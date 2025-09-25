عربي
https://sarabic.ae/20250925/بوتين-إثيوبيا-شريك-قديم-وموثوق-لروسيا-والعلاقات-بيننا-تتطور-بشكل-مطرد-1105268392.html
بوتين: إثيوبيا شريك قديم وموثوق لروسيا والعلاقات بيننا تتطور بشكل مطرد
بوتين: إثيوبيا شريك قديم وموثوق لروسيا والعلاقات بيننا تتطور بشكل مطرد
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأن إثيوبيا تعتبر شريكًا قديمًا وموثوقًا به لروسيا في أفريقيا. 25.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-25T18:07+0000
2025-09-25T18:07+0000
روسيا
العالم
أفريقيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/12/1104988716_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_5f91439f4520a228b35d358daa466017.jpg
وقال بوتين خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في الكرملين: "إثيوبيا شريكنا القديم والموثوق في أفريقيا".وأشار الرئيس الروسي إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تأسست في عام 1898.ونشر أحمد صورا من لقائه مع بوتين، وكتب معها عبر "تويتر": "أشكر الرئيس فلاديمير بوتين على الاستقبال الحار والمناقشات الصريحة، ومن خلال علاقاتنا التاريخية كأساس، ستواصل إثيوبيا وروسيا تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي".
https://sarabic.ae/20250923/رئيس-جنوب-أفريقيا-دور-الأمم-المتحدة-في-الحفاظ-على-السلام-الدولي-يتعرض-للتقويض-عمدا-1105187776.html
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/12/1104988716_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_f133b0a4e7fb672cf843c528c036fc52.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أفريقيا
روسيا, العالم, أفريقيا

بوتين: إثيوبيا شريك قديم وموثوق لروسيا والعلاقات بيننا تتطور بشكل مطرد

18:07 GMT 25.09.2025
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأن إثيوبيا تعتبر شريكًا قديمًا وموثوقًا به لروسيا في أفريقيا.
وقال بوتين خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في الكرملين: "إثيوبيا شريكنا القديم والموثوق في أفريقيا".

وأضاف بوتين: "اليوم تتطور العلاقات بشكل مطرد، ويزداد حجم التجارة".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تأسست في عام 1898.
رئيس دولة جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
رئيس جنوب أفريقيا: دور الأمم المتحدة في الحفاظ على السلام الدولي يتعرض للتقويض عمدا
23 سبتمبر, 20:42 GMT

وعلّق رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، على لقائه بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 27 يوليو/ تموز 2023، ‏خلال فعاليات القمة الروسية – الأفريقية.‏

ونشر أحمد صورا من لقائه مع بوتين، وكتب معها عبر "تويتر": "أشكر الرئيس فلاديمير بوتين على الاستقبال الحار والمناقشات الصريحة، ومن خلال علاقاتنا التاريخية كأساس، ستواصل إثيوبيا وروسيا تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي".
