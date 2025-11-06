https://sarabic.ae/20251106/روسيا-تصبح-أكبر-اقتصاد-في-العالم-بأدنى-معدل-بطالة-1106782814.html
روسيا تصبح أكبر اقتصاد في العالم بأدنى معدل بطالة
ووفقًا لتحليل بيانات هيئات الإحصاء الوطنية، بلغت نسبة البطالة في روسيا في سبتمبر 2.2%، وهو نفس المستوى المسجَّل في يونيو، لتحتفظ البلاد لأكثر من ربعين متتاليين بأدنى معدل بطالة بين الاقتصادات الكبرى في العالم.وانخفضت البطالة إلى أقل من 3% في دولتين فقط إلى جانب روسيا: إذ تراجع معدلها في كوريا الجنوبية قليلًا إلى 2.5% بعد أن كان 2.6%، بينما ارتفع في اليابان بمقدار 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 2.6%.أما معظم الاقتصادات الكبرى الأخرى فواجهت ارتفاعًا في معدلات البطالة، حيث سجلت المكسيك أكبر زيادة بلغت 0.3 نقطة مئوية لتصل إلى 3%.كما ارتفعت البطالة بمقدار 0.2 نقطة مئوية في أستراليا والصين وكندا وتركيا، وبـ0.1 نقطة مئوية في فرنسا وألمانيا واليابان. ووفقًا لآخر البيانات المتاحة حتى أغسطس، شهدت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أيضًا زيادة في معدل البطالة منذ بداية الربع الثالث.في المقابل، سُجّل أكبر انخفاض في الهند، حيث تراجع معدل البطالة إلى 5.2% في الربع الثالث مقارنة بـ5.6% في يونيو. كما انخفض المعدل في البرازيل وإيطاليا بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 5.6% و6.1% على التوالي.
