نائب رئيس "المحطات النووية المصرية" السابق: روسيا حققت ثورة علمية بشأن "الطاقة النووية"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:48 GMT
7 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبير: استبعاد طرف أساسي في لقاء ترامب مع قادة دول عربية يثير شكوكا حول نواياه الداعمة لإسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا وإسرائيل تقتربان من توقيع اتفاق لخفض التصعيد، ما تفاصيله؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250926/نائب-رئيس-المحطات-النووية-المصرية-السابق-روسيا-حققت-ثورة-علمية-بشأن-الطاقة-النووية--1105290700.html
نائب رئيس "المحطات النووية المصرية" السابق: روسيا حققت ثورة علمية بشأن "الطاقة النووية"
نائب رئيس "المحطات النووية المصرية" السابق: روسيا حققت ثورة علمية بشأن "الطاقة النووية"
سبوتنيك عربي
علق الدكتور علي عبد النبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية المصرية السابق، على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا ستطلق أول نظام للطاقة النووية بدورة... 26.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-26T10:38+0000
2025-09-26T10:38+0000
حصري
روسيا
أخبار الشرق الأوسط
غزة
لبنان
أخبار سوريا اليوم
مصر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/19/1105254560_0:0:3103:1745_1920x0_80_0_0_162bc9e7d8e96d2bd97d449c266ebc41.jpg
وقال عبد النبي إن المفاعلات النووية المستخدمة حاليا في توليد الكهرباء، تعتمد علي الانشطار النووية لذرة اليورانيوم 235، وأن هذه المفاعلات تستخدم يورانيوم مخصب بنسبة تتراوح من 2% إلى 4.5%، وهي نسبة اليورانيوم 235 من وزن الوقود النووى، باقى وزن الوقود النووي هو من اليورانيوم 238 الذي لا ينشطر.وتابع: "الوقود المحترق الخارج من قلب المفاعل، يحتوي علي يورانيوم 238 ويورانيوم 235، وبلوتونيوم وبعض نواتج الانشطار النووي، ويمثلان نسبة 95% من الوقود المحترق.وأوضح أن الـ 95% من الوقود المحترق يمكن إعادة استخدامهم مرة أخرى فى توليد الكهرباء أو صناعات أخرى.واستطرد، "بواسطة هذه الطريقة ستتمكن روسيا من حل مشكلة تراكم النفايات المشعة بشكل شبه كامل بحلول عام 2030"ومضى بقوله: "لذلك تخطط روسيا، لإطلاق أول نظام للطاقة النووية في العالم يعمل بدورة وقود مغلقة، بمعنى أنه سيتم إعادة استخدام كامل حجم الوقود المستهلك تقريبًا - 95% - في المفاعلات عدة مرات".ويرى الخبير النووي أن الخطوة تؤدي إلى حل مشكلة تراكم النفايات المشعة بشكل شبه كامل، والأهم من ذلك، أنها ستقضي بشكل أساسي على مشكلة إمدادات اليورانيوم، خاصة وأن مخزون مناجم اليورانيوم في العالم يقل مع زيادة استخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء.وتابع: "إعلان الرئيس الروسي بمثابة ثورة علمية في مجال الطاقة النووية، وهي طاقة المستقبل، وهذا يعني أن روسيا ومن خلال هذه الثورة العلمية، تطمئن العالم أن مشكلة النفايات شديدة الاشعاعية في سبيلها للحل بقدوم عام 2030، مما يؤدى إلى دخول دول كثيرة في مجال استخدام الطاقة النووية، بعد أن كانت متخوفة من مشكلة النفايات شديدة الإشعاعية، خاصة أنه المرتقب بحلول عام 2050، أن يتضاعف استخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء ثلاث أضعاف القدرات الحالية، وهو ما أوصي به مؤتمر كوب 29 في أذربيجان.وأضاف الرئيس الروسي في كلمته، أنه "من المتوقع أن تستنفد موارد اليورانيوم بحلول عام 2090، ولكن قد يحدث ذلك قبل ذلك. وبحلول عام 2030، سيتم إطلاق أول نظام طاقة نووية في العالم يعمل بدورة وقود مغلقة في منطقة تومسك، مما سيحل هذه المشكلة".ووفقا للرئيس الروسي، فإنه "يمثل هذا تطورا ثوريًا بحق من قِبل العلماء والمهندسين الروس. سيعاد استخدام كامل الكمية تقريبًا، أي 95% من الوقود المستهلك، في المفاعلات عدة مرات. ستمكن هذه الآلية في نهاية المطاف من حل مشكلة تراكم النفايات المشعة بشكل شبه كامل، والأهم من ذلك، حل مشكلة توافر اليورانيوم".وأكد الرئيس الروسي أنه "بفضل سلامتها ومقاومتها للتأثيرات الخارجية، تُعدّ محطات الطاقة النووية المُصممة وفقا للتصاميم الروسية الأكثر طلبًا في العالم، وستبدأ روسيا قريبًا الإنتاج الضخم لمحطات الطاقة النووية العائمة".وقال الرئيس الروسي: "تلتزم موسكو التزاما صارما بجميع التزاماتها التعاقدية تجاه شركائها في مجال التكنولوجيا النووية، وتهتم بالمشاريع طويلة الأجل، روسيا وحدها اليوم تمتلك الخبرة في جميع مراحل سلسلة تكنولوجيا الطاقة النووية".
https://sarabic.ae/20250925/بوتين-يعلن-عن-إطلاق-تطور-ثوري-في-مجال-الطاقة-النووية-السلمية-1105272155.html
https://sarabic.ae/20250926/بدء-المحادثات-بين-بوتين-ولوكاشينكو-في-الكرملين--عاجل-1105288102.html
https://sarabic.ae/20250713/مصر-تعلن-عن-اكتمال-جزء-جديد-من-محطة-الضبعة-النووية-صور-1102640090.html
غزة
لبنان
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/19/1105254560_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_0f7cb690c5fe8388449786adc4d6e9b2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, روسيا, أخبار الشرق الأوسط, غزة, لبنان, أخبار سوريا اليوم, مصر
حصري, روسيا, أخبار الشرق الأوسط, غزة, لبنان, أخبار سوريا اليوم, مصر

نائب رئيس "المحطات النووية المصرية" السابق: روسيا حققت ثورة علمية بشأن "الطاقة النووية"

10:38 GMT 26.09.2025
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال منتدى "أسبوع الذرة العالمي"
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال منتدى أسبوع الذرة العالمي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
علق الدكتور علي عبد النبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية المصرية السابق، على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا ستطلق أول نظام للطاقة النووية بدورة وقود مغلقة في العالم بحلول عام 2030.
وقال عبد النبي إن المفاعلات النووية المستخدمة حاليا في توليد الكهرباء، تعتمد علي الانشطار النووية لذرة اليورانيوم 235، وأن هذه المفاعلات تستخدم يورانيوم مخصب بنسبة تتراوح من 2% إلى 4.5%، وهي نسبة اليورانيوم 235 من وزن الوقود النووى، باقى وزن الوقود النووي هو من اليورانيوم 238 الذي لا ينشطر.

وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أنه عندما يدخل الوقود النووي قلب المفاعل، ويستخدم في تشغيله يحترق، وتقل نسبة اليورانيوم 235 في الوقود المحترق.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمشاركون في المنتدى الذري العالمي جناح الذرة في مركز فدنخا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
بوتين يعلن عن إطلاق تطور ثوري في مجال الطاقة النووية السلمية
أمس, 20:29 GMT
وتابع: "الوقود المحترق الخارج من قلب المفاعل، يحتوي علي يورانيوم 238 ويورانيوم 235، وبلوتونيوم وبعض نواتج الانشطار النووي، ويمثلان نسبة 95% من الوقود المحترق.
وأوضح أن الـ 95% من الوقود المحترق يمكن إعادة استخدامهم مرة أخرى فى توليد الكهرباء أو صناعات أخرى.

ولفت إلى أن مفاعلات الجيل الرابع سوف تستخدم اليورانيوم 238 الموجود في الوقود المحترق، وهو يمثل النسبة الكبري في الوقود المحترق.

واستطرد، "بواسطة هذه الطريقة ستتمكن روسيا من حل مشكلة تراكم النفايات المشعة بشكل شبه كامل بحلول عام 2030"
ومضى بقوله: "لذلك تخطط روسيا، لإطلاق أول نظام للطاقة النووية في العالم يعمل بدورة وقود مغلقة، بمعنى أنه سيتم إعادة استخدام كامل حجم الوقود المستهلك تقريبًا - 95% - في المفاعلات عدة مرات".
ويرى الخبير النووي أن الخطوة تؤدي إلى حل مشكلة تراكم النفايات المشعة بشكل شبه كامل، والأهم من ذلك، أنها ستقضي بشكل أساسي على مشكلة إمدادات اليورانيوم، خاصة وأن مخزون مناجم اليورانيوم في العالم يقل مع زيادة استخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء.
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
بوتين: بيلاروسيا أصبحت شريكا جديا لروسيا في مجال الطاقة النووية
09:16 GMT
وتابع: "إعلان الرئيس الروسي بمثابة ثورة علمية في مجال الطاقة النووية، وهي طاقة المستقبل، وهذا يعني أن روسيا ومن خلال هذه الثورة العلمية، تطمئن العالم أن مشكلة النفايات شديدة الاشعاعية في سبيلها للحل بقدوم عام 2030، مما يؤدى إلى دخول دول كثيرة في مجال استخدام الطاقة النووية، بعد أن كانت متخوفة من مشكلة النفايات شديدة الإشعاعية، خاصة أنه المرتقب بحلول عام 2050، أن يتضاعف استخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء ثلاث أضعاف القدرات الحالية، وهو ما أوصي به مؤتمر كوب 29 في أذربيجان.
وألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كلمة في "منتدى الذرة العالمي" في مركز أبحاث الطاقة النووية في منطقة "فدنخا" في موسكو، أعلن فيها عن تطور ثوري في مجال الطاقة النووية السلمية، ورسم ملامح مستقبل هذه الصناعة.
وأضاف الرئيس الروسي في كلمته، أنه "من المتوقع أن تستنفد موارد اليورانيوم بحلول عام 2090، ولكن قد يحدث ذلك قبل ذلك. وبحلول عام 2030، سيتم إطلاق أول نظام طاقة نووية في العالم يعمل بدورة وقود مغلقة في منطقة تومسك، مما سيحل هذه المشكلة".
الانتهاء من تركيب المستوى الثالث من وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل بالوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2025
مصر تعلن عن اكتمال جزء جديد من محطة الضبعة النووية.. صور
13 يوليو, 06:29 GMT
ووفقا للرئيس الروسي، فإنه "يمثل هذا تطورا ثوريًا بحق من قِبل العلماء والمهندسين الروس. سيعاد استخدام كامل الكمية تقريبًا، أي 95% من الوقود المستهلك، في المفاعلات عدة مرات. ستمكن هذه الآلية في نهاية المطاف من حل مشكلة تراكم النفايات المشعة بشكل شبه كامل، والأهم من ذلك، حل مشكلة توافر اليورانيوم".
وأكد الرئيس الروسي أنه "بفضل سلامتها ومقاومتها للتأثيرات الخارجية، تُعدّ محطات الطاقة النووية المُصممة وفقا للتصاميم الروسية الأكثر طلبًا في العالم، وستبدأ روسيا قريبًا الإنتاج الضخم لمحطات الطاقة النووية العائمة".
وقال الرئيس الروسي: "تلتزم موسكو التزاما صارما بجميع التزاماتها التعاقدية تجاه شركائها في مجال التكنولوجيا النووية، وتهتم بالمشاريع طويلة الأجل، روسيا وحدها اليوم تمتلك الخبرة في جميع مراحل سلسلة تكنولوجيا الطاقة النووية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала