روسيا تصبح أكبر اقتصاد في العالم بأدنى معدل بطالة
روسيا تصبح أكبر اقتصاد في العالم بأدنى معدل بطالة
سجّلت روسيا في نهاية الربع الثالث، من العام الحالي، أدنى معدل بطالة بين دول مجموعة العشرين، لتتصدر اقتصادات العالم بأدنى معدل بطالة. 06.11.2025
روسيا
اقتصاد
تراجع معدل البطالة
أستراليا
الصين
ووفقًا لتحليل بيانات هيئات الإحصاء الوطنية، بلغت نسبة البطالة في روسيا في سبتمبر 2.2%، وهو نفس المستوى المسجَّل في يونيو، لتحتفظ البلاد لأكثر من ربعين متتاليين بأدنى معدل بطالة بين الاقتصادات الكبرى في العالم.وانخفضت البطالة إلى أقل من 3% في دولتين فقط إلى جانب روسيا: إذ تراجع معدلها في كوريا الجنوبية قليلًا إلى 2.5% بعد أن كان 2.6%، بينما ارتفع في اليابان بمقدار 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 2.6%.أما معظم الاقتصادات الكبرى الأخرى فواجهت ارتفاعًا في معدلات البطالة، حيث سجلت المكسيك أكبر زيادة بلغت 0.3 نقطة مئوية لتصل إلى 3%.كما ارتفعت البطالة بمقدار 0.2 نقطة مئوية في أستراليا والصين وكندا وتركيا، وبـ0.1 نقطة مئوية في فرنسا وألمانيا واليابان. ووفقًا لآخر البيانات المتاحة حتى أغسطس، شهدت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أيضًا زيادة في معدل البطالة منذ بداية الربع الثالث.في المقابل، سُجّل أكبر انخفاض في الهند، حيث تراجع معدل البطالة إلى 5.2% في الربع الثالث مقارنة بـ5.6% في يونيو. كما انخفض المعدل في البرازيل وإيطاليا بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 5.6% و6.1% على التوالي.
سجّلت روسيا في نهاية الربع الثالث، من العام الحالي، أدنى معدل بطالة بين دول مجموعة العشرين، لتتصدر اقتصادات العالم بأدنى معدل بطالة.
ووفقًا لتحليل بيانات هيئات الإحصاء الوطنية، بلغت نسبة البطالة في روسيا في سبتمبر 2.2%، وهو نفس المستوى المسجَّل في يونيو، لتحتفظ البلاد لأكثر من ربعين متتاليين بأدنى معدل بطالة بين الاقتصادات الكبرى في العالم.
وانخفضت البطالة إلى أقل من 3% في دولتين فقط إلى جانب روسيا: إذ تراجع معدلها في كوريا الجنوبية قليلًا إلى 2.5% بعد أن كان 2.6%، بينما ارتفع في اليابان بمقدار 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 2.6%.
أما معظم الاقتصادات الكبرى الأخرى فواجهت ارتفاعًا في معدلات البطالة، حيث سجلت المكسيك أكبر زيادة بلغت 0.3 نقطة مئوية لتصل إلى 3%.
كما ارتفعت البطالة بمقدار 0.2 نقطة مئوية في أستراليا والصين وكندا وتركيا، وبـ0.1 نقطة مئوية في فرنسا وألمانيا واليابان. ووفقًا لآخر البيانات المتاحة حتى أغسطس، شهدت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أيضًا زيادة في معدل البطالة منذ بداية الربع الثالث.
في المقابل، سُجّل أكبر انخفاض في الهند، حيث تراجع معدل البطالة إلى 5.2% في الربع الثالث مقارنة بـ5.6% في يونيو. كما انخفض المعدل في البرازيل وإيطاليا بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 5.6% و6.1% على التوالي.
