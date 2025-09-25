https://sarabic.ae/20250925/روساتوم-روسيا-وإثيوبيا-ستعدان-بشكل-عاجل-خارطة-طريق-لبناء-محطة-للطاقة-النووية-في-إثيوبيا-1105270638.html
"روساتوم": روسيا وإثيوبيا ستعدان بشكل عاجل خارطة طريق لبناء محطة للطاقة النووية في إثيوبيا
أعلنت شركة "روساتوم"، اليوم الخميس، أن روسيا وإثيوبيا وقعتا وثيقة تتضمن تطويرا تفصيليا لمشروع بناء محطة للطاقة النووية في إثيوبيا وإعداد خارطة طريق للمشروع. 25.09.2025, سبوتنيك عربي
وقعت "روساتوم" وشركة الطاقة الكهربائية الإثيوبية، اليوم الخميس، في موسكو، خلال "الأسبوع الذرة العالمي"، خطة عمل تهدف إلى تطوير مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية. ووقّع الوثيقة كلٌّ من المدير العام لشركة "روساتوم"، أليكسي ليخاتشوف، والمدير العام لشركة الطاقة الكهربائية الإثيوبية، أشابير بالتشا.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأن إثيوبيا تعتبر شريكًا قديمًا وموثوقًا به لروسيا في أفريقيا.وقال بوتين خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في الكرملين: "إثيوبيا شريكنا القديم والموثوق في أفريقيا".وأشار الرئيس الروسي إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تأسست في عام 1898.
وقعت "روساتوم" وشركة الطاقة الكهربائية الإثيوبية، اليوم الخميس، في موسكو، خلال "الأسبوع الذرة العالمي"، خطة عمل تهدف إلى تطوير مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية. ووقّع الوثيقة كلٌّ من المدير العام لشركة "روساتوم"، أليكسي ليخاتشوف، والمدير العام لشركة الطاقة الكهربائية الإثيوبية، أشابير بالتشا.
وذكر البيان الذي نشرته الشركة: "تنص خطة العمل على إنشاء فريق عمل متخصص لتطوير مشروع بناء محطة الطاقة النووية بشكل شامل، وإعداد خارطة طريق تُفضي إلى توقيع اتفاقية حكومية دولية. علاوةً على ذلك، تتضمن الوثيقة دعم تطوير البنية التحتية النووية لإثيوبيا، وبذل جهود مشتركة لتعزيز مؤهلات الكوادر العلمية والفنية في مختلف مجالات الاستخدام السلمي للطاقة النووية".
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأن إثيوبيا تعتبر شريكًا قديمًا وموثوقًا به لروسيا في أفريقيا.
وقال بوتين خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في الكرملين: "إثيوبيا شريكنا القديم والموثوق في أفريقيا".
وأضاف بوتين: "اليوم تتطور العلاقات بشكل مطرد، ويزداد حجم التجارة".
وأشار الرئيس الروسي إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تأسست في عام 1898.