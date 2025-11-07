https://sarabic.ae/20251107/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تعلن-موافقتها-على-وقف-إطلاق-النار-حول-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية--1106850945.html
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن موافقتها على وقف إطلاق النار حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن موافقتها على وقف إطلاق النار حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية
سبوتنيك عربي
أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الجمعة، بأن الوكالة توصلت لاتفاق وقف إطلاق نار محلي في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، ما... 07.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-07T16:16+0000
2025-11-07T16:16+0000
2025-11-07T16:16+0000
العالم
روسيا
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/02/1101217939_0:17:1014:587_1920x0_80_0_0_81f6eca07aee539f39c3cb8fcddf3eae.jpg
وجاء في تصريح لغروسي نشر على الموقع الرسمي للوكالة الدولية: "دخل اليوم حيز التنفيذ وقف إطلاق نار محلي آخر، بوساطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في منطقة محطة زابوروجيه للطاقة النووية، ما يمهد الطريق لإجراء إصلاحات،ما يمهد الطريق لإجراء إصلاحات تهدف إلى تعزيز اتصال المحطة بشبكة الكهرباء ومنع وقوع حادث نووي". وأوضح أن الوضع العام للسلامة والأمن النوويين في محطةزابوروجيه النووية لا يزال غير مستقرا.وفي أكتوبر/تشرين الأول، وبعد 30 يوما من انقطاع التيار الكهربائي الخارجي تماما، استأنفت المحطة إمدادها بالكهرباء لتلبية احتياجاتها عبر خط كهرباء دنيبروفسكا الخارجي بجهد 750 كيلو فولت، والذي تضرر في غارة جوية أوكرانية، وتم فصله في 23 سبتمبر، عقب إغلاق خط فيروسبلافنايا-1 الاحتياطي في 7 مايو. تقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من مدينة إينرهودار. وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة، وتضم ست وحدات طاقة بقدرة جيجاواط واحد لكل منها.موسكو: "استفزاز نووي" محتمل من قبل الغرب في محطة زابوروجيه... و"الدعم السريع" توافق على مقترح الهدنة
https://sarabic.ae/20251022/روسيا-تطالب-الوكالة-الدولية-تسهيل-وقف-إطلاق-النار-حول-محطة-زابوروجيه-النووية-1106265993.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/02/1101217939_40:0:989:712_1920x0_80_0_0_a48d4b63a99c5728ec1faa92ba8be5c2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, روسيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, أخبار أوكرانيا
العالم, روسيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, أخبار أوكرانيا
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن موافقتها على وقف إطلاق النار حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية
أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الجمعة، بأن الوكالة توصلت لاتفاق وقف إطلاق نار محلي في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، ما سيسمح بإجراء الإصلاحات.
وجاء في تصريح لغروسي نشر على الموقع الرسمي للوكالة الدولية: "دخل اليوم حيز التنفيذ وقف إطلاق نار محلي آخر، بوساطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في منطقة محطة زابوروجيه للطاقة النووية، ما يمهد الطريق لإجراء إصلاحات،ما يمهد الطريق لإجراء إصلاحات تهدف إلى تعزيز اتصال المحطة بشبكة الكهرباء ومنع وقوع حادث نووي".
وأوضح أن الوضع العام للسلامة والأمن النوويين في محطةزابوروجيه النووية لا يزال غير مستقرا.
وأضاف غروسي: "يدرك الطرفان المخاطر المرتبطة بانقطاع الطاقة لفترات طويلة، بالإضافة إلى محدودية مصادر الطاقة الخارجية الاحتياطية في المنشأة النووية. وقد تعاونا معنا بشكل بناء لضمان إتمام هذه الإصلاحات الحرجة. ومع ذلك، لا يزال الوضع العام للسلامة والأمن النوويين في محطة زابوروجيه للطاقة النووية هشا للغاية ".
وفي أكتوبر/تشرين الأول، وبعد 30 يوما من انقطاع التيار الكهربائي الخارجي تماما، استأنفت المحطة إمدادها بالكهرباء لتلبية احتياجاتها عبر خط كهرباء دنيبروفسكا الخارجي بجهد 750 كيلو فولت، والذي تضرر في غارة جوية أوكرانية، وتم فصله في 23 سبتمبر، عقب إغلاق خط فيروسبلافنايا-1 الاحتياطي في 7 مايو.
تقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من مدينة إينرهودار. وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة، وتضم ست وحدات طاقة بقدرة جيجاواط واحد لكل منها.