رئيس جنوب أفريقيا: دور الأمم المتحدة في الحفاظ على السلام الدولي يتعرض للتقويض عمدا
وقال رامافوزا في خطابه: "بينما نحتفل بالذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، يتعرض دور هذه المنظمة ومختلف العمليات المتعددة الأطراف التي تحافظ على الأمن الدولي للتقويض عمدًا، وتتزايد الأعمال العسكرية الأحادية الجانب، التي تنتهك القانون الدولي".ويجتمع قادة العالم في نيويورك، في شهر سبتمبر/أيلول من كل عام، لإلقاء خطابات على مدى أيام عدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ دورتها الثمانين اليوم الثلاثاء.وبعد 8 عقود على إنشائها، لا تزال الأمم المتحدة المكان الوحيد على وجه الأرض الذي تستطيع فيه الدول الاجتماع لمعالجة خلافاتها وإيجاد أرضية مشتركة بما يسهم في صياغة مستقبلها المشترك.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.
وقال رامافوزا في خطابه: "بينما نحتفل بالذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، يتعرض دور هذه المنظمة ومختلف العمليات المتعددة الأطراف التي تحافظ على الأمن الدولي للتقويض عمدًا، وتتزايد الأعمال العسكرية الأحادية الجانب، التي تنتهك القانون الدولي".
وأضاف رامافوزا: "أثبت مجلس الأمن الدولي،عدم فعاليته في شكله وتكوينه الحاليين في أداء دوره وولايته في الحفاظ على السلام والأمن".
ويجتمع قادة العالم في نيويورك، في شهر سبتمبر/أيلول من كل عام، لإلقاء خطابات على مدى أيام عدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة
التي تبدأ دورتها الثمانين اليوم الثلاثاء.
ويبحث قادة العالم عن حلول للتحديات العالمية من أجل تعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة، تحت شعار "معا نحقق الأفضل: 80 عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان".
وبعد 8 عقود على إنشائها، لا تزال الأمم المتحدة المكان الوحيد على وجه الأرض
الذي تستطيع فيه الدول الاجتماع لمعالجة خلافاتها وإيجاد أرضية مشتركة بما يسهم في صياغة مستقبلها المشترك.
وتواصل إسرائيل
حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.