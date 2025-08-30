روسيا تعتزم افتتاح القنصلية العامة في مدينة شرم الشيخ المصرية قريبا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:51 GMT
9 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يدعو لوقف الحرب في غزة وواشنطن ترفض، هجوم إسرائيلي مكثف يستهدف العاصمة اليمنية صنعاء
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:16 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:28 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:47 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
11:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
وقال كليموف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "القنصلية العامة الروسية في شرم الشيخ، ستفتح أبوابها قريبا أمام السياح الروس".وكان رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، وقّع في مايو/ أيار الماضي، قرارا بشأن افتتاح قنصلية عامة روسية في مدينة شرم الشيخ المصرية، على أن تحدد وزارة الخارجية الروسية مستوى التوظيف في القنصلية في حدود العدد المحدد من موظفي البعثات الخارجية التابعة للوزارة والموافقة على جدول التوظيف الخاص.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثاته مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في الكرملين، أن مصر من أهم شركاء روسيا في أفريقيا.وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا ومصر في عام 2024، الذي ارتفع ليبلغ مستوى قياسيًا قدره 9 مليارات دولار.
أكد أليكسي كليموف، مدير إدارة الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن القنصلية العامة الروسية في مدينة شرم الشيخ المصرية، ستبدأ عملها قريبًا.
وقال كليموف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "القنصلية العامة الروسية في شرم الشيخ، ستفتح أبوابها قريبا أمام السياح الروس".
وكان رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، وقّع في مايو/ أيار الماضي، قرارا بشأن افتتاح قنصلية عامة روسية في مدينة شرم الشيخ المصرية، على أن تحدد وزارة الخارجية الروسية مستوى التوظيف في القنصلية في حدود العدد المحدد من موظفي البعثات الخارجية التابعة للوزارة والموافقة على جدول التوظيف الخاص.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثاته مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في الكرملين، أن مصر من أهم شركاء روسيا في أفريقيا.

وقال بوتين خلال محادثاته مع السيسي في الكرملين: "بلدانا ينسقان مواقفهما حول القضايا الدولية الراهنة، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط".

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا ومصر في عام 2024، الذي ارتفع ليبلغ مستوى قياسيًا قدره 9 مليارات دولار.
