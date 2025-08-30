https://sarabic.ae/20250830/روسيا-تعتزم-افتتاح-القنصلية-العامة-في-مدينة-شرم-الشيخ-المصرية-قريبا---1104308127.html
روسيا تعتزم افتتاح القنصلية العامة في مدينة شرم الشيخ المصرية قريبا
سبوتنيك عربي
2025-08-30T06:49+0000
2025-08-30T06:49+0000
2025-08-30T06:49+0000
روسيا
مصر
العالم العربي
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103933/19/1039331908_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_e1252fefb4f111ce769dee1827174e99.jpg
وقال كليموف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "القنصلية العامة الروسية في شرم الشيخ، ستفتح أبوابها قريبا أمام السياح الروس".وكان رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، وقّع في مايو/ أيار الماضي، قرارا بشأن افتتاح قنصلية عامة روسية في مدينة شرم الشيخ المصرية، على أن تحدد وزارة الخارجية الروسية مستوى التوظيف في القنصلية في حدود العدد المحدد من موظفي البعثات الخارجية التابعة للوزارة والموافقة على جدول التوظيف الخاص.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثاته مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في الكرملين، أن مصر من أهم شركاء روسيا في أفريقيا.وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا ومصر في عام 2024، الذي ارتفع ليبلغ مستوى قياسيًا قدره 9 مليارات دولار.
مصر
أكد أليكسي كليموف، مدير إدارة الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن القنصلية العامة الروسية في مدينة شرم الشيخ المصرية، ستبدأ عملها قريبًا.
وقال كليموف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "القنصلية العامة الروسية في شرم الشيخ، ستفتح أبوابها قريبا أمام السياح الروس".
وكان رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، وقّع في مايو/ أيار الماضي، قرارا بشأن افتتاح قنصلية عامة روسية في مدينة شرم الشيخ المصرية
، على أن تحدد وزارة الخارجية الروسية مستوى التوظيف في القنصلية في حدود العدد المحدد من موظفي البعثات الخارجية التابعة للوزارة والموافقة على جدول التوظيف الخاص.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثاته مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في الكرملين، أن مصر من أهم شركاء روسيا في أفريقيا.
وقال بوتين خلال محادثاته مع السيسي في الكرملين: "بلدانا ينسقان مواقفهما حول القضايا الدولية الراهنة، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط".
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا ومصر في عام 2024، الذي ارتفع ليبلغ مستوى قياسيًا قدره 9 مليارات دولار.