https://sarabic.ae/20251106/قوات-الدعم-السريع-توافق-على-الدخول-في-الهدنة-المطروحة-من-دول-الرباعية-1106814258.html
"قوات الدعم السريع" توافق على الدخول في الهدنة المطروحة من دول الرباعية
"قوات الدعم السريع" توافق على الدخول في الهدنة المطروحة من دول الرباعية
سبوتنيك عربي
أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الخميس، موافقتها على مبادرة الهدنة الإنسانية التي طرحتها مجموعة الرباعية الدولية، وتنص على وقف إطلاق النار لمدة 3... 06.11.2025, سبوتنيك عربي
وأكدت القوات، في بيان، أن موافقتها تأتي استجابة لتطلعات الشعب السوداني وحرصا على معالجة الآثار الإنسانية الكارثية للحرب، مشيرة إلى أن الهدنة تهدف إلى ضمان حماية المدنيين وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى جميع المناطق. وأضافت "الدعم السريع"، أنها تتطلع إلى تنفيذ الاتفاق فعليا، والشروع في مناقشة ترتيبات وقف العدائيات ووضع أسس المسار السياسي الذي يعالج جذور النزاع، تمهيدا لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم في السودان، وفقا لموقع "المشهد السوداني".وأصدر وزراء خارجية أمريكا، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، في النصف الأول من سبتمبر/ أيلول 2025، بيانا مشتركا عقب مشاورات مكثفة بشأن الصراع في السودان، مؤكدين أن الحرب تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم وتشكل تهديدا خطيرا على السلام والأمن الإقليميين.وأكد البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، التزام الوزراء بمجموعة من المبادئ، أبرزها الحفاظ على وحدة السودان وسيادته، ورفض أي حل عسكري، وضرورة حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وفقًا للقانون الدولي.ودعا الوزراء إلى هدنة إنسانية أولية مدتها 3 أشهر لتمكين وصول المساعدات، تمهيدا لوقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق عملية انتقالية شاملة وشفافة تُختتم خلال 9 أشهر، بما يضمن قيام حكومة مدنية مستقلة تتمتع بالشرعية والمساءلة.وشدد البيان للرباعي على أن مستقبل الحكم في السودان يقرره الشعب السوداني، رافضا أي دور للجماعات المتطرفة أو المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، ومعتبرًا أن الدعم العسكري الخارجي لأطراف النزاع يفاقم الأزمة ويطيل أمدها.وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
جنود تابعين لـ"قوات الدعم السريع"، السودان
أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الخميس، موافقتها على مبادرة الهدنة الإنسانية التي طرحتها مجموعة الرباعية الدولية، وتنص على وقف إطلاق النار لمدة 3 أشهر وبدء حوار سوداني - سوداني يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية مستقلة خلال 9 أشهر.
وأكدت القوات، في بيان، أن موافقتها تأتي استجابة لتطلعات الشعب السوداني وحرصا على معالجة الآثار الإنسانية الكارثية للحرب، مشيرة إلى أن الهدنة تهدف إلى ضمان حماية المدنيين وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى جميع المناطق.
وأضافت "الدعم السريع"، أنها تتطلع إلى تنفيذ الاتفاق فعليا، والشروع في مناقشة ترتيبات وقف العدائيات ووضع أسس المسار السياسي الذي يعالج جذور النزاع، تمهيدا لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم في السودان، وفقا لموقع "المشهد السوداني".
وأصدر وزراء خارجية أمريكا، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، في النصف الأول من سبتمبر/ أيلول 2025، بيانا مشتركا عقب مشاورات مكثفة بشأن الصراع في السودان، مؤكدين أن الحرب تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم وتشكل تهديدا خطيرا على السلام والأمن الإقليميين.
وأكد البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، التزام الوزراء بمجموعة من المبادئ، أبرزها الحفاظ على وحدة السودان وسيادته، ورفض أي حل عسكري، وضرورة حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وفقًا للقانون الدولي.
ودعا الوزراء إلى هدنة إنسانية أولية مدتها 3 أشهر لتمكين وصول المساعدات، تمهيدا لوقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق عملية انتقالية شاملة وشفافة تُختتم خلال 9 أشهر، بما يضمن قيام حكومة مدنية مستقلة تتمتع بالشرعية والمساءلة.
وشدد البيان للرباعي على أن مستقبل الحكم في السودان يقرره الشعب السوداني، رافضا أي دور للجماعات المتطرفة أو المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، ومعتبرًا أن الدعم العسكري الخارجي لأطراف النزاع يفاقم الأزمة ويطيل أمدها.
وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
