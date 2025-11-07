الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن موافقتها على وقف إطلاق النار حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
نبض افريقيا
خلاف سياسي جديد في ليبيا بعد تشكيل المجلس الرئاسي لجنة لمراجعة القوانين التي أصدرها البرلمان
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: لجوء أمريكا إلى استئناف التجارب النووية سيلاقي ردا روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: "استفزاز نووي" محتمل من قبل الغرب في محطة زابوروجيه، الدعم السريع توافق على مقترح الهدنة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251107/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تعلن-موافقتها-على-وقف-إطلاق-النار-حول-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية--1106850945.html
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن موافقتها على وقف إطلاق النار حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن موافقتها على وقف إطلاق النار حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية
سبوتنيك عربي
أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الجمعة، بأن الوكالة توصلت لاتفاق وقف إطلاق نار محلي في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، ما... 07.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-07T16:16+0000
2025-11-07T16:16+0000
العالم
روسيا
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/02/1101217939_0:17:1014:587_1920x0_80_0_0_81f6eca07aee539f39c3cb8fcddf3eae.jpg
وجاء في تصريح لغروسي نشر على الموقع الرسمي للوكالة الدولية: "دخل اليوم حيز التنفيذ وقف إطلاق نار محلي آخر، بوساطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في منطقة محطة زابوروجيه للطاقة النووية، ما يمهد الطريق لإجراء إصلاحات،ما يمهد الطريق لإجراء إصلاحات تهدف إلى تعزيز اتصال المحطة بشبكة الكهرباء ومنع وقوع حادث نووي". وأوضح أن الوضع العام للسلامة والأمن النوويين في محطةزابوروجيه النووية لا يزال غير مستقرا.وفي أكتوبر/تشرين الأول، وبعد 30 يوما من انقطاع التيار الكهربائي الخارجي تماما، استأنفت المحطة إمدادها بالكهرباء لتلبية احتياجاتها عبر خط كهرباء دنيبروفسكا الخارجي بجهد 750 كيلو فولت، والذي تضرر في غارة جوية أوكرانية، وتم فصله في 23 سبتمبر، عقب إغلاق خط فيروسبلافنايا-1 الاحتياطي في 7 مايو. تقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من مدينة إينرهودار. وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة، وتضم ست وحدات طاقة بقدرة جيجاواط واحد لكل منها.موسكو: "استفزاز نووي" محتمل من قبل الغرب في محطة زابوروجيه... و"الدعم السريع" توافق على مقترح الهدنة
https://sarabic.ae/20251022/روسيا-تطالب-الوكالة-الدولية-تسهيل-وقف-إطلاق-النار-حول-محطة-زابوروجيه-النووية-1106265993.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/02/1101217939_40:0:989:712_1920x0_80_0_0_a48d4b63a99c5728ec1faa92ba8be5c2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, أخبار أوكرانيا
العالم, روسيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, أخبار أوكرانيا

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن موافقتها على وقف إطلاق النار حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية

16:16 GMT 07.11.2025
© AP Photo / Heinz-Peter Baderمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
تابعنا عبر
أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الجمعة، بأن الوكالة توصلت لاتفاق وقف إطلاق نار محلي في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، ما سيسمح بإجراء الإصلاحات.
وجاء في تصريح لغروسي نشر على الموقع الرسمي للوكالة الدولية: "دخل اليوم حيز التنفيذ وقف إطلاق نار محلي آخر، بوساطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في منطقة محطة زابوروجيه للطاقة النووية، ما يمهد الطريق لإجراء إصلاحات،ما يمهد الطريق لإجراء إصلاحات تهدف إلى تعزيز اتصال المحطة بشبكة الكهرباء ومنع وقوع حادث نووي".
وأوضح أن الوضع العام للسلامة والأمن النوويين في محطةزابوروجيه النووية لا يزال غير مستقرا.

وأضاف غروسي: "يدرك الطرفان المخاطر المرتبطة بانقطاع الطاقة لفترات طويلة، بالإضافة إلى محدودية مصادر الطاقة الخارجية الاحتياطية في المنشأة النووية. وقد تعاونا معنا بشكل بناء لضمان إتمام هذه الإصلاحات الحرجة. ومع ذلك، لا يزال الوضع العام للسلامة والأمن النوويين في محطة زابوروجيه للطاقة النووية هشا للغاية ".

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
روسيا تطالب الوكالة الدولية تسهيل وقف إطلاق النار حول محطة زابوروجيه النووية
22 أكتوبر, 05:43 GMT
وفي أكتوبر/تشرين الأول، وبعد 30 يوما من انقطاع التيار الكهربائي الخارجي تماما، استأنفت المحطة إمدادها بالكهرباء لتلبية احتياجاتها عبر خط كهرباء دنيبروفسكا الخارجي بجهد 750 كيلو فولت، والذي تضرر في غارة جوية أوكرانية، وتم فصله في 23 سبتمبر، عقب إغلاق خط فيروسبلافنايا-1 الاحتياطي في 7 مايو.
تقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من مدينة إينرهودار. وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة، وتضم ست وحدات طاقة بقدرة جيجاواط واحد لكل منها.
موسكو: "استفزاز نووي" محتمل من قبل الغرب في محطة زابوروجيه... و"الدعم السريع" توافق على مقترح الهدنة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала