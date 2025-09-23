عربي
واشنطن لم تنضم إلى بيان مناهض لروسيا قبيل اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا -عاجل
https://sarabic.ae/20250923/رئيس-جنوب-أفريقيا-دور-الأمم-المتحدة-في-الحفاظ-على-السلام-الدولي-يتعرض-للتقويض-عمدا-1105187776.html
رئيس جنوب أفريقيا: دور الأمم المتحدة في الحفاظ على السلام الدولي يتعرض للتقويض عمدا
رئيس جنوب أفريقيا: دور الأمم المتحدة في الحفاظ على السلام الدولي يتعرض للتقويض عمدا
سبوتنيك عربي
صرّح رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم الثلاثاء، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأنّ دور الأمم المتحدة في صون السلم والأمن الدوليين يُقوّض عمدًا.
منظمة الأمم المتحدة
وقال رامافوزا في خطابه: "بينما نحتفل بالذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، يتعرض دور هذه المنظمة ومختلف العمليات المتعددة الأطراف التي تحافظ على الأمن الدولي للتقويض عمدًا، وتتزايد الأعمال العسكرية الأحادية الجانب، التي تنتهك القانون الدولي".ويجتمع قادة العالم في نيويورك، في شهر سبتمبر/أيلول من كل عام، لإلقاء خطابات على مدى أيام عدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ دورتها الثمانين اليوم الثلاثاء.وبعد 8 عقود على إنشائها، لا تزال الأمم المتحدة المكان الوحيد على وجه الأرض الذي تستطيع فيه الدول الاجتماع لمعالجة خلافاتها وإيجاد أرضية مشتركة بما يسهم في صياغة مستقبلها المشترك.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.
https://sarabic.ae/20250923/نيبينزيا-روسيا-تدعو-أمريكا-إلى-اتخاذ-خطوات-حقيقية-عاجلة-لحل-الأزمة-في-الشرق-الأوسط-1105185988.html
https://sarabic.ae/20250923/إندونيسيا-مستعدون-لإرسال-20-ألف-عسكري-لحفظ-السلام-في-غزة-أو-في-أي-مكان-آخر-1105186173.html
صرّح رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم الثلاثاء، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأنّ دور الأمم المتحدة في صون السلم والأمن الدوليين يُقوّض عمدًا.
وقال رامافوزا في خطابه: "بينما نحتفل بالذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، يتعرض دور هذه المنظمة ومختلف العمليات المتعددة الأطراف التي تحافظ على الأمن الدولي للتقويض عمدًا، وتتزايد الأعمال العسكرية الأحادية الجانب، التي تنتهك القانون الدولي".

وأضاف رامافوزا: "أثبت مجلس الأمن الدولي،عدم فعاليته في شكله وتكوينه الحاليين في أداء دوره وولايته في الحفاظ على السلام والأمن".

سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
نيبينزيا: روسيا تدعو أمريكا إلى اتخاذ "خطوات حقيقية" عاجلة لحل الأزمة في الشرق الأوسط
19:55 GMT
ويجتمع قادة العالم في نيويورك، في شهر سبتمبر/أيلول من كل عام، لإلقاء خطابات على مدى أيام عدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ دورتها الثمانين اليوم الثلاثاء.
ويبحث قادة العالم عن حلول للتحديات العالمية من أجل تعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة، تحت شعار "معا نحقق الأفضل: 80 عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان".
الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
إندونيسيا: مستعدون لإرسال 20 ألف عسكري لحفظ السلام في غزة أو في أي مكان آخر
19:41 GMT
وبعد 8 عقود على إنشائها، لا تزال الأمم المتحدة المكان الوحيد على وجه الأرض الذي تستطيع فيه الدول الاجتماع لمعالجة خلافاتها وإيجاد أرضية مشتركة بما يسهم في صياغة مستقبلها المشترك.
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.
