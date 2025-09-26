https://sarabic.ae/20250926/لافروف-ونظيره-الهندي-يبحثان-الاستعدادات-للقمة-الروسية-الهندية-المقرر-عقدها-نهاية-العام-1105311796.html

التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، بوزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار. 26.09.2025, سبوتنيك عربي

عُقد الاجتماع على هامش أسبوع الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقبل بدء المحادثات، تبادل الوزيران التحية الحارة، ثم استُكملت الجلسة خلف أبواب مغلقة.وزير الخارجية الأمريكيبحث لافروف وروبيو الوضع في أوكرانيا وتطور العلاقات الثنائية، وأكد الوزيران على الاهتمام المتبادل بحل الأزمة، فيما شدد لافروف على استعداد موسكو للالتزام بالخطوط التي وضعتها قمة ألاسكا بين الرئيسين ترامب وبوتين.كما أشار إلى رفض روسيا للخطط التي تروج لها كييف وبعض الدول الأوروبية، وجرى “مراجعة شاملة” للعلاقات الثنائية. واتفق الجانبان على مواصلة الحوار البناء بين وزارات الخارجية واستئناف عمل البعثات الدبلوماسية.من جانبه، جدد روبيو دعوة الرئيس الأمريكي إلى إنهاء النزاع في أوكرانيا، وطالب روسيا باتخاذ خطوات لتحقيق السلام طويل الأمد.وزير الخارجية السلوفاكيناقش الطرفان القضايا العملية في العلاقات الثنائية، بما في ذلك التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية. وأكد وزير الخارجية السلوفاكي يوراي بلانار أن روسيا تمكنت من التكيف مع العقوبات الأوروبية أفضل من الاتحاد الأوروبي نفسه، وأن سلوفاكيا لا تملك بديلاً عن الطاقة الروسية.وطالب بلانار باستثناء بلاده من خطة الاتحاد الأوروبي للتخلي عن المصادر الروسية، محذرًا من خسائر تصل إلى أكثر من عشرة مليارات يورو إذا توقفت الإمدادات.كما دعم بلانار انتقاد ترامب لسياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، واصفًا مشاكلها بأنها “رأس وحش” يهدد استقرار القارة.وزير الخارجية المجريتبادل لافروف ووزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، الآراء حول مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والتعاون العملي في مجالات متعددة، كما ناقشا القضايا الدولية الملحة بما في ذلك النزاع في أوكرانيا.وأكد سيارتو، أهمية الاتصالات الروسية-الأمريكية على المستوى العالي لتجنب أسوأ السيناريوهات العالمية، مشيرًا إلى أن استمرار التعاون مع روسيا في مجال الطاقة يخدم المصلحة الوطنية للمجر، وأن الإمدادات الروسية ضرورية على المستوى العملي دون أي علاقة بالسياسة أو الأيديولوجيا.كما انتقد سيارتو بعض الدول الأوروبية واصفًا سلوكها بالرياء، مؤكدًا أن المجر تشتري 2.2% فقط من النفط الروسي مقارنة بالدول الأخرى التي تحصل على حصص أكبر عبر وسطاء آسيويين.رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمرناقش الطرفان النشاط الإنساني في مناطق النزاع الرئيسية، بما في ذلك أوكرانيا وقطاع غزة وسوريا والسودان، واستعرضا آليات عمل اللجنة الدولية في روسيا.وأكد لافروف ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريام سبولاريتش-إيغر، على الرغبة في مواصلة الاتصالات المنتظمة وتعزيز التعاون العملي بين الطرفين.وزير الخارجية السويسريأوضح لافروف أن سويسرا فقدت سمعتها كوسيط محايد موثوق، وأن السياسات السويسرية غير الودية تجاه روسيا تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد الموقف الروسي تجاه هذا البلد.كما تناول اللقاء قضايا دولية أخرى، بما في ذلك النزاع الأوكراني وأداء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي ستتولى سويسرا رئاستها العام المقبل.لقاءات أخرىكما عقد لافروف أيضًا لقاءات مع وزراء خارجية كوبا وجمهورية الدومينيكان برونو رودريغيز وروبرتو ألفاريس، ومع وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، بالإضافة إلى ممثلي دول اتحاد الساحل (مالي، بوركينا فاسو، النيجر).تأتي هذه اللقاءات في سياق أسبوع المستوى رفيع للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يسعى وزير الخارجية الروسي إلى تعزيز التعاون الثنائي ومناقشة الملفات الدولية الملحة، خصوصًا النزاعات الإقليمية والتحديات الإنسانية.

