تحصيل الرسوم وتحويلها، تبقى غير محددة، وأفادت شركات النقل بأنها غير قادرة على استقبال الطرود البريدية بعد 25 أغسطس/آب 2025، بسبب نقص الجاهزية التشغيلية والتقنية.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أمر، مطلع هذا الشهر، بإعادة فرض رسوم جمركية على عشرات من الشركاء التجاريين، في خطوة وصفها بأنها حجر الزاوية في استراتيجيته لإعادة تشكيل التجارة العالمية بما يخدم الاقتصاد الأمريكي.وقال ترامب إن هذه الرسوم تمثل استعراضا للقوة الاقتصادية يهدف إلى تعزيز موقع الصادرات الأمريكية وتشجيع التصنيع المحلي من خلال الحد من تدفق الواردات الأجنبية.وتتضمن التدابير الجديدة، التي نص عليها الأمر التنفيذي، رفع الرسوم على عشرات الاقتصادات حتى 41 في المئة، بعد أن كان دونالد ترامب قد أعلن في أبريل/نيسان فرض حد أدنى قدره 10 في المئة على السلع القادمة من معظم دول العالم، بذريعة الممارسات التجارية غير العادلة والعجز في الميزان التجاري الأمريكي.

https://sarabic.ae/20250812/وسط-تحذيرات-من-خسائر-مالية-كبيرة-رسوم-ترامب-الجمركية-تشعل-معركة-قضائية-في-أمريكا-1103623405.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الهند اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم