https://sarabic.ae/20251106/روسيا-تصبح-أكبر-اقتصاد-في-العالم-بأدنى-معدل-بطالة-1106782814.html

روسيا تصبح أكبر اقتصاد في العالم بأدنى معدل بطالة

روسيا تصبح أكبر اقتصاد في العالم بأدنى معدل بطالة

سبوتنيك عربي

سجّلت روسيا في نهاية الربع الثالث، من العام الحالي، أدنى معدل بطالة بين دول مجموعة العشرين، لتتصدر اقتصادات العالم بأدنى معدل بطالة. 06.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-06T04:22+0000

2025-11-06T04:22+0000

2025-11-06T04:22+0000

روسيا

اقتصاد

تراجع معدل البطالة

أستراليا

الصين

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg

ووفقًا لتحليل بيانات هيئات الإحصاء الوطنية، بلغت نسبة البطالة في روسيا في سبتمبر 2.2%، وهو نفس المستوى المسجَّل في يونيو، لتحتفظ البلاد لأكثر من ربعين متتاليين بأدنى معدل بطالة بين الاقتصادات الكبرى في العالم.وانخفضت البطالة إلى أقل من 3% في دولتين فقط إلى جانب روسيا: إذ تراجع معدلها في كوريا الجنوبية قليلًا إلى 2.5% بعد أن كان 2.6%، بينما ارتفع في اليابان بمقدار 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 2.6%.أما معظم الاقتصادات الكبرى الأخرى فواجهت ارتفاعًا في معدلات البطالة، حيث سجلت المكسيك أكبر زيادة بلغت 0.3 نقطة مئوية لتصل إلى 3%.كما ارتفعت البطالة بمقدار 0.2 نقطة مئوية في أستراليا والصين وكندا وتركيا، وبـ0.1 نقطة مئوية في فرنسا وألمانيا واليابان. ووفقًا لآخر البيانات المتاحة حتى أغسطس، شهدت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أيضًا زيادة في معدل البطالة منذ بداية الربع الثالث.في المقابل، سُجّل أكبر انخفاض في الهند، حيث تراجع معدل البطالة إلى 5.2% في الربع الثالث مقارنة بـ5.6% في يونيو. كما انخفض المعدل في البرازيل وإيطاليا بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 5.6% و6.1% على التوالي.

https://sarabic.ae/20251023/بوتين-العقوبات-الجديدة-ضد-روسيا-لن-يكون-لها-تأثير-كبير-على-الواقع-الاقتصادي-للبلاد--1106321132.html

أستراليا

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, اقتصاد, تراجع معدل البطالة, أستراليا, الصين