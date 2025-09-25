عربي
بوتين يعلن عن إطلاق تطور ثوري في مجال الطاقة النووية السلمية
بوتين يعلن عن إطلاق تطور ثوري في مجال الطاقة النووية السلمية
ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كلمة في "منتدى الذرة العالمي" في مركز أبحاث الطاقة النووية في منطقة "فدنخا" في موسكو، أعلن فيها عن تطور ثوري في مجال الطاقة... 25.09.2025
ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كلمة في "منتدى الذرة العالمي" في مركز أبحاث الطاقة النووية في منطقة "فدنخا" في موسكو، أعلن فيها عن تطور ثوري في مجال الطاقة النووية السلمية، ورسم ملامح مستقبل هذه الصناعة.
وأضاف الرئيس الروسي في كلمته، أنه "من المتوقع أن تستنفد موارد اليورانيوم بحلول عام 2090، ولكن قد يحدث ذلك قبل ذلك. وبحلول عام 2030، سيتم إطلاق أول نظام طاقة نووية في العالم يعمل بدورة وقود مغلقة في منطقة تومسك، مما سيحل هذه المشكلة".

ووفقا للرئيس الروسي، فإنه "يمثل هذا تطورا ثوريًا بحق من قِبل العلماء والمهندسين الروس. سيعاد استخدام كامل الكمية تقريبًا، أي 95% من الوقود المستهلك، في المفاعلات عدة مرات. ستمكن هذه الآلية في نهاية المطاف من حل مشكلة تراكم النفايات المشعة بشكل شبه كامل، والأهم من ذلك، حل مشكلة توافر اليورانيوم".

وأكد الرئيس الروسي أنه "بفضل سلامتها ومقاومتها للتأثيرات الخارجية، تُعدّ محطات الطاقة النووية المُصممة وفقا للتصاميم الروسية الأكثر طلبًا في العالم، وستبدأ روسيا قريبًا الإنتاج الضخم لمحطات الطاقة النووية العائمة".
وقال الرئيس الروسي: "تلتزم موسكو التزاما صارما بجميع التزاماتها التعاقدية تجاه شركائها في مجال التكنولوجيا النووية، وتهتم بالمشاريع طويلة الأجل، روسيا وحدها اليوم تمتلك الخبرة في جميع مراحل سلسلة تكنولوجيا الطاقة النووية".
روساتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
"روساتوم": روسيا وإثيوبيا ستعدان بشكل عاجل خارطة طريق لبناء محطة للطاقة النووية في إثيوبيا
19:14 GMT
وذكر بوتين أيضا، أن "روسيا تساعد شركاءها على تحقيق إنجازات تنموية رائدة، وترفض الاستعمار التكنولوجي، وسيسهم تكافؤ فرص الوصول إلى الابتكارات في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية في ضمان التنمية العالمية المستدامة".
وصرح بوتين أيضا، أنه "من المهم الحفاظ على التوازن بين تطوير الطاقة الذرية السلمية وتعزيز نظام منع الانتشار النووي، بالإضافة إلى تعزيز متطلبات السلامة في جميع مراحل الدورة النووية، بما في ذلك استخراج اليورانيوم وتشغيل المفاعلات".
وأكد الرئيس الروسي أنه "من المقرر إجراء اختبار شامل لمجموعة كاملة من المواد المتقدمة لدورة مغلقة في مركز الأبحاث الدولي. يجري إنشاؤه في منطقة أوليانوفسك بروسيا، وندعو علماء من مختلف البلدان للتعاون في تطوير تقنيات تُبشّر بعصر جديد، بلا مبالغة، في مجال الطاقة النووية".
والتقى بوتين برؤساء الوفود الأجنبية على هامش المنتدى العالمي للطاقة الذرية، بمن فيهم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.
وجاء في بيان نشره الكرملين: "اجتمع فلاديمير بوتين مع رؤساء الوفود الأجنبية المشاركة في المنتدى العالمي للطاقة الذرية في جناح الذرة في مركز "فدنخا" (معرض إنجازات الاقتصاد الوطني)، وتم نشر لقطات من مناقشات غير رسمية".
وافتتح المنتدى الدولي لأسبوع الذرة العالمي أبوابه أمام الزوار، اليوم الخميس، في العاصمة موسكو، في مجمّع "فدنخا"، بصفته أكبر حدث مخصص للصناعات الذرية والصناعات ذات الصلة والمخصص للذكرى 80 للصناعة النووية الروسية.
ويعتبر المنتدى أكبر منصة دولية تجمع بين ممثلي الدول النامية للبرامج النووية والوكالات الحكومية والشركات الكبيرة والمنظمات العامة والعلماء النوويين المحترفين والعلماء ورجال الأعمال.
