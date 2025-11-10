https://sarabic.ae/20251110/روسيا-والهند-تطوران-مشاريع-جديدة-لمحطات-الطاقة-النووية-1106922857.html
روسيا والهند تطوران مشاريع جديدة لمحطات الطاقة النووية
روسيا والهند تطوران مشاريع جديدة لمحطات الطاقة النووية
أعلنت شركة "روساتوم" الروسية أن روسيا والهند ستطوران مشاريع جديدة لمحطات الطاقة النووية، كبيرة وصغيرة الحجم، وستتعاونان في مجال الوقود النووي. 10.11.2025
روسيا والهند تطوران مشاريع جديدة لمحطات الطاقة النووية
أعلنت شركة "روساتوم" الروسية أن روسيا والهند ستطوران مشاريع جديدة لمحطات الطاقة النووية، كبيرة وصغيرة الحجم، وستتعاونان في مجال الوقود النووي.
عقد المدير العام لشركة "روساتوم"، أليكسي ليخاتشوف، اليوم الاثنين، اجتماع عمل في مومباي مع أجيت كومار موهانتي، المدير العام لهيئة الطاقة الذرية
الهندية.
وتناول النقاش توسيع الشراكات، بما في ذلك تطوير مشاريع محطات الطاقة النووية، والتعاون في مجال الوقود النووي، وتم إيلاء اهتمام خاص لفرص توطين تصنيع المعدات.
وأشار المشاركون في الاجتماع إلى الخبرة المهمة التي اكتسبوها خلال العمل في مشروع محطة كودانكولام النووية
، وأكدوا استعدادهم لتنفيذ مبادرات جديدة في قطاع الطاقة النووية في الهند.
وأعلن أرون كومار سينغ، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمؤسسة النفط والغاز الطبيعي الهندية أن " الشركة ستواصل شراء النفط الروسي، مؤكدا التزامها بالقوانين والقواعد المسموح بها".
وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء الهندي بأن بلاده "ملتزمة بمواصلة تعزيز شراكتها الاستراتيجية الخاصة والمتميزة مع روسيا"، مؤكدًا أن "الهند مستعدة للإسهام في جهود التوصل إلى تسوية سلمية للصراع في أوكرانيا".