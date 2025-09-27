عربي
انطلاق أعمال اليوم الـ5 من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
لافروف: نحترم السياسية الخارجية للهند بشكل كامل وبوتين سيزور نيودلهي في ديسمبر المقبل
لافروف: نحترم السياسية الخارجية للهند بشكل كامل وبوتين سيزور نيودلهي في ديسمبر المقبل
وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب خطابه في الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة: "نحترم تماما المصالح الوطنية للهند، ونحترم تماما السياسة الخارجية، التي ينتهجها (رئيس الوزراء الهندي) ناريندرا مودي، لتعزيز مصالحه الوطنية، وقد أقمنا اتصالات منتظمة على أعلى مستوى".وأضاف: "في الآونة الأخيرة، التقى رئيس الوزراء مودي ببوتين، في قمة منظمة "شنغهاي للتعاون" في تيانجين، ويخطط بوتين لزيارة نيودلهي في ديسمبر المقبل".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أشار في وقت سابق، إلى أن العلاقات بين روسيا والهند، تتسم بالثقة والود.وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، خلال لقائه بالرئيس بوتين، خلال قمة منظمة "شنغهاي للتعاون": "الهند تترقب زيارتكم في ديسمبر (كانون الأول المقبل)، والتعاون الوثيق بين بلدينا ضروري لضمان الاستقرار والازدهار العالميين".ويوم أمس الجمعة، صرح دميتري باتروشيف، نائب رئيس الوزراء الروسي، بأن حجم التبادل التجاري بين روسيا والهند، ارتفع في عام 2024، بنسبة 12 بالمئة.وقال باتروشيف للصحفيين، في معرض الغذاء العالمي في الهند 2025: "سيشهد حجم التبادل التجاري بين روسيا والهند نموا ملحوظا، وقد ارتفع بالفعل بنسبة 12 بالمئة. وسنعزز في السنوات المقبلة، حجم التبادل التجاري وعلاقاتنا مع شركائنا".الخارجية الروسية: الرسوم الجمركية الأمريكية لن تؤثر على التجارة بين روسيا والهند
https://sarabic.ae/20250917/بوتين-العلاقات-بين-الهند-وروسيا-تتسم-بالثقة-والود-1104949889.html
https://sarabic.ae/20250926/لافروف-ونظيره-الهندي-يبحثان-الاستعدادات-للقمة-الروسية-الهندية-المقرر-عقدها-نهاية-العام-1105311796.html
سبوتنيك عربي
لافروف: نحترم السياسية الخارجية للهند بشكل كامل وبوتين سيزور نيودلهي في ديسمبر المقبل

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا الاتحادية تحترم السياسة الخارجية للهند بشكل كامل، لافتًا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيزور نيودلهي في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب خطابه في الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة: "نحترم تماما المصالح الوطنية للهند، ونحترم تماما السياسة الخارجية، التي ينتهجها (رئيس الوزراء الهندي) ناريندرا مودي، لتعزيز مصالحه الوطنية، وقد أقمنا اتصالات منتظمة على أعلى مستوى".
وأضاف: "في الآونة الأخيرة، التقى رئيس الوزراء مودي ببوتين، في قمة منظمة "شنغهاي للتعاون" في تيانجين، ويخطط بوتين لزيارة نيودلهي في ديسمبر المقبل".

وأشار لافروف إلى أن "الشراكة التجارية بين روسيا والهند، ليست مهددة بأي شكل من الأشكال بسبب العقوبات، لأن نيودلهي تختار شركاءها بنفسها".

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي في قمة شنغهاي للتعاون - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
بوتين: العلاقات بين الهند وروسيا تتسم بالثقة والود
17 سبتمبر, 14:04 GMT
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أشار في وقت سابق، إلى أن العلاقات بين روسيا والهند، تتسم بالثقة والود.
وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، خلال لقائه بالرئيس بوتين، خلال قمة منظمة "شنغهاي للتعاون": "الهند تترقب زيارتكم في ديسمبر (كانون الأول المقبل)، والتعاون الوثيق بين بلدينا ضروري لضمان الاستقرار والازدهار العالميين".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، صرح رئيس الوزراء الهندي، بأن بلاده ملتزمة بمواصلة تعزيز شراكتها الاستراتيجية الخاصة والمتميزة مع روسيا، مؤكدًا أن "الهند مستعدة للمساهمة في جهود التوصل إلى تسوية سلمية للصراع بأوكرانيا".

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال منتدى مجموعة العشرين في نيودلهي، الهند 2 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
لافروف ونظيره الهندي يبحثان الاستعدادات للقمة الروسية الهندية المقرر عقدها نهاية العام
أمس, 19:45 GMT
ويوم أمس الجمعة، صرح دميتري باتروشيف، نائب رئيس الوزراء الروسي، بأن حجم التبادل التجاري بين روسيا والهند، ارتفع في عام 2024، بنسبة 12 بالمئة.
وقال باتروشيف للصحفيين، في معرض الغذاء العالمي في الهند 2025: "سيشهد حجم التبادل التجاري بين روسيا والهند نموا ملحوظا، وقد ارتفع بالفعل بنسبة 12 بالمئة. وسنعزز في السنوات المقبلة، حجم التبادل التجاري وعلاقاتنا مع شركائنا".
الخارجية الروسية: الرسوم الجمركية الأمريكية لن تؤثر على التجارة بين روسيا والهند
