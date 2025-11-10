روسيا والهند تطوران مشاريع جديدة لمحطات الطاقة النووية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:03 GMT
25 د
ملفات ساخنة
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:03 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:44 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:03 GMT
17 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
17:29 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: لن يحضر أي مسؤول أمريكي "قمة العشرين" في جنوب أفريقيا .. والكشف عن سجن سري في إسرائيل
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:30 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:29 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251110/روسيا-والهند-تطوران-مشاريع-جديدة-لمحطات-الطاقة-النووية-1106922857.html
روسيا والهند تطوران مشاريع جديدة لمحطات الطاقة النووية
روسيا والهند تطوران مشاريع جديدة لمحطات الطاقة النووية
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "روساتوم" الروسية أن روسيا والهند ستطوران مشاريع جديدة لمحطات الطاقة النووية، كبيرة وصغيرة الحجم، وستتعاونان في مجال الوقود النووي. 10.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-10T09:13+0000
2025-11-10T09:13+0000
روسيا
اخبار روسيا
أخبار الهند اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/17/1062571836_0:1:3073:1729_1920x0_80_0_0_fb9b8bf45c1ac364504d63a4bc0a0b89.jpg
عقد المدير العام لشركة "روساتوم"، أليكسي ليخاتشوف، اليوم الاثنين، اجتماع عمل في مومباي مع أجيت كومار موهانتي، المدير العام لهيئة الطاقة الذرية الهندية.وأشار المشاركون في الاجتماع إلى الخبرة المهمة التي اكتسبوها خلال العمل في مشروع محطة كودانكولام النووية، وأكدوا استعدادهم لتنفيذ مبادرات جديدة في قطاع الطاقة النووية في الهند.وأعلن أرون كومار سينغ، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمؤسسة النفط والغاز الطبيعي الهندية أن " الشركة ستواصل شراء النفط الروسي، مؤكدا التزامها بالقوانين والقواعد المسموح بها".وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء الهندي بأن بلاده "ملتزمة بمواصلة تعزيز شراكتها الاستراتيجية الخاصة والمتميزة مع روسيا"، مؤكدًا أن "الهند مستعدة للإسهام في جهود التوصل إلى تسوية سلمية للصراع في أوكرانيا".ما الرسائل التي تحملها عودة "القراصنة الصوماليين" في المحيط الهندي؟روسيا تصبح أكبر اقتصاد في العالم بأدنى معدل بطالة
https://sarabic.ae/20251105/مؤسسة-النفط-والغاز-الهندية-نواصل-شراء-النفط-الروسي-رغم-العقوبات-1106761740.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/17/1062571836_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_64fa2ed3e8a0f479dde35c7352cf472e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, اخبار روسيا, أخبار الهند اليوم
روسيا, اخبار روسيا, أخبار الهند اليوم

روسيا والهند تطوران مشاريع جديدة لمحطات الطاقة النووية

09:13 GMT 10.11.2025
© Sputnik . Павел Лисицын / الانتقال إلى بنك الصورمحطة نووية لإنتاج الكهرباء
محطة نووية لإنتاج الكهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
© Sputnik . Павел Лисицын
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت شركة "روساتوم" الروسية أن روسيا والهند ستطوران مشاريع جديدة لمحطات الطاقة النووية، كبيرة وصغيرة الحجم، وستتعاونان في مجال الوقود النووي.
عقد المدير العام لشركة "روساتوم"، أليكسي ليخاتشوف، اليوم الاثنين، اجتماع عمل في مومباي مع أجيت كومار موهانتي، المدير العام لهيئة الطاقة الذرية الهندية.

وتناول النقاش توسيع الشراكات، بما في ذلك تطوير مشاريع محطات الطاقة النووية، والتعاون في مجال الوقود النووي، وتم إيلاء اهتمام خاص لفرص توطين تصنيع المعدات.

إنتاج النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2025
مؤسسة النفط والغاز الهندية: نواصل شراء النفط الروسي رغم العقوبات
5 نوفمبر, 11:27 GMT
وأشار المشاركون في الاجتماع إلى الخبرة المهمة التي اكتسبوها خلال العمل في مشروع محطة كودانكولام النووية، وأكدوا استعدادهم لتنفيذ مبادرات جديدة في قطاع الطاقة النووية في الهند.
وأعلن أرون كومار سينغ، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمؤسسة النفط والغاز الطبيعي الهندية أن " الشركة ستواصل شراء النفط الروسي، مؤكدا التزامها بالقوانين والقواعد المسموح بها".
وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء الهندي بأن بلاده "ملتزمة بمواصلة تعزيز شراكتها الاستراتيجية الخاصة والمتميزة مع روسيا"، مؤكدًا أن "الهند مستعدة للإسهام في جهود التوصل إلى تسوية سلمية للصراع في أوكرانيا".
ما الرسائل التي تحملها عودة "القراصنة الصوماليين" في المحيط الهندي؟
روسيا تصبح أكبر اقتصاد في العالم بأدنى معدل بطالة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала