وزير الخارجية المصري للافروف: نعتز بعلاقاتنا التاريخية مع روسيا
وزير الخارجية المصري للافروف: نعتز بعلاقاتنا التاريخية مع روسيا
سبوتنيك عربي
أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مباحثات ثنائية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. 26.09.2025
ذكرت ذلك وزارة الخارجية المصرية في بيان على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة.وأعرب عبد العاطي عن اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية مع روسيا والتي توجت باتفاقية "الشراكة الاستراتيجية الشاملة"، حسب البيان.وأشار الوزير المصري إلى تعاون البلدين في مشروعات كبرى، من بينها محطة الضبعة النووية ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.كما ثمن توقيع عقد الانتفاع الخاص بأرض المنطقة الصناعية الروسية، مؤكدا تطلع مصر للبناء على هذا الإنجاز، داعيا الشركات الروسية إلى الاستثمار في مصر.وتحدث عبد العاطي عن عن التعاون بين مصر وروسيا في توريد القمح والحبوب وفي مجالي السياحة والطيران المدني.وبحسب البيان، فإن الوزيرين تبادلا الرؤى حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة، وشددا على ضرورة إنهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع.كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع في السودان وضرورة دعم مؤسسات الدولة السودانية والحفاظ على سيادة ووحدة السودان.وتناول اللقاء التطورات في ملفات ليبيا وسوريا ولبنان والقرن الأفريقي، واتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق والحوار بما يخدم جهود تحقيق السلم والأمن الدوليين والاستقرار.
وزير الخارجية المصري للافروف: نعتز بعلاقاتنا التاريخية مع روسيا

أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مباحثات ثنائية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ذكرت ذلك وزارة الخارجية المصرية في بيان على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة.
وأعرب عبد العاطي عن اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية مع روسيا والتي توجت باتفاقية "الشراكة الاستراتيجية الشاملة"، حسب البيان.
وأشار الوزير المصري إلى تعاون البلدين في مشروعات كبرى، من بينها محطة الضبعة النووية ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما ثمن توقيع عقد الانتفاع الخاص بأرض المنطقة الصناعية الروسية، مؤكدا تطلع مصر للبناء على هذا الإنجاز، داعيا الشركات الروسية إلى الاستثمار في مصر.
وتحدث عبد العاطي عن عن التعاون بين مصر وروسيا في توريد القمح والحبوب وفي مجالي السياحة والطيران المدني.
وبحسب البيان، فإن الوزيرين تبادلا الرؤى حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة، وشددا على ضرورة إنهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع.
كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع في السودان وضرورة دعم مؤسسات الدولة السودانية والحفاظ على سيادة ووحدة السودان.
وتناول اللقاء التطورات في ملفات ليبيا وسوريا ولبنان والقرن الأفريقي، واتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق والحوار بما يخدم جهود تحقيق السلم والأمن الدوليين والاستقرار.
