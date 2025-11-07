https://sarabic.ae/20251107/موسكو-استفزاز-نووي-محتمل-من-قبل-الغرب-في-محطة-زابوروجيه-والدعم-السريع-توافق-على-مقترح-الهدنة-1106847335.html

موسكو: "استفزاز نووي" محتمل من قبل الغرب في محطة زابوروجيه... و"الدعم السريع" توافق على مقترح الهدنة

موسكو: "استفزاز نووي" محتمل من قبل الغرب في محطة زابوروجيه... و"الدعم السريع" توافق على مقترح الهدنة

أفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي أن الغرب يستعد لتحميل روسيا مسؤولية حادث محتمل، في محطة زابوروجيه للطاقة النووية. 07.11.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح البيان: "إن الغرب الجماعي مستعد لقتل مواطنيه، من أجل إلصاق جرائم نظام كييف بروسيا، وتبرير جهوده في تأجيج الحرب".ووفقا لمعلومات تلقاها جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، فإن الدول الأوروبية الأعضاء في حلف "الناتو" تدعو نظام كييف إلى إيجاد سبل عاجلة لعكس المسار السلبي للصراع الأوكراني والصورة السلبية عنه في الغرب.في هذا السياق، قال الخبير في الشئون الروسية، د. أسامة سماق، إن "وسائل الإعلام الأوروبية، مدفوعة بسياسات حكومية متشددة، تواصل التحريض عبثا ضد روسيا".وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي، الذي أنفق مليارات الدولارات لدعم كييف، يخشى أن يجد نفسه خارج ترتيبات السلام المقبلة، خاصة مع تحول واشنطن من طرف في النزاع إلى وسيط بين الأطراف"، بحسب قوله.إسرائيل تعلن منطقة الحدود مع مصر منطقة "عسكرية مغلقة"أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الحرب على ما أسماها عمليات التهريب بالمسيّرات على الحدود مع مصر.وأعلن كاتس في هذا الإطار تحويل المنطقة المتاخمة للحدود مع مصر إلى "منطقة عسكرية مغلقة".وأضاف كاتس أن الوضع الحالي يشكل خطرا على أمن إسرائيل ولا يمكن أن يستمر، مشددا على أنه يجب خلق ردع، وعلى من يعملون في التهريب أن يفهموا أن قواعد اللعبة تتغير وأنهم سيدفعون الثمن.في هذا الصدد، قال رئيس المؤسسة العربية للتنمية و الدراسات الاستراتيجية، اللواء سمير راغب، إن "هذا شأن خاص بإسرائيل التي تربطها مع مصر اتفاقية سلام تنظم الحدود والقوات على جانبي الحدود، سواء في المنطقة ( ج) أو المنطقة ( د )" .وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "ما يعني مصر هو فكرة القوات الموجودة في المنطقة ( د) بسلاحها وتكوينها، وما يخضع لرقابة القوات المتعددة الجنسيات على الطرفين"، على حد قوله.وتابع أن "المنطقة من معبر كرم أبو سالم وجنوب معبر كرم أبو سالم حتى منفذ طابا، منطقة لا يوجد بها عمليات عسكرية"، مشيرا إلى أن "إعلانها من قبل إسرائيل منطقة عمليات خاصة بالوجود المدني أو البدوي لا يغير من طابع الأمور بالنسبة لمصر".واعتبر اللواء سمير راغب أن الحديث الإسرائيلي عن عمليات تهريب سلاح في هذه المنطقة "غير منطقي"."قوات الدعم السريع" توافق على الدخول في الهدنة المطروحة من قبل دول الرباعيةأعلنت "قوات الدعم السريع" في السودان، موافقتها على مبادرة الهدنة الإنسانية التي طرحتها مجموعة الرباعية الدولية، التي تضم مصر والسعودية و الإمارات والولايات المتحدة.وتنص المبادرة على وقف إطلاق النار لمدة 3 أشهر وبدء حوار سوداني – سوداني يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية مستقلة خلال 9 أشهر.في هذا الإطار، قال الكاتب الصحفي السوداني، الطاهر ساتي، إن "موافقة "قوات الدعم السريع" على الهدنة "مزايدة سياسية"، مبينا أنها "دأبت على رفض المبادرات والجهود الإقليمية والدولية الداعية للسلام الشامل".وذكر أن "رفض مجلس الأمن والدفاع للهدنة ورفض ما تقدمت به الرباعية الدولية بكل مقترحاتها، لأسباب موضوعية تتمثل في تمثيل الأطراف في الوساطة والمقترحات التي تتناقض مع اتفاق جدة".قوات "قسد" تقول إن المفاوضات مع دمشق تمر بفترة حساسة وتؤكد استعدادها لكل السيناريوهاتأعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" أن قضية الاندماج في الدولة السورية هو خيار لها.وأضافت أن المفاوضات الجارية مع حكومة دمشق تمر بفترة شديدة الحساسية بلا تقدم ملموس.وقال عضو القيادة العامة لـ"قسد"، وعضو اللجنة العسكرية للتفاوض، سيبان حمو، لموقع "المونيتور": "لا يوجد تطورات جديّة حول المفاوضات الراهنة بين قسد والحكومة"، لافتا إلى أن أهم خطوة كانت اتفاق 10 مارس.وأضاف: "بعض الأطراف اتهمت قوات سوريا الديموقراطية بأنها تماطل لتكسب الوقت"، مؤكدا التزام قسد بالاتفاق.وأضاف القوتلي في تصريحات لـ"سبوتنيك": "لا توجد ضغوط فعلية قوية على أي من الطرفين سواء قسد أو الحكومة السورية لتحقيق هذا النجاح، لأن ذلك يتطلب تنازلات متبادلة من قسد بالقبول بالاندماج الكامل، ومن الحكومة السورية بإجراء تعديلات دستورية تضمن المزيد من اللامركزية والاعتراف بالمكونات السورية المختلفة".اقتصاديا.. الإغلاق الحكومي يهدد بوقف 10% من حركة الطيران في أمريكانقلت وسائل إعلام غربية عن مصادر أنه من المتوقع أن يأمر وزير النقل الأمريكي، شون دافي، بخفض الحركة الجوية المجدولة 10% في 40 مطارا رئيسيا، بدءا من اليوم الجمعة، في حال عدم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الإغلاق الحكومي.وأجبر الإغلاق الحكومي 13 ألف مراقب حركة جوية و50 ألفا من مسؤولي إدارة أمن النقل على العمل دون أجر، ما أدى إلى تعطيل عشرات الآلاف من الرحلات الجوية.في هذا الموضوع، قال الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية، د. طارق الرفاعي، إن "الإغلاق الحكومي وصل إلى أقصى مدة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، ما شكل ضغطا على اقتصاد البلاد".وأوضح أن "تراكم المشاكل سوف يستمر لعدة أشهر حتى في حال انتهت الأزمة بسبب انخفاض الإنفاق من الموظفين الحكوميين وتسريح العمالة، ما سوف يؤثر على عمليات البيع والشراء بشكل عام".

