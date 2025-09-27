https://sarabic.ae/20250927/لافروف-نحترم-السياسية-الخارجية-للهند-بشكل-كامل-وبوتين-سيزور-نيودلهي-في-ديسمبر-المقبل-1105351935.html
لافروف: نحترم السياسية الخارجية للهند بشكل كامل وبوتين سيزور نيودلهي في ديسمبر المقبل
لافروف: نحترم السياسية الخارجية للهند بشكل كامل وبوتين سيزور نيودلهي في ديسمبر المقبل
27.09.2025
وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب خطابه في الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة: "نحترم تماما المصالح الوطنية للهند، ونحترم تماما السياسة الخارجية، التي ينتهجها (رئيس الوزراء الهندي) ناريندرا مودي، لتعزيز مصالحه الوطنية، وقد أقمنا اتصالات منتظمة على أعلى مستوى".وأضاف: "في الآونة الأخيرة، التقى رئيس الوزراء مودي ببوتين، في قمة منظمة "شنغهاي للتعاون" في تيانجين، ويخطط بوتين لزيارة نيودلهي في ديسمبر المقبل".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أشار في وقت سابق، إلى أن العلاقات بين روسيا والهند، تتسم بالثقة والود.وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، خلال لقائه بالرئيس بوتين، خلال قمة منظمة "شنغهاي للتعاون": "الهند تترقب زيارتكم في ديسمبر (كانون الأول المقبل)، والتعاون الوثيق بين بلدينا ضروري لضمان الاستقرار والازدهار العالميين".ويوم أمس الجمعة، صرح دميتري باتروشيف، نائب رئيس الوزراء الروسي، بأن حجم التبادل التجاري بين روسيا والهند، ارتفع في عام 2024، بنسبة 12 بالمئة.وقال باتروشيف للصحفيين، في معرض الغذاء العالمي في الهند 2025: "سيشهد حجم التبادل التجاري بين روسيا والهند نموا ملحوظا، وقد ارتفع بالفعل بنسبة 12 بالمئة. وسنعزز في السنوات المقبلة، حجم التبادل التجاري وعلاقاتنا مع شركائنا".الخارجية الروسية: الرسوم الجمركية الأمريكية لن تؤثر على التجارة بين روسيا والهند
وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب خطابه في الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة: "نحترم تماما المصالح الوطنية للهند، ونحترم تماما السياسة الخارجية، التي ينتهجها (رئيس الوزراء الهندي) ناريندرا مودي، لتعزيز مصالحه الوطنية، وقد أقمنا اتصالات منتظمة على أعلى مستوى".
وأضاف: "في الآونة الأخيرة، التقى رئيس الوزراء مودي ببوتين، في قمة منظمة "شنغهاي للتعاون" في تيانجين، ويخطط بوتين لزيارة نيودلهي في ديسمبر المقبل".
وأشار لافروف إلى أن "الشراكة التجارية بين روسيا والهند، ليست مهددة بأي شكل من الأشكال بسبب العقوبات، لأن نيودلهي تختار شركاءها بنفسها".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أشار في وقت سابق، إلى أن العلاقات بين روسيا والهند، تتسم بالثقة والود.
وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، خلال لقائه بالرئيس بوتين، خلال قمة منظمة "شنغهاي للتعاون": "الهند تترقب زيارتكم في ديسمبر (كانون الأول المقبل)، والتعاون الوثيق بين بلدينا ضروري لضمان الاستقرار والازدهار العالميين".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، صرح رئيس الوزراء الهندي، بأن بلاده ملتزمة بمواصلة تعزيز شراكتها الاستراتيجية الخاصة والمتميزة مع روسيا، مؤكدًا أن "الهند مستعدة للمساهمة في جهود التوصل إلى تسوية سلمية للصراع بأوكرانيا".
ويوم أمس الجمعة، صرح دميتري باتروشيف، نائب رئيس الوزراء الروسي، بأن حجم التبادل التجاري بين روسيا والهند، ارتفع في عام 2024، بنسبة 12 بالمئة.
وقال باتروشيف للصحفيين، في معرض الغذاء العالمي في الهند 2025: "سيشهد حجم التبادل التجاري بين روسيا والهند نموا ملحوظا، وقد ارتفع بالفعل بنسبة 12 بالمئة. وسنعزز في السنوات المقبلة، حجم التبادل التجاري وعلاقاتنا مع شركائنا".