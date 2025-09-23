https://sarabic.ae/20250923/رئيس-جنوب-أفريقيا-دور-الأمم-المتحدة-في-الحفاظ-على-السلام-الدولي-يتعرض-للتقويض-عمدا-1105187776.html

رئيس جنوب أفريقيا: دور الأمم المتحدة في الحفاظ على السلام الدولي يتعرض للتقويض عمدا

رئيس جنوب أفريقيا: دور الأمم المتحدة في الحفاظ على السلام الدولي يتعرض للتقويض عمدا

صرّح رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم الثلاثاء، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأنّ دور الأمم المتحدة في صون السلم والأمن الدوليين يُقوّض...

وقال رامافوزا في خطابه: "بينما نحتفل بالذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، يتعرض دور هذه المنظمة ومختلف العمليات المتعددة الأطراف التي تحافظ على الأمن الدولي للتقويض عمدًا، وتتزايد الأعمال العسكرية الأحادية الجانب، التي تنتهك القانون الدولي".ويجتمع قادة العالم في نيويورك، في شهر سبتمبر/أيلول من كل عام، لإلقاء خطابات على مدى أيام عدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ دورتها الثمانين اليوم الثلاثاء.وبعد 8 عقود على إنشائها، لا تزال الأمم المتحدة المكان الوحيد على وجه الأرض الذي تستطيع فيه الدول الاجتماع لمعالجة خلافاتها وإيجاد أرضية مشتركة بما يسهم في صياغة مستقبلها المشترك.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.

