نائب رئيس "المحطات النووية المصرية" السابق: روسيا حققت ثورة علمية بشأن "الطاقة النووية"

علق الدكتور علي عبد النبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية المصرية السابق، على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا ستطلق أول نظام للطاقة النووية بدورة... 26.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال عبد النبي إن المفاعلات النووية المستخدمة حاليا في توليد الكهرباء، تعتمد علي الانشطار النووية لذرة اليورانيوم 235، وأن هذه المفاعلات تستخدم يورانيوم مخصب بنسبة تتراوح من 2% إلى 4.5%، وهي نسبة اليورانيوم 235 من وزن الوقود النووى، باقى وزن الوقود النووي هو من اليورانيوم 238 الذي لا ينشطر.وتابع: "الوقود المحترق الخارج من قلب المفاعل، يحتوي علي يورانيوم 238 ويورانيوم 235، وبلوتونيوم وبعض نواتج الانشطار النووي، ويمثلان نسبة 95% من الوقود المحترق.وأوضح أن الـ 95% من الوقود المحترق يمكن إعادة استخدامهم مرة أخرى فى توليد الكهرباء أو صناعات أخرى.واستطرد، "بواسطة هذه الطريقة ستتمكن روسيا من حل مشكلة تراكم النفايات المشعة بشكل شبه كامل بحلول عام 2030"ومضى بقوله: "لذلك تخطط روسيا، لإطلاق أول نظام للطاقة النووية في العالم يعمل بدورة وقود مغلقة، بمعنى أنه سيتم إعادة استخدام كامل حجم الوقود المستهلك تقريبًا - 95% - في المفاعلات عدة مرات".ويرى الخبير النووي أن الخطوة تؤدي إلى حل مشكلة تراكم النفايات المشعة بشكل شبه كامل، والأهم من ذلك، أنها ستقضي بشكل أساسي على مشكلة إمدادات اليورانيوم، خاصة وأن مخزون مناجم اليورانيوم في العالم يقل مع زيادة استخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء.وتابع: "إعلان الرئيس الروسي بمثابة ثورة علمية في مجال الطاقة النووية، وهي طاقة المستقبل، وهذا يعني أن روسيا ومن خلال هذه الثورة العلمية، تطمئن العالم أن مشكلة النفايات شديدة الاشعاعية في سبيلها للحل بقدوم عام 2030، مما يؤدى إلى دخول دول كثيرة في مجال استخدام الطاقة النووية، بعد أن كانت متخوفة من مشكلة النفايات شديدة الإشعاعية، خاصة أنه المرتقب بحلول عام 2050، أن يتضاعف استخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء ثلاث أضعاف القدرات الحالية، وهو ما أوصي به مؤتمر كوب 29 في أذربيجان.وأضاف الرئيس الروسي في كلمته، أنه "من المتوقع أن تستنفد موارد اليورانيوم بحلول عام 2090، ولكن قد يحدث ذلك قبل ذلك. وبحلول عام 2030، سيتم إطلاق أول نظام طاقة نووية في العالم يعمل بدورة وقود مغلقة في منطقة تومسك، مما سيحل هذه المشكلة".ووفقا للرئيس الروسي، فإنه "يمثل هذا تطورا ثوريًا بحق من قِبل العلماء والمهندسين الروس. سيعاد استخدام كامل الكمية تقريبًا، أي 95% من الوقود المستهلك، في المفاعلات عدة مرات. ستمكن هذه الآلية في نهاية المطاف من حل مشكلة تراكم النفايات المشعة بشكل شبه كامل، والأهم من ذلك، حل مشكلة توافر اليورانيوم".وأكد الرئيس الروسي أنه "بفضل سلامتها ومقاومتها للتأثيرات الخارجية، تُعدّ محطات الطاقة النووية المُصممة وفقا للتصاميم الروسية الأكثر طلبًا في العالم، وستبدأ روسيا قريبًا الإنتاج الضخم لمحطات الطاقة النووية العائمة".وقال الرئيس الروسي: "تلتزم موسكو التزاما صارما بجميع التزاماتها التعاقدية تجاه شركائها في مجال التكنولوجيا النووية، وتهتم بالمشاريع طويلة الأجل، روسيا وحدها اليوم تمتلك الخبرة في جميع مراحل سلسلة تكنولوجيا الطاقة النووية".

