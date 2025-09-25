https://sarabic.ae/20250925/بوتين-إثيوبيا-شريك-قديم-وموثوق-لروسيا-والعلاقات-بيننا-تتطور-بشكل-مطرد-1105268392.html
بوتين: إثيوبيا شريك قديم وموثوق لروسيا والعلاقات بيننا تتطور بشكل مطرد
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأن إثيوبيا تعتبر شريكًا قديمًا وموثوقًا به لروسيا في أفريقيا.
وقال بوتين خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في الكرملين: "إثيوبيا شريكنا القديم والموثوق في أفريقيا".وأشار الرئيس الروسي إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تأسست في عام 1898.ونشر أحمد صورا من لقائه مع بوتين، وكتب معها عبر "تويتر": "أشكر الرئيس فلاديمير بوتين على الاستقبال الحار والمناقشات الصريحة، ومن خلال علاقاتنا التاريخية كأساس، ستواصل إثيوبيا وروسيا تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي".
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأن إثيوبيا تعتبر شريكًا قديمًا وموثوقًا به لروسيا في أفريقيا.
وقال بوتين خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في الكرملين: "إثيوبيا شريكنا القديم والموثوق في أفريقيا".
وأضاف بوتين: "اليوم تتطور العلاقات بشكل مطرد، ويزداد حجم التجارة".
وأشار الرئيس الروسي إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تأسست في عام 1898.
وعلّق رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، على لقائه بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 27 يوليو/ تموز 2023، خلال فعاليات القمة الروسية – الأفريقية.
ونشر أحمد صورا من لقائه مع بوتين، وكتب معها عبر "تويتر": "أشكر الرئيس فلاديمير بوتين على الاستقبال الحار والمناقشات الصريحة، ومن خلال علاقاتنا التاريخية كأساس، ستواصل إثيوبيا وروسيا تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي".